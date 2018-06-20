AK Parti'nin Mardin Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin turizmi geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterdi. Yeni oteller açıldı, varsa yine açın. Mardin turizmin merkezi, burası tarihi, burası medeniyet, burada ne istersen var, yeter ki terör olmasın."dedi.

Erdoğan, partisince 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 328 trilyon lira tutarındaki teşvikle Mardin'de 152 bin iş veren ve sigortalıya destek sağladıklarını belirtti.

İki organize sanayi bölgesinde 3 bin 750 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Erdoğan, tüm parsellerin üretime geçmesiyle istihdamda 9 bin kişiye ulaşılacağını söyledi.

Çukur eylemleri

Mardin'de terör örgütün çukur eylemleri nedeniyle otellerin kapandığını, ekonominin durma noktasında geldiğini ifade eden Erdoğan, "Mardin turizmi geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterdi. Yeni oteller açıldı, varsa yine açın. Mardin turizmin merkezi, burası tarih, burası medeniyet, burada ne istersen var yeterki terör olmasın. İnanın burası turizm noktasında patladı ve patlamaya devam edecek. Bu yılın ilk 5 ayında Mardin'e 1 milyondan fazla günübirlik turist geldi." diye konuştu.

Erdoğan, huzur ve güven ortamının ekonomiye, ticarete, günlük yaşama yansıdığını, bölücü örgütün vesayeti kalktıkça şehrin çarşı ve pazarlarının yeniden canlandığını aktardı.

"İş bilenin, kılıç kuşananın"

Miting alanına gelirken Mardin'de muhteşem bir çalışmanın olduğunu gördüğünü anlatan Erdoğan, "Devasa bir dalçık yapılıyor. Kayyumu atadık vali beyin riyasetinde yapılıyor. İş bilenin, kılıç kuşananın. Güvenlik ve emniyet arttıkça Mardin'in huzuru, refahı, geliri arttı. Bizim de teşvik ve desteklerimizle yatırımcılar şehrimize dönmeye, ilgi göstermeye başladılar. Mardinli bir sanayicimiz Savur'a tekstil alanında yatırım yapıyor. Çoğunlukla kadınlarımıza ve gençlerimize istihdam sağlayacak bu fabrika inşallah 2 bin kardeşimize istihdam imkanı sunacak. Fabrikamız açıldığında yıllık 40 milyon avroluk ihracat yapacak. Bu önemli yatırımın Mardin'e kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, huzur ortamı pekiştikçe diğer yatırımcıların da Mardin'in kalkınmasına destek vereceklerine inandığını dile getirdi.

"Belediyenin 190 trilyon lira borcunu ödedik"

Kayyum belediyeleri ve resmi kurumlar aracılığıyla her türlü altyapı hizmetini gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan,"Son bir buçuk yılda Mardin'e kayyum büyükşehir belediyemiz ve kurumlarımız kanalıyla 1,3 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Kayyum büyükşehir belediyemiz, 650 trilyon lira borçla belediyeyi devraldı, biz hem 1,3 katrilyon liralık yatırım yaptık hem de belediyenin 190 trilyon lira borcunu ödedik." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 300 milyon lira maliyetle Artuklu, Kızıltepe, Yeşilli ve kırsal mahallere hizmet verecek atık su arıtma tesisi yaptıklarını dile getirdi.

Millet Bahçesi müjdesi

Mardin'e 60 bin metrekarelik millet bahçesini kazandıracaklarının müjdesini veren Erdoğan, "Ne olacak? Anne, baba, yavrular gideceksiniz orada yatıp yuvarlanacaksınız. Böyle bir yere ihtiyacınız var mı? Yakışır Mardin'e, Amerika'nın Central Park'ı, İngiltere'nin Hyde Parkı varmış. Bizim de millet bahçemiz var. Hele hele küçük yavrular anne ve babalarıyla orada oynayacaklar." şeklinde konuştu.

Erdoğan, alandaki ekrandan Millet Bahçesi'ne ilişkin projenin videosunu vatandaşlara izletti.

"Kek diyorum, Bay Muharrem keklik anlıyor"

Mardin'e bölgenin en büyük Gençlik Merkezi'ni inşa ettiklerini, bu merkez millet kıraathanesi projesinin Mardin'deki örneği olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Günlük 500 gencimizin gidip gediği gençlik merkezlerimizde kütüphaneler, bilim, sanat, kültür atölyeleri, 24 saat ücretsiz internet, ücretsiz çay, kahve... Böyle bir millet kıraathanesi Mardin'e yakışmaz mı? Ben kek diyorum, Bay Muharrem keklik anlıyor. Ne yapayım? Bu devlet güçlü yani gençlerimize bir kek, simit, çay, kahve ikram etmek bize zor mu? Bu devlet o kadar fakir mi? Garip gureba mı? Yolsuzluğun, yoksulluğun, yasakların olmadığı bir Türkiye'yi biz inşa ettik Bay Kemal, Bay Muharrem. Nereden nerelere geldik. Şimdi buradan 7 bin 500 gencimiz istifade ediyor, okuyor, araştırıyor, kültür, sanat, spor alanlarında kendini geliştiriyor. İnşallah bu merkezlerde geleceğin siyasetçileri, mühendisleri, doktorları, sporcuları, Aziz Sancar gibi bilim insanları yetişiyor. Bu gençlik merkezleri vasıtasıyla hem evlatlarımız terör örgütünün elinden kurtarıyor hem de onları en güzel şekilde geleceğe hazırlıyoruz."

(Sürecek)