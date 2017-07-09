AK Parti'nin Kongre Süreci

AK Parti Van İl Başkanlığı, kongre sürecini başlattıklarını bildirdi.



AK Parti Van İl Başkanlığından yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin imzaları ile Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Van'da da kongre sürecine girildiği belirtildi.



Buna göre 6. olağan ilçe kongrelerinin 19 Ağustos-12 Kasım 2017 döneminde yapılacağı kaydedilen açıklamada, 6. Olağan İl Kongresinin ise 18 Kasım-25 Şubat döneminde belirlenecek bir tarihte yapılacağı bildirildi.



Açıklamada, "Partimizin 6. olağan kongrelerinin ülkemize ve Vanımıza hayırlı olmasını dileriz." ifadesi kulanıldı.