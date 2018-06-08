AK Parti'nin Kayseri Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, 24 Haziran'da sadece cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmeyecek aynı zamanda Türkiye, bu seçimle yeni yönetim sistemine ilk adımını atacak. Ülkenin başına geçecek cumhurbaşkanı ve Mecliste görev yapacak milletvekilleri, bu dönemde yapacakları çalışmalarla ülkemizin önündeki yarım asra yön verecekler." dedi.

Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

"Yoldaşım, dava ve kader arkadaşım Kayseri" diyerek konuşmasına başlayan ve yola Kayseri'den çıktıklarını anlatan Erdoğan, tüm Kayserilileri selamladı.

Kayserililerin kendilerini hiç yalnız bırakmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Şimdi bir kez daha Kayseri'nin desteğine ihtiyacımız var. Türkiye, 24 Haziran'da sadece cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmeyecek aynı zamanda Türkiye, bu seçimle yeni yönetim sistemine ilk adımını atacak. Ülkenin başına geçecek cumhurbaşkanı ve Mecliste görev yapacak milletvekilleri, bu dönemde yapacakları çalışmalarla ülkemizin önündeki yarım asra yön verecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlardan tercihlerini çok dikkatli yapmalarını isteyen Erdoğan, "Bir yanda istikrarın ve güvenin sembolü olan AK Parti, ne var, Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta ise kimlerin kimlerle birlikte olduğunu sizler çok iyi görüyorsunuz değil mi? Aman ya Rabbi, hayatta bir araya gelmeleri mümkün olmayanlar nasıl bir araya geldiler, görüyorsunuz değil mi? Kendi seçmenlerini bölücü örