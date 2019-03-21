AK Parti'nin Kütahya Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2002'de 276 barajımız varken biz buna tam 563 baraj daha ilave ettik. Böylece ülkemizin baraj sayısını 839'a çıkarttık. Hatay'a, Artvin'e, Rize'ye yaptığımız gibi Kütahya'yı da barajlar, göletler, sulama kanallarıyla donattık." dedi.

Erdoğan, partisince Yeni Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde, muhalefetin uzanamadığı üzüme "koruk" diyen tilki gibi davrandığını ifade ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi projelerini anlatmak yerine sürekli hükümeti eleştirdiğini söyledi.

CHP'nin Ankara'dan dışarıya sadece ufukta sandığı görünce çıktığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunlar Anadolu'nun yollarını sadece seçimden seçime hatırlar. Hatay'da hanım kardeşlerimi azarlayan belediye başkanına iki çift laf etmek yerine, her zamanki gibi bizi hedef almış. Yine araştırmadan, eline tutuşturduğu kağıtlardan okuyup 'Hatay'da baraj var mı?' demiş. Hani ben beş barajdan altı barajdan bahsediyorum. Başkan da ne derse beğenirsiniz, 'Hatay'da baraj yok ki' demiş. Vicdansız altı tane baraj yaptık biz, göletleri söylemiyorum. Bunların en büyüğü 585 bin dekar araziyi sulayacak Reyhanlı Barajı'dır. Hani Bay Kemal bunu bilmiyor, onun eline kağıt parçalarını tutuşturanlar? Kılavuzu karga ya, sıkıntı buradan geliyor."

"İnanın beş koyun verin kaybeder gelir"

Erdoğan, sadece Hatay'a değil, bütün Türkiye'ye yeni barajlar kazandırdıklarına işaret ederek "2002'de 276 barajımız varken biz buna tam 563 baraj daha ilave ettik. Böylece ülkemizin baraj sayısını 839'a çıkarttık. Hatay'a, Artvin'e, Rize'ye yaptığımız gibi Kütahya'yı da barajlar, göletler, sulama kanallarıyla donattık. Bugüne kadar 14 barajı ve 6 göleti sizlerin hizmetine sunduk. 97 bin dekarlık tarım arazisini sulayacak Beşkarış Barajı'nı, Kureyşler Barajı'nı, Gediz Üzümlü Barajı'nı, Gediz Yağmurlar Barajı'nı biz yaptık." dedi.

Son 17 yılda inşa ettikleri tesislerle 106 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtıklarını vurgulayan Erdoğan, kendilerinin eserleriyle konuştuğunu ama Kılıçdaroğlu'nun konuşacak bir şeyi olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, kendisi ve ailesiyle ilgili "Man Adası" iddialarında bulunduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim Man Adası'nda paralarımız varmış. Tabii davayı açtık, o davadan 2,5 milyona mahkum oldu. Şimdi Yargıtayda. Parayı nasıl verecek filan o ayrı mesele. Onun için de milletvekilleri yardım sandığı kurdular. Oraya herkes beşer bin lira veriyor. Ben de diyorum ki Yargıtay onadıktan sonra inşallah buradan gelen 2,5 milyonu da Mehmetçik Vakfına vereceğim. Biz ailece kararımızı böyle aldık. Değerli kardeşlerim, bu adamdan bir şey olmaz. İnanın beş koyun verin kaybeder gelir, teslim edemeyiz."

"Kütahyalı çiftçilerimiz de paylarına düşeni alacak"

Kütahyalı çiftçilere son 17 yılda toplam 913 milyon lira tarımsal destek verdiklerini belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Türkiye genelinde bu yılın ocak-şubat döneminde çiftçilerimize 5 milyar 61 milyon liralık destekleme ödemesi yaptık. Mart ayında 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi daha gerçekleştirerek bu yılın ilk üç ayında çiftçilere 8 milyar 777 milyon lira desteği sağlamış olacağız. Kütahyalı çiftçilerimiz de bundan paylarına düşeni alacak."

Erdoğan, Kütahya'da son 17 yılda iki OSB, bir teknopark, dokuz Ar-Ge merkezi ve üç tasarım merkezi kurduklarını anımsatarak Kütahyalı yatırımcıları 5,7 katrilyon liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek 17 bin kişilik ilave istihdam oluşturduklarını vurguladı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında ve sonunda Kayahan'ın "Bizimkisi bir aşk hikayesi" adlı şarkısını söyledi.

Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin gösterildiği mitingde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ile AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu da birer konuşma yaptı.

Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile donatılan meydana, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan "Sen bu memlekete ömrünü verdin, Biz sana gönlümüzü vermişiz çok mu?" ve "Hayme Ana'nın nesliyiz, AK Parti'nin kalesiyiz" yazılı afişler asıldı.

Mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Kütahya'nın üzerini raptiyeyle işaretleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA