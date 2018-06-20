AK Parti'nin Mardin Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çıkıyor şimdi Bay Kemal, utanmadan 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm' diyor. Buna inanıyor musunuz? Sen neyi çözdün? Siz başörtü düşmanısınız. Sizin biz cemaziyelevvelinizi biliriz. Sizin geçmişiniz ne ki siz ne olacaksınız?" dedi.

Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinginde, Mardinlilere hitap etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, yaptıkları bütün projeler çamur attığını belirten Erdoğan, İnce'nin yaptığı eser ve projesinin olmadığını ifade etti.

İnce'nin Yalova'da dershane bile işletemediğini aktaran Erdoğan, alandakilere "Bir dershaneyi işletemeyenden Türkiye'yi idare etmek gibi bir şey olur mu? Bay Kemal'i zaten SSK'dan tanıyoruz. SSK hastanelerini ne hale getirdiğini biliyorsunuz değil mi?" diye sordu.

Mardin'e şehir hastanesi yapacaklarının müjdesini veren Erdoğan, alana kurulan dev ekrandan vatandaşlara, yaptıkları şehir hastanelerine ilişkin tanıtım filmini izletti.

Erdoğan, Mardinlilerden Mardin dışında yaşayan tüm hemşehrilerine ulaşmalarını isteyerek, muhakkak sandığa gitmeleri gerektiğini söyledi. Alandakilere, "Özellikle terör örgütünün arkasında olduğu HDP'ye 24 Haziran'da gereken dersi veriyor muyuz?" diye soran Erdoğan, İnce'nin bugüne kadar terör örgütleriyle ilgili en ufak bir açıklamasının olmadığını bildirdi.

Vatandaşlara, İnce'nin FETÖ ile ilgili de bir açıklamasını duyup duymadıklarını soran Erdoğan, "Bay Muharrem'in siyasette, ticarette, meslek hayatında herhangi bir başarısına şahit oldunuz mu? Zamanında dershane açmış, yanında çalıştırdığı öğretmenlerin sigortasını dahi ödememiş. Bir özel dershaneyi dahi adam akıllı işletememiş, batırıp gitmiş." ifadesini kullandı.

İnce'nin CHP Genel Başkanlığına aday olduğunda da "sıfır" çektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Meclisteki günleri ise tamamen yasaklar, baskılar, bunları savunmakla geçmiş. Eller 411'e kalktı, hatırlayın. Başörtülü kızlarımızın önünü Bay Kemal, Bay Muharrem, altına imza attıkları Anayasa Mahkemesine götürdükleri evraklarla kesmediler mi? Benim başörtülü bacılarımın önünü bunlar kesmedi mi? Çıkıyor şimdi Bay Kemal, utanmadan 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm' diyor. Buna inanıyor musunuz? Sen neyi çözdün? Siz başörtü düşmanısınız. Sizin biz cemaziyelevvelinizi biliriz. Sizin geçmişiniz ne ki siz ne olacaksınız?"

- "Bu seçim maratonu Bay Muharrem'e pek yaramadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin oy uğruna camilerde bol bol fotoğraf çektirdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen günü sürçülisan etmiş diyelim. Ne dedi biliyor musunuz? 'Ben sık sık camiye gidemiyorum ama her gün cuma kılıyorum.' duydunuz mu bunu? Ona göre 24 Haziran'da gereken dersi Osmanlı tokadıyla vurun. Anlaşılan bu seçim maratonu Bay Muharrem'e pek yaramadı, yorgun düştü. Yorgunluktan olacak, şimdiden araba hararet yaptı, motor su kaynattı. Daha iki ay olmadan, sıkıntı ortada. Sen elifi görsen mertek sanırsın. Ne diyelim, Allah aklına fikrine mukayyet olsun. Rabbim bir an önce Bay Muharrem'i bu eziyetten kurtarsın. Yine de görüyorsunuz dua ediyorum, beddua değil."

Yıkım ittifakına, en güzel cevabın 24 Haziran'da verileceğine olan inancını aktaran Erdoğan, "Sizin oylarınız üzerinden kabzımal pazarlığı yapanlara daha sandık kurulmadan, oylarınızı birine peşkeş çekenlere cevabı da yine sandıkta vereceğinize inanıyorum. Ben size güveniyorum. 24 Haziran günü bu milletin iradesini çantada keklik görenlere, 'bir ver 6 al' diye pazarlayan siyaset simsarlarına bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerin "Rabia" işareti yapmasını isteyerek, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet için bir olunması çağrısında bulundu.

Vatandaşlardan "kavmiyetçilik ve ırkçılık" yapmamaları ricasında bulunan Erdoğan, yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdiklerini belirterek, oylarda da bunun ispat edilmesini istedi.

Seçimlere 3 gün kaldığını ve çok çalışmaları gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, kadınlara ve gençlere kapı kapı dolaşmaları çağrısında bulundu.

- Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana geldiği sırada, Grup Tillo'nun Türkçe ve Kürtçe seslendirdiği "Vakit Türkiye Vakti" şarkısı alandakilerden büyük beğeni aldı.

Miting alanında "Bizim için dini, mezhebi, dili, rengi, etnik kökeni ne olursa olsun insan önce insandır." yazılı afiş dikkati çekti.

(Bitti)