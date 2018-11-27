AK Parti'nin Konya Büyükşehir Adayı Başkan Uğur İbrahim Altay Oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Konya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Uğur İbrahim Altay olduğunu açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, meclis grup toplantısında 20 şehrin belediye başkan adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Konya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Uğur İbrahim Altay olduğunu ifade etti.

"Belediyecilik AK Parti'nin işidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihine kadar bir yandan siyasi çalışmaları, diğer yandan devlet işlerini birlikte yürüterek ülkeye ve millete hizmet edeceklerini belirterek, "2004'te Yerel Kalkınma Başlıyor, 2009'da Marka Şehirler, 2014'te Daima Millet Daima Hizmet demiştik. 2019 için de Gönül Belediyeciliğini ifade eden bir vizyonla milletimizin karşısına çıkacağız. AK Parti, şahsım başta olmak üzere, mahalli idarelerdeki başarılarıyla milletimizin gönlünde yer etmiş bir kadronun öncülüğünde kurulmuştur. Belediyelerdeki tecrübemizi ülke çapına yansıttık. Bu sayede 16 yılda Cumhuriyetimizin bizden önceki 79 yılında yapılanlardan kat be katını ülkemize kazandırmayı başlardık. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan tarıma, sanayiden sosyal yardımlara kadar Türkiye'ye her alanda çağ atlattık. Bu muktesabatla diyoruz ki, kim ne derse desin belediyecilik AK Parti'nin işidir. 31 Mart'ta daha yüksek oranda belediyede AK Parti'nin hizmet ve gönül belediyeciliği milletimiz tarafından tercih edilecektir" dedi.

Toplantıda 20 şehrin belediye başkan adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün adaylara seçim çalışmalarında ve göreve geldiklerinde başarılar diledi.

"El ele, gönül gönüle çalışacağız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Başkan Uğur İbrahim Altay yaptığı değerlendirmede, "Öncelikle şahsıma gösterdikleri teveccüh dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Genel Merkezimize, Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekillerimize, il teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bu, bizim için büyük bir onur ve şeref; aynı zamanda büyük de bir sorumluluk. Bizlere tevdi edilen bu önemli göreve layık olabilmek için gece gündüz gayret edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Altay, Konya'nın kadim bir başkent ve Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi olduğunu hatırlatarak, "31 Mart Seçimlerine kadar ekibimizle, teşkilatlarımızla ve Konyalı hemşehrilerimizle birlikte el ele, gönül gönüle Konya'dan en yüksek desteği alabilmek için gece gündüz çalışacağız, çaba göstereceğiz ve inşallah 1 Nisan sabahından itibaren de Konyamızı gelecek vizyonuna hep birlikte taşıyacağız" diye konuştu. - KONYA