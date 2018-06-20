AK Parti'nin Mardin Mitingi - Detaylar
- AK Parti'nin Mardin mitingi Mardin mitingi alanından detaylar MARDİN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.
- AK Parti'nin Mardin mitingi
Mardin mitingi alanından detaylar MARDİN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.