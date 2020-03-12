AK Parti'nin Kızılcahamam kampı ertelendi
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AK Parti'nin Kızılcahamam kampı ertelendi

AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3-4-5 Nisan tarihlerinde yapacağı 30'uncu istişare ve değerlendirme toplantısı, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

12.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:57
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı ertelendi

AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3-4-5 Nisan tarihlerinde yapacağı 30'uncu istişare ve değerlendirme toplantısı, koronavirüs nedeniyle ertelendi.

AK Parti, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kızılcahamam'da gerçekleşecek istişare ve değerlendirme toplantısını erteleme kararı aldı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı "3-4-5 Nisan 2020 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan AK Parti 30'uncu istişare ve değerlendirme toplantısı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla ertelenmiştir" dedi. Kampın Ramazan Bayramı sonrasına ertelendiği öğrenildi.

Besti KARALAR/ANKARA, -


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Kaynak: DHA

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