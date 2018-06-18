AK Parti'nin Samsun Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerinin Münbiç'te devriye gezmeye başladığını bildirdi.

Partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Erdoğan, muhalefetin, emrindeki medya organları aracılığıyla şehir hastaneleri hakkında tamamen yalan ve masa başı haberler yaptırdığını ancak muhalefet rahatsız olsa da Samsun'u 5 yıldızlı şehir hastanesi konforuyla tanıştıracaklarını söyledi.

Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce rahatsız olsa da 29 Ekim'de açılışta, yılda 90 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanlarından birini ülkeye kazandıracaklarını, havaalanının 2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine çıkacağını ifade etti.

Kandil operasyonu

Alandakilere, diğer cumhurbaşkanı adaylarından terörle mücadele konusunda bir şey duyup duymadıklarını soran Erdoğan, vatandaşlardan "hayır" cevabını aldı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne diyeyim? Adam gidiyor orada işin başını ziyaret ediyor zaten. Bölücü terör örgütüne tek kelime laf etmeyenler hazımsızlık duysa da Kandil'deki terör bataklığını kurutmak için operasyonlarımız sürüyor. Bay Kemal, 'İran ile anlaştınız mı, görüştünüz mü?' diyor. Bay Muharrem, sen bu işi bilmiyorsun, bu mücadele nasıl olur bilmiyorsun. Biz 16 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Biz bu mücadeleyi vererek Afrin'e girerken, siz, usta ve çırak, 'Afrin'e, Cerablus'a, Irak'a girmek doğru değil.' dediniz. Şu an itibarıyla Afrin'de 4 bin 660'ı aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Kandil'e operasyonlar yapıyoruz. İlk operasyonda 20 uçak kaldırdık ve 10 önemli noktayı vurduk. İkinci operasyonda da bunların lider kadrolarını vurduk. Nerede? Irak'ta vurduk, Kandil'de vurduk. Durmak yok, yola devam."

"İş bilenin, kılıç kuşananın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran sonrasında Afrin'i geri almaktan bahseden alçaklara o günleri asla göstermeyeceklerini vurguladı.

"CHP, HDP, Saadet Partisi ve sözde İyi Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum." diyen Erdoğan, "Milletimizin beka davasında bir mücadele sürdürüyoruz. Bu mücadelemizde sizin lider kadrolarınızın bir derdi yok ama bizim derdimiz var. Er veya geç, bu mücadeleyi biz kazanacağız. Biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz. Biz icazeti milletimizden aldık ve yola devam ediyoruz. Bakınız şu anda Münbiç'ten terör örgütleri çıkacak. Başladı mı çıkmaya? Şu anda Münbiç'te devriye gezme olayı başladı. Kardeşim, iş bilenin, kılıç kuşananın. Böyle gidiyor bu iş." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, son 16 yılda sosyal devlet anlayışını her alana teşmil ettiklerini, eskiden olduğu gibi sadece belli kesimlerin değil 81 milyonun tamamının refah düzeyini yükseltme çabasında olduklarını aktardı.

Gariplerin, yetimlerin, ihtiyaç sahiplerinin daima yanında yer aldıklarını anlatan Erdoğan, Samsun'da şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yaşlılara ve muhtaçlara 2,5 katrilyon liralık kaynak aktardıklarını dile getirdi.

Samsun yatırımları

TOKİ vasıtasıyla Samsun'da son 16 yılda 9 bin 459 konut projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"İlkadım ilçemizdeki kentsel dönüşüm sorunlarını biliyoruz. İnşallah bu meseleyi çok yakında hal yoluna koyacağız. 120 kilometreden aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu üzerine 186 kilometre daha ilave etmek suretiyle 306 kilometreye çıkardık. Samsun'da toplam maliyeti 1 katrilyon lira olan 8 adet yol projemizin yapımı sürüyor. Samsun-Çarşamba, Terme ve havalimanı bağlantı yolunun, Vezirköpür yolunun kalan kesimleri bu yıl içinde tamamlanıyor. Yaklaşık 5,5 katrilyon lira maliyeti olan Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale Hızlı Tren Projesi'nin kesin proje ve sondaj çalışmaları sürüyor. Bu işleri tamamlayıp yapım için gerekli adımları atacağız. Böylece Samsun'u iç Anadolu'ya hızlı tren ile bağlamış olacağız. Samsun-Sivas demiryolunu 1,2 milyon lira maliyetle sıfırdan ele alıp modernize etme çalışmalarımız devam ediyor. 2003 yılında 175 bin olan Samsun Havalimanı yolcu trafiği 2017'de 1 milyon 152 bine ulaştı. Mevcut havalimanı binasını tadilat ederek burayı dış hatlar terminali olarak kullanacağız. İç hatlar terminalini günümüz koşullarına, ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden inşa edeceğiz. 120 trilyonlara maliyeti olan terminal binasının proje çalışmaları devam ediyor."

Erdoğan, Samsun, Dereköy, Terme ve Alaçam'a balıkçı barınakları, Tekkeköy'e ise tersane limanı yaptıklarını anımsattı.

Samsun'un su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşların hizmetine sunmak için son 16 yılda 8 baraj inşa ettiklerini belirten Erdoğan, "Biz icraattan bahsediyoruz, bunlar neden bahsediyor? Var mı bunların böyle bir şeyi? Yok." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl hizmete aldıkları 19 Mayıs Barajı ile 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile diğer beldelere içme ve kullanma suyu sağlayacaklarını dile getirdi.

"Akşam yatarlar yalan, sabah kalkarlar yalan"

"Utanmadan sıkılmadan... Biz bu ülkeyi soymuşuz, soğana çevirmişiz. Bu ülke soyuldu, soğana çevrildi de bunlar nasıl yapıldı?" diye soran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Karadeniz'in en önemli problemlerinden olan taşkın ve sel baskınlarına köklü bir çözüm bulmak için bütün havzayı ele alarak çalışmaları yapıyoruz. 98 taşkın koruma tesis yaptık, 28 taşkın koruma tesisinin çalışmalarına devam ediyoruz. Samsunlu çiftçilerimize 2 katrilyon liralık tarımsal destek verdik. Çıkıyor 'Çiftçiye bir şey verilmedi.' diyor. Haberi yok. İşte buyur, verdiğimiz. Gel bir de bunu bize sor ama işine gelmez. Akşam yatarlar yalan, sabah kalkarlar yalan. Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü ovalarını sit alanı olarak koruma altına aldık. Bu ovalarda çivi bile çakılamayacak. Tamam mı? Oylarınıza sunuyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Demokrasi bu."

(Sürecek)