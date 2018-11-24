AK Parti'nin Rize Adayı Rahmi Metin Oldu

CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Rize Belediye Başkan Adayı olarak Rahmi Metin'i açıkladı.

Ak Parti'de, Rize Belediye Başkan Adayı olarak Rahmi Metin açıklandı. 26 Kasım 1969 tarihinde Rize doğan Rahmi Metin, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. 2012–2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesi'nde Siyaset Felsefesi alanında Yüksek Lisans tezini yaptı. 2004 yılında mahalli seçimlerde Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve 2009 yılına kadar Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi olarak görev aldı. Rize'de belediye başkanlığı görevini Reşat Kasap yürütüyordu.

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