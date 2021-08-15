AK Parti'nin kuruluşunun 20. yılı
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AK Parti'nin kuruluşunun 20. yılı

AK Parti'nin kuruluşunun 20. yılı
Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel

AK Parti Enez İlçe Başkanı Ali Mercanoğlu, partisinin 20. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Enez İlçe Başkanı Ali Mercanoğlu, partisinin 20. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mercanoğlu, mesajında partilerinin kuruluşunun 20. yılını kutlamanın sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Durmadan, yılmadan, yorulmadan ilk günkü aşkla yola devam ettiklerini ifade eden Mercanoğlu, "AK Parti iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar, Enez ilçe teşkilatı olarak, başta sağlık, eğitimden ulaşıma, altyapıdan turizme, birçok alanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracak projelere ve hizmetlere imza attık. AK Parti olarak gerçekten Enez'e çok şey kazandırdık." ifadelerini kullandı.

İlçede köylerin altyapısından, yeni devlet hastanesine, Karaincirlik, Yenice ve Çavuşköy barajlarından, Enez- İpsala kara yoluna kadar bir çok yatırımın tamamlandığını vurgulayan Mercanoğlu, ilçelerinin ayrıca turizm bölgesi ilan edildiğini hatırlattı.

Mercanoğlu, ilçelerin de bir çok hizmetin hayata geçirilmesinde en başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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