AK Parti'nin Mardin Mitingi - Detaylar

AK Parti'nin Mardin Mitingi - Detaylar

- AK Parti'nin Mardin mitingi Mardin mitingi alanından detaylar MARDİN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

AK Parti'nin Mardin Mitingi - Detaylar

- AK Parti'nin Mardin mitingi
Mardin mitingi alanından detaylar MARDİN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

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