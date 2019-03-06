AK Parti'nin Malatya Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'ye gönül veren kardeşlerim, İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerim, HDP'ye gönül veren kardeşlerim, Saadet'e gönül veren kardeşlerim 31 Mart'ta gelin bu oyunu kökünden bozalım." dedi.

Erdoğan, partisince Malatya Büyükşehir Belediyesi'nini yanında düzenlenen mitingdeki halka hitabında, eski stadın olduğu yere millet bahçesi yapmak için kolları sıvadıklarını, yakında yapım çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Millet bahçesinin yanına millet kıraathanesi yapacaklarını açıklayan Erdoğan, "Ama bu CHP'liler kıraathaneden anlamazlar. Ben 'kıraathane' diyorum, onlar 'kumarhane' diyor. Dervişin fikri neyse, zikri de odur. Ama tabi bunlar teşbih, derviş de olamazlar, o ayrı mesele." ifadesini kullandı.

Erdoğan, kıraathanede her şeyin bulunacağını, ders çalışan gençlerin geleceğini, çayın, simitin ve pastanın ücretsiz verileceğini anlatarak, İstanbul Beyazıt'ta yapılan millet kıraathanesinin videosunu alana kurulan dev ekrandan vatandaşlara izletti.

Malatya Şehir Hastanesinin de içinde bulunduğu 9'u hastaneden oluşan toplam 49 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını belirten Erdoğan, 300 yataklı Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin yapımında sonlara gelindiğini kaydetti.

Erdoğan, 150 yataklı Malatya Onkoloji Hastanesinin de yapımında yarıya gelindiğine değinerek, 100 yataklı Doğanşehir Devlet Hastanesiyle 11 sağlık tesisinin yapımının sürdüğü bilgisini verdi.

Battalgazi'ye 300 yataklı bir devlet hastanesi yaptıklarını, ihalesinin tamamlandığını en kısa sürede inşaatına başlanacağını ifade eden Erdoğan, 150 yataklı Malatya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesiyle birlikte toplam 21 adet sağlık tesisinin plan, proje ve ihalesinin devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, Savaş Ay'ın programında SSK hastanelerinin durumunu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, SSK genel müdürüyken hastanelerin videosunu alana kurulan dev ekrandan vatandaşlara izletti.

Kılıçdaroğlu'nun, tanzim satış kuyruklarına yönelik eleştirilerine de değinen Erdoğan, "Beyefendi rahatsız olmuş. Bay Kemal, onlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu." dedi.

Erdoğan, "Bu hastanelerde ölülerimizi rehine aldılar, bunlar böyle vicdansız. CHP'ye gönül veren kardeşlerim, İYİ Parti'ye gönül veren kardeşlerim, HDP'ye gönül veren kardeşlerim, Saadet'e gönül veren kardeşlerim 31 Mart'ta gelin bu oyunu kökünden bozalım." diye konuştu.

"İmar barışıyla 88 bin 507 vatandaşın sıkıntısını çözdük"

Malatya'da 100 milyonluk bir yatırımla dünyada tek Karaciğer Enstitüsünü kurduklarına dikkati çeken Erdoğan, Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, yaşlılara, engellilere 2 milyar kaynak aktardıklarını söyledi.

Erdoğan, Malatya'da TOKİ vasıtasıyla 12 bin 163 konut projesini hayata geçirdiklerini belirterek, imar barışıyla 88 bin 507 vatandaşın sıkıntısını çözdüklerini dile getirdi.

Şehre 13 atık su arıtma tesisi kazandıracaklarını vurgulayan Erdoğan, "Bunlardan 12'sinin projesi, birinin ise ihale süreci devam ediyor." dedi.

Erdoğan, tarihle yaşayan, ecdat yadigarı mirasa sahip çıkmayı görev addeden bir hareket olduklarına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun yıllar ihmal edilen hatta çürümeye, yıkılmaya terk edilen birçok ata yadigarı eseri yeniden ayağa kaldırdık. Silahtar Mustafa Paşa Kervensarayı'ndan Hacı İlyas Camisi'ne, Arapgir ilçemizdeki Şakir Paşa Camisi'nden Mirliva Ahmet Bey Camisi'ne kadar Malatya'da toplam 61 ecdat yadigarı eserimizin restorasyonunu yaptık.

Battalgazi ilçemizdeki Melik Sunullah Cami ve Arapgir ilçemizdeki Yeni Cami'nin restorasyonları devam ediyor. Ulaşımda 36 kilometre yol yapılmıştı 79 senede, buradan aldık Malatya'nın bölünmüş yol uzunluğuna 387 kilometre daha ekleyerek 423 kilometreye çıkardık. Karahan, Erkenek, Sarsap tünellerini, Malatya-Hekimhan yolundaki 7 çift tüplü tünelleri, Arguvan Bağlantı Köprüsü'nü ve Turgut Özal Viyadüğü'nü tamamlayarak trafiğe açtık."

"Yolcu sayısı 872 bin oldu"

Malatya Kuzey Çevre Yolu'nun yapımının sürdüğünü belirten Erdoğan, çevre yolu ile Pütürge Doğan yolunu seneye, Malatya Darende ayrımı Gölbaşı yolunu ise bir sonraki yıl bitireceklerini açıkladı.

