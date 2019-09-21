AK Parti'nin "nöbetçi vekili" Hülya Nergis oldu

21.09.2019 14:04

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Nergis, bugün organik tarım yapan KAÇEM'deki kadın çiftçilerle bir araya geldiğini belirterek tarımla uğraşan kadınları tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçen hafta Orta Anadolu'nun milletvekilleriyle bir araya geldiğini bildiren Nergis, her kentin eğitimle ilgili gelişmelerinin ve yapılması gerekenlerin ele alındığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile üçlü bir zirve düzenlediklerini anımsatan Nergis, "Bu toplantı dünya gündemi için de çok önemliydi. En önemli konuların başında şu an Suriye meselesi geliyor. İnşallah güvenli bölge noktasında atılması gereken adımlar atılır. Nitekim çok yönlü bir diplomasi devam ediyor." dedi.

Nergis, bir gazetecinin eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurması beklenen yeni partiye Kayseri'den katılım olup olmayacağını sorması üzerine şunları kaydetti:

"Kayseri'den böyle bir katılım beklemiyorum. Böyle bir oluşum var, birilerinin tercihi farklı olabilir, bu olağan bir durum. Siyasette böyle şeyler yaşanabilir ama Davutoğlu hareketinin de Ali Babacan'ın atacağı adımın da çok ses getireceği kanaatinde değilim. Kayseri'den de çok ciddi bir katılım olacağını düşünmüyorum. Benim de böyle bir düşüncem yok, AK Parti bir iktidar partisi. 17 yıldır kesintisiz iktidar olan ve memlekete hizmet eden bir parti. Türkiye'yi bir yerden bir yere taşımı,ş çok ciddi hizmet sunmuş, halkın içinden doğmuş bir hizmet hareketi."

Kaynak: AA