AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü

15.08.2019 17:29

AK Parti'nin kuruluşunun 18. yılı dolayısıyla AK Parti Çatak İlçe Başkanlığı tarafından program düzenlendi.

Parti binasında düzenlenen programa, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Koordinatörü İskender Şeylan, Kadın Kolları Başkanı Yasemin Cebe, Gençlik Kolları Başkanı Emrullah Bozdemir ve partililer katıldı.

Belediye Başkanı Şeylan, burada yaptığı konuşmada, 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesine bir ışık gibi doğan AK Parti'nin başarılarla dolu 17 yılı geride bıraktığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yola çıkarken "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini ve bu sözlerinde durduklarını belirten Şeylan, şöyle konuştu:

"AK Parti girdiği bütün seçimleri kazandı. Türkiye siyaset tarihinde benzeri olmayan bir partidir. 17 yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Durmak yok, yola devam' dedik. Dile getirilmeye bile cesaret edilemeyen reformları bir bir hayata geçirip, umudun ve inancın adı oldu. Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Biliyoruz ki AK Parti demek, güçlü Türkiye demektir. Bu gerçeği unutmayacak, yine 'durmak yok yola devam' diyeceğiz. Bu vesileyle, mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

AK Parti İlçe Başkanı Babur da, Türkiye'ye sayısız hizmetler ve eserler kazandıran partilerinin kuruluşunun 18. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Kaynak: AA