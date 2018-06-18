AK Parti'nin Samsun Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Utanmadan sıkılmadan benim için 'O artık yorgun.' diyor. Bay Muharrem, ben antrenmanlıyım, hayatımın 16 yılı futbolla geçti, 40 yıl siyasette tecrübem var. Ama sen daha başlamadan bittin. Niye? Senin yalandan başka sermayen yok ki." dedi.

Partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuşan Erdoğan, Samsun'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, Samsun'a son 16 yılda 27 katrilyon lira tutarında yatırım yapıldığını, eğitimde 4 bin 579 yeni derslik inşa ettiklerini, ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 73 trilyon lira eğitim bursu verdiklerini söyledi.

Toplam 8 bin 440 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtları açtıklarını belirten Erdoğan, birkaç yıl içinde 5 bin 550 kişilik daha yeni yurt binalarının açılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, biri 35 bin seyirci kapasiteli Samsun Stadyumu, diğeri 5 bin seyirci kapasiteli Bafra Stadyumu olmak üzere iki stadı da Samsun'a kazandırdıklarını anımsattı.

Bunları AK Parti'nin yaptığını vurgulayan Erdoğan, "Biz yaptık, diğerlerinin böyle bir derdi var mı? Ayrıca şehrimizi spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, buz pateni salonu, kayak eğitim merkezi, tenis kortlarıyla donattık." diye konuştu. Erdoğan, bunların AK Parti'nin gençliğe ne kadar önem verdiğinin göstergesi olduğunun altını çizdi.

Londra, Paris gibi dünya şehirlerinde örnekleri bulunan yeni bir eseri Samsun'a kazandıracaklarını anlatan Erdoğan, bu kapsamda eski Samsun Stadı'nı millet bahçesine dönüştüreceklerini söyledi. Projenin gayet güzel olduğunu değerlendiren Erdoğan, bu konuda talimatı TOKİ'ye verdiğini ifade etti. Erdoğan, "İnşallah, çoluk çocuk hep beraber buraya gideceksiniz, burada pikniğinizi yapacaksınız, dinlenmeyi orada yapacaksınız. Samsun'a da yakışır." dedi. Samsun"un yeşille iç içe bir şehir olduğunu belirten Erdoğan, şimdiden hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Samsun'a yapılan sağlık yatırımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'u bir sağlık merkezine dönüştürdüklerini, aralarında 400 yataklı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 260 yataklı Bafra Devlet Hastanesi'nin de olduğu 34 tesisi hizmete aldıklarını söyledi. Ayrıca, 250 yatak kapasiteli Çarşamba Devlet Hastanesi ile 200 yatak kapasiteli Vezirköprü Hastanesi'nin inşaatında da sona yaklaşıldığını anlatan Erdoğan, bunların yanı sıra Atakum ve Tekkeköy'e 250 yataklı birer devlet hastanesinin de kazandırıldığını bildirdi.

Bunların yanı sıra 19 Mayıs ilçesine en modern teknolojiyle donatılmış bir entegre devlet hastanesi yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şüphesiz bunların hepsi kaliteli sağlık hizmeti almak için çok önemli ancak hastane, sağlık ocağı, teçhizattan daha önemlisi sağlık çalışanlarımızın huzur, emniyet ve çalışma azimleridir. Bugüne kadar kamu özel ayrımı yapmadan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarının üzerine kararlılıkla gittik. Bundan sonra doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmayı sürdüreceğiz.? Ne hastalarımıza kötü davranılmasına ne de sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Samsun'a bir de şehir hastanesi yakışır dedik. Şimdi, 900 yataklı bir şehir hastanesini de inşallah Samsunumuza bir marka şehir olmanın gereği olarak yapacağız. Nasıl? Biz yaparız, onlar konuşur. Şu anda ihale süreci devam ediyor, çok yakında inşallah başlıyoruz."

"Senin yalandan başka sermayen yok ki"

Muhalefetin bundan rahatsız olduğu değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Utanmadan sıkılmadan benim için 'O artık yorgun.' diyor. Bay Muharrem, ben antrenmanlıyım, hayatımın 16 yılı futbolla geçti, 40 yıl siyasette tecrübem var. Ama sen daha başlamadan bittin. Niye? Senin yalandan başka sermayen yok ki." şeklinde konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, millet kıraathanelerinde çay, simit, kahve, kek verileceğini söylediğini anımsatarak, "Sen yalan söylüyorsun ve diyorsun ki 'Tatar böreği de verecekmiş, yok Arnavut ciğeri de verecekmiş.' Ben, bunu nerede söyledim, niye yalan söylüyorsun? Yok çorba verecekmiş. Çorbayı şu anda zaten Zeytinburnu Belediyem Merkez Efendi'deki millet kıraathanesinde veriyor gafil, veriyor. Ama sen de bunları takip edecek yürek yok, anlayış da yok. Dolayısıyla, ne dersen de, zaten bundan sonra pek de cevap vermeye değmezsin. Zira 5 gün kaldı, 5 gün sonra benim milletim sizin defterinizi dürecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İnce'nin Samsun'a gelip gelmediğini sordu.

İnce'nin cumhurbaşkanı olması halinde hayata geçireceğini söylediği vaatlere ilişkin de Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gafil, biz iktidar olduk, iktidar olduğumuzda ben doğruyu konuştum, sen yalanı konuşuyorsun, olmayanı konuşuyorsun. Geldik biz bir ayda olağanüstü hali kaldırdık şimdi ise yeni dönemde terörle mücadelenin gereği olarak inşallah olağanüstü hali süre bittiğinde kaldıracağız. Ama bu demek değil ki bundan sonra yine gelmeyebilir. Eğer teröre yönelik en ufak bir şey olursa yine getirebiliriz. Şu anda bizim olağanüstü halimizin, Samsun'a bir zararı var mı, sanayiye bir zararı var mı, ticarete bir zararı var mı, eğitime bir zararı var mı? Niye rahatsız oluyorsun? Dert başka. Manipülasyon, acaba buradan bir şey elde edebilir miyim? Edemeyeceksin.

Eğer, bugün Güneydoğu'ya huzur gelmişse, bugün Doğu'ya huzur gelmişse, bugün ülkemizde huzur varsa bu olağanüstü hali en güzel şekilde kullandığımız için."

(Sürecek)