Erdoğan, Malatya-Hekimhan yolunu ve güzergahtaki Tohma Köprüsü'nü, Hekimhan Kuluncak yolunu, Malatya-Gölbaşı ayrımını Darende yolunu bu yıl bitireceklerini söyledi. 5 bin 155 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü'nü, Çift Tüplü Kömürhan Tüneli ile bağlantılı yollarını da bu yıl bitireceklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Malatya-Çetinkaya-Hekimhan Demir Yolu Hattını, Fevzipaşa Malatya Gölbaşı Demir Yolu hattını sıfırdan yapmışcasına yeniledik. Sivas-Malatya Hızlı Tren Projemizin ve Malatya-Elazığ Hızlı Tren Projemizin etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapımı için adımları atacağız. Malatya Havalimanı'nı yaptığımız yatırımlarla büyüterek modernize ettik. Havalimanımızın 2003 yılında yolcu sayısı 89 bindi, şimdi de 872 bin oldu."

"Zarar gören çiftçilerimizin zararlarını karşıladık"

Malatya'da 9 baraj ve bir gölet inşa ettiklerini ve 11 baraj daha inşa edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilen Kapıkaya Turgut Özal Barajı ile 40 bin dekar arazinin sulanacağını söyledi.

Erdoğan, bunun 16 bin dekarının sulamaya açıldığını belirterek "Kalan 24 bin dekarı sulayacak şebekenin inşaat çalışmalarında sona geldik. Recai Kutan Barajı ile de 120 bin 600 dekar mümbit arazi sulamaya açılacak. Bu sulama tesisinin cazibeli hat şebeke inşaatları tamamlanmak üzere. 174 bin dekar araziyi sulayacak Yoncalı Barajı'nın inşaat çalışmaları devam ediyor. Malatya'da son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleri ile 322 bin dekar arazi bunları sulamaya açtık." diye konuştu.

"Bay Kemal diyor ya; çiftçiler aç, toprakları elinden alınıyor" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bay Kemal resmi rakam söylüyorum dikkat et. 17 yılda çiftçilerimize toplamda 1,3 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bu sabah Ankara'da Külliye'de Türkiye'deki çiftçileri temsilen yaklaşık 2 bin çiftçimizle bir toplantı yaptık. Onlarla genel kurula gidiyorlar konuşmalarım oldu. Hepsinin coşkusunu heyecanı gördük. Kayısı üreticilerimizin dondan zarar gören çiftçilerimizin zararlarını karşıladık."

"5 bin kişilik ilave istihdam oluşturulacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan kayısı için lisanslı depo kurduklarını, Malatya'ya bir organize sanayi bölgesi, bir tekno park, 3 araştırma-geliştirme merkezi kazandırdıklarını kaydetti.

Şehirdeki 4 organize sanayi bölgesinde 20 bin 350 kişinin istihdam edildiğini hatırlatan Erdoğan, "Malatya organize sanayi bölgemizi genişletiyoruz. Ayrıca Akçadağ'da mermer ihtisas organize sanayi bölgesini kuruyoruz. Proje çalışmaları devam eden organize sanayi bölgemizle birlikte tüm parsellerde üretime geçildiğinde yaklaşık 5 bin kişilik ilave istihdam oluşturulacak. Yazıhan'a hayvancılık organize sanayi bölgesi kuruyoruz." şeklinde konuştu.

"34 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki girişimcilerin toplamda 7,5 milyar lira tutarında yatırım teşviki ile desteklendiğini ifade ederek, 34 bin kişilik ilave istihdamın oluşturulduğunu ve Malatya'daki 35 bin iş yerine toplam 1 milyar 31 milyon liralık SGK prim teşviki verdiklerini anlattı.

Malatya'ya, Yeşilyurt'a, Battalgazi'ye, Doğanşehir'e, Darende'ye ve Akçadağ'a doğal gaz getirdiklerini aktaran Erdoğan, "Nasıl memnun musunuz? Huzurlu musunuz? Malatyalı kardeşlerim sizlerden 31 Mart için çok ciddi destek istiyorum. Biliyorsunuz Malatya'da büyükşehir ve 11 ilçemizde AK Parti, iki ilçemizde de Cumhur İttifakındaki ortağımız MHP adaylarıyla seçime gidiyoruz. Birbirimizi asla bölmeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda sözlerini "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. ve inanıyorum ki sizin bu aşkınızla 31 Mart'ı başarıyla sonuçlayacağız." şeklinde tamamladı.

Notlar

Mitingin yapıldığı alana "Sen Nereye Biz Oraya. Allah'ına Gurban Recep Tayyip Erdoğan", "Gönül belediyeciliğinin en güzel hali seninle başladı Reis", "Burası Malatya, Beydağı gibi aranda", "Evlad-ı Fatih Han Şehr-i Battalgazi sana hayran" yazılı pankartlar asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti. Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, vatandaşlara kenevirden yapılmış bez torbaların içinde çay dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ile ilgili filmlerin gösterildiği mitingde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı ve yeni dönemde AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık da birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Malatya'nın üzerini raptiye ile işaretledi.

Mitinge, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA