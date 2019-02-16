AK Parti'nin Seçim Bürosu Açıldı

AK Parti Malatya seçim bürosu hizmete açıldı. Yoğun ilginin olduğu açılışta, yapılan konuşmalarda Malatya'nın rekor bir oyla seçimleri kazanacağı ifade edildi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ile Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar'ın seçim Bürosu açıldı.

Akpınar Mahallesi Çevreyolu üzerindeki seçim bürosu açılışına adayların yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Çınar, 2014 yılında Malatya'nın Büyükşehir olması ile bir gelişme trendi yakaladığını dile getirerek "Şu anda da dünyada da, Türkiye'de de artık şehrimiz kendi kendine gelişimini tamamlayan, kendini büyüten, kendi kendine yeten ve dışarıdan göç alır hale geldi. Bizlerde buna öncülük eden, buna yardım eden, buna en önde gitmeye çalışan bir yapıda ve tarzda olduk. Sizlerle birlikte bu seviyeye getirdik. İnşallah bu yakaladığımız çıtayı yeni dönemde de, yeni dinamizm, yeni enerji, yeni adaylarımız ile geliştireceğiz ve daha iyi noktalara getireceğiz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin önemine değinerek, "Ben bu seçimi normal bir seçimin ötesinde memleketimizin birliğinin, dirliğinin, beraberliğinin, düzeninin, temayüz ettiği, gönül belediyeciliği ile taçlandırdığı bir seçim olarak görüyorum. Şimdiye kadar hangi partiye oy vermişse vermiş, hangi düşünceye mensupsa mensup, hangi ideolojiye, hangi cemaat, cemiyet, meşrep, tarikata mensupsa, hepsi Malatya paydası adı altında, birlik, beraberlik örneğinin en güzel temayüz ettiği bu tabloyu, bu fotoğrafı oluşturdu. Bu fotoğrafı oluşturan tüm Malatya'da yaşayan 800 bin insana da teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum, hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Gürkan, 31 Mart seçimlerinde Türkiye rekorunun Malatya'da kırılacağını söyleyerek, "31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifestoyu Malatya'ya teşmil etme, akabinde de rol model olarak da Türkiye'ye teşmil etme gayreti ve çabası içerisindeyiz" şeklinde konuştu,

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca'da, parti olarak ilk merkezde ilk seçim bürosunu açtıklarını dile getirerek "Bu seçim, nasip olursa Türkiye'nin geleceğine damga vuracak bir seçim olacak. Malatya'da birlik ve beraberliğimizi tüm Türkiye'ye duyurmuş olacağız. Nasip olursa, Türkiye'de almış olduğumuz sonuçlarla da birlik ve beraberliğimizi dünyaya göstereceğiz. Malatya'da Türkiye'ye bir ilki göstereceğiz. Sizlerin desteği ile sizlerin gayreti ile hep beraber çalışarak, ayrım gözetmeden, tüm partilere oy vermiş hemşehrilerimizi ziyaret ederek, onların gönüllerini kazanmaya çalışarak, Malatya'da ilki başaracağız. Tüm ilçelerimizde AK Parti belediyecilik hizmetlerini, ittifak adaylarımızla beraber yaşatacağız" ifadelerine yer verdi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, Malatya'da Türkiye rekoru kıracaklarını dile getirerek "Allah nasip ederse Malatya her seçimde dereceler yapıyor. Bu seçimde bir başka güzellik olacak. İnşallah Türkiye rekoru kıracağız. Bunun için Malatya'mız da hazır, teşkilatımızda hazır, belediye başkan adaylarımızda hazır. Tüm Malatyalı hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'da, her seçim olduğu gibi AK Parti teşkilatının sahada olduğunu belirterek, "Malatya'yı, ülkesini düşünen teşkilat mensuplarımız yoluna devam ediyor. Biz bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. AK Parti'nin kenetlenmesi, teşkilatların kenetlenmesi, bu davaya inananların kenetlenmesi önemlidir. Bu dava, Türkiye davasıdır, bu dava gelecek davasıdır. Bu millet kendisine hizmet edeni çok iyi biliyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar'ın ortak Seçim Bürosunun açılışı gerçekleştirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA