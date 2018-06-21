AK Parti'nin Mamak Mitingi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Millet İttifakı'na ilişkin, "Bu ittifakın dört resmi ortağı var, bir tane de gizli ortağı var. Gizli ortak HDP'dir, PKK'dır. Milletimin bunu bilmesini istiyorum." dedi.

Yıldırım, partisinin Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde düzenlediği mitingdeki konuşmasında, AK Parti'nin, Mamak'ta 16 yıl boyunca büyük değişimi gerçekleştirdiğini belirterek, daha önce Mamak denildiğinde cezaevi, çöplüğün akla geldiğini, Türkiye'nin 81 ili gibi Ankara'nın doğuya açılan penceresi Mamak'ın da birçok hizmetle tanıştığını ifade etti.

"İkinci bayram" olarak nitelendirdiği 24 Haziran seçimlerine iki gün kaldığına işaret eden Yıldırım, "24 Haziran'da yıkım ekibine gereken cevabı verecek misiniz? İnce eleyip sık dokuyup, İnce'yi eleyip Erdoğan'ı seçecek misiniz?" diye sordu. Bunun üzerine vatandaşlardan "evet" yanıtını alan Yıldırım, "Mamak işi bitirmiş, Mamak sabırsızlanıyor, gün sayıyor." dedi.

Bu sırada "Gençlik hazır, Başbakanı bekliyor." sloganı atarak, kendisini çaya davet eden gençlere Başbakan Yıldırım, "La havle vela kuvvet, çay içme zamanı mı? 25'inde akşama kadar oturalım, çay içelim, sohbet edelim, rahat rahat zaferimizi kutlayalım." yanıtını verdi.

"Bol bol konuşuyorlar, bol bol vaatte bulunuyorlar"

Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin eleştirilerde bulunan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Piyasada adaylar var, dolanıyorlar. Bol bol konuşuyorlar, bol bol vaatte bulunuyorlar. Bu yıkım ekibinin adaylarının söylediklerine bakıyorsun ortak bir noktaları var, o da 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim de ne olursa olsun.' Peki buna güçleri yeter mi? Mamak buna izin verir mi? Bu millet buna izin verir mi? Esasında ne tesadüf bazı dost bildiğimiz ülkeler de aynı şeyi söylüyor, bunlarla aynı yere vurgu yapıyorlar. 'Türkiye bizim için önemli de Tayyip Erdoğan olmasın.' Sana mı soracak, bu millet senden mi emir alacak? Bu millet Türkiye sevdalısı, adam gibi adam, mazlumun yanında, zalimin karşısında olan Recep Tayyip Erdoğan'ı sana mı yedirecek?"

Milletin, vaatlerde bulunanın kim olduğuna baktığını anlatan Yıldırım, "Senin önceden bu ülke için yaptığın tek hizmet, iş var mı? Ülke için köprü, havaalanı, okul, hastane yaptın mı? Ne konuşuyorsun? Hiçbir tecrüben yok, hiçbir eserin yok. Hoş konuşuyor ama boş konuşuyor. O halde yaparsa, AK Parti yapar. Arkamızda 15 yıldır dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştüren bir AK Parti var." ifadelerini kullandı.

"O ancak polis memuruna küfür saymakla vaktini geçirir"

AK Parti'nin sorunları torunlara bırakmadığına işaret eden Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Adama sorarlar, bu ülkede 15 yılda Türkiye'yi 3 kat büyüten iktidar kim? 15 yılda bin 245 yeni hastane, 20 bin kilometre bölünmüş yol yapan, 131 yeni üniversite kuran parti hangi parti? 84 bin yeni derslik açan iktidar hangisi? 258 yeni tünel yapan parti, hangi parti? Dünyanın en büyük 6 projesini bitiren parti hangi parti? Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 3. Havalimanı, İstanbul-Ankara Hızlı Treni, Ankara-Konya Hızlı Treni, Avrasya Tüneli, Marmaray, Ankaray, Ovit, Sabuncubeli Tünelleri, say say bitmez. Ben burada bırakayım, gerisini de Muharrem İnce saysın, üç gün boyunca saya saya bitiremez ama kendi yaptığı işin bir tanesini söylesin. O ancak polis memuruna küfür saymakla vaktini geçirir, başka bir iş bilmez bunlar. Ondan sonra çıkıp diyeceksin ki 'Ben herkesin cumhurbaşkanı olacağım.' Öyle yağma yok."

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Yıldırım, şunları söyledi:

"Adaylığı belli olur olmaz nefes nefese Edirne'ye gitti değil mi? Millet de zannetti ki Selimiye'yi ziyaret edecek, dua edecek, kampanyayı oradan başlatacak ya da Edirne Fatihi Şükrü Paşa'nın ruhuna Fatiha okuyacak. Bir de baktık ki zindanda arkadaşıyla buluştu, Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi. (Millet İttifakı) Bu ittifakın dört tane resmi, bir gizli ortağı var. Gizli ortak HDP'dir, PKK'dır. Milletimin bunu bilmesini istiyorum. Bu ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliği için büyük bedel ödedik. Terörle büyük mücadele verdik, şehitler, gaziler verdik. Birçok masum insanımızın çukur, hendek siyasetinde hayatını kararttı. Kobani olaylarında halkı isyana çağıran adam, şimdi CHP ile kol kola. Nasıl oluyor bu iş? Herkes aklını başına toplasın. Bu ülkenin birliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne, bayrağına göz dikenlere karşı, bu millet dimdik 15 Temmuz'da ayakta olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde ülkeyi korumaya hazırdır, her zaman görev başındadır."

"Siz hangi hadle Kürtlere devlet kurmaya kalkıyorsunuz?"

"Büyük bir oyun var, Türkiye üzerinde bir plan oynanıyor." diyen Yıldırım, emperyalist güçlerin Türkiye'nin güney sınırlarında terör devleti kurmak istediğini belirtti.

Türkiye'nin buna izin vermeyeceğini vurgulayan Yıldırım, şu görüşlerini paylaştı:

"Neymiş, Kürtlere devlet kuracaklarmış. Siz kimsiniz? Siz hangi hadle Kürtlere devlet kurmaya kalkıyorsunuz? Kürtlerin, Türklerin bu topraklarda bin yıldır devleti var, devletleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kürtlerin kanı, canı üzerinden kirli planlarınızı gerçekleştirmenize bu millet izin verir mi? Elbette de vermez. Mamak izin verir mi? Onun için yarın, öbür gün Mamaklılar daha çok çalışacak. Daha çok eşimizle dostumuzla nazımız geçen insanlarla görüşeceğiz ve rekoru sandıkta yakalayacağız."

"Bunları mı ülkeye yaşatacaksınız"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin bertaraf edilmesi için Mamak'ta gösterilen kahramanlıkların hafızalarda olduğunu, halkın meydanlara inerek alçaklara geçit vermediğini, bayrağı indirtmediği, ezanları dindirtmediğini kaydeden Başbakan Yıldırım, tüm şehitlere rahmet dileyerek onları milletin gururu olarak nitelendirdi.

"FETÖ'nün hain darbe girişimi başarılı olsaydı, ülken 50 yıl geriye gidecekti." diyen Yıldırım, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Bakın, şimdi gelenler ne diyor? Diyorlar ki 'Biz seçimi kazanırsak eskiye döneceğiz.' Biz de diyoruz ki seçimi kazandığımızda daima ileriye gideceğiz, durmak yok. Eskide ne var? 15 Temmuz var, 17-25 Aralık var, Gezi var, cumhurbaşkanı seçtirmeyen vesayet var, AK Parti'yi kapatma girişimi var, Ergenekon, Balyoz var, 28 Şubat var, 80, 71, 60 darbeleri var, var oğlu var. Bunları mı ülkeye yaşatacaksınız, bunları mı millete çare, reçete olarak sunuyorsunuz? Biz diyoruz ki 'artık bu darbe, vesayet defterlerini kapatalım.' Millet sandıkta gelecek 5 sene için Türkiye'yi kim yönetecek seçsin, güvenoyunu sandıkta siz vereceksiniz. Mührü vuracak, kararı vereceksiniz bunları da evlerine göndereceksiniz. İş gayet basit, karışık tarafı yok Cumhur İttifakı'nı en güçlü şekilde Meclis'e göndereceğiz, AK Parti vekillerimizi en güçlü şekilde Meclis'e göndereceğiz. O halde ne diyoruz? 'Bolluk, bereket için AK Parti birlik, beraberlik, kardeşlik için evet.'"

Mamak'taki hizmetler

Başbakan Binali Yıldırım, ilçede yapılan yatırımlara ilişkin bilgi vererek, Mamak'taki kentsel dönüşümün kısa sürede tamamlanması için gerekli destekleri vereceklerini, metroyu ilçeye kadar uzatacaklarını bildirdi.

İlçede 15 yılda 35 yeni eğitim tesisinin yapıldığını, Mamak çöplüğünde rehabilitasyon çalışmalarının gerçekleştirildiğini anlatan Yıldırım, şehir stadı, 160 yeni park, 34 spor sahası, bir kongre, 14 aile, iki gençlik merkezi, 12 spor kompleksi, 8 pazar yeri, iki spor salonu ve yüzme havuzunun hizmete alındığını kaydetti.

İlçede yapılması planlanan eserlere de değinen Yıldırım, 200 yataklı hastanenin kısa sürede tamamlanacağını, iki aile merkezi, 31 yeni park, 52 okulun kısa sürede hizmete açılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Başbakan Yıldırım, Mamak'ın Ankara'nın örnek ilçesi olacağını belirterek, "İnşallah 24 Haziran'dan sonra sistem daha hızlı çalışacak, bürokrasi daha hızlı hareket edecek ve Türkiye gelecek hedeflerini eksiksiz yerine getirecek." dedi.

Yıldırım, kurulmaya çalışılan tezgahların millet tarafından 24 Haziran'da bozulacağını da sözlerine ekledi.

Mitingden notlar

Alana girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan Yıldırım, vatandaşları selamladı.

Başbakan Yıldırım'dan önce kürsüye çıkan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül birer selamlama konuşması yaptı.

Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin seçim kampanyası şarkılarının da seslendirildiği mitingde, partisinin Ankara milletvekili adaylarını tanıttı.

Mitinge, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ile milletvekilleri katıldı.