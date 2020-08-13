AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü
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AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, partisinin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü
13.08.2020 14:23 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:47

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, partisinin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tosun, mesajında, 14 Ağustos 2001'in Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik alanda büyük sıkıntılar yaşadığı, hayal ve ümitlerin yok olduğu bir dönemde tarih sahnesine çıkan partileriyle yeni bir dönemin başladığını ifade eden Tosun, şunları kaydetti:

"Partimiz, ülke yönetimine geçtiği günden bugüne birçok önemli projeye imza atmış ve ülkemizin kalkınmasında önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ülke tarihimizde daha önce olduğu gibi birçok engel önüne getirilmiş, AK Parti hükümeti yok edilmek istense de vatandaşımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşu ile gerek iç gerekse dış güçler eylemlerinde muvaffak olamamıştır. Bu konuda en büyük engel 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi ile ülkemizin karşısına getirilmiş ve tüm kötü niyetli güçler birleşerek ülkemizi karanlığa çekmeye çalışsa da başaramamış ve başaramayacaklarını anlamışlardır. Dünya genelinde yaşanan pandemi sürecini cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetimizin yerinde ve kararlı adımlarla atılan adımlar ve alınan tedbirler dünyaya örnek olmuştur. 170 ülkeye insani ve tıbbi destek ve yardımda bulunan ülkemize karşı bugünlerde yürütülmeye çalışılan ekonomik saldırılarla ülkemizi ve milletimizi itibarsızlaştırmaya, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara karşı amansız bir mücadele verdiğimiz şu günlerde dimdik ayakta duran adeta dünyaya meydan okuyan cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin arkasında milletimiz ile birlikte teşkilatlarımızla Ak Partiyi var eden ruhla arkasında durmaya devam edeceğiz. AK Parti'yi var eden ve yaşatan ruh, İstanbul'un fethinden Çanakkale Zaferi'ne, İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz'a kadar bu milletin gurur vesilesi tüm dönemlerinin genini oluşturan ruhtur.

Lideriyle bir bütün olan partimiz, liderinin çizdiği bu kutlu yolda milletiyle ve milleti için var olmaya devam edecektir. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27 Dönem Milletvekilliği genel seçimleriyle birlikte yeni bir Türkiye yolunda, 2023 hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmış olan ülkemizde, yeni sistem ve bu sistemin ilk başkanı olan cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la hızlı kalkınma ve hızlı büyüme ile geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerleyerek, vatandaşlarımıza hizmeti her şeyin üstünde gören AK Parti anlayışının yer aldığı daha nice AK yıllara, AK icraatlar ile ulaşmak dileğiyle partimizin 19. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: AA

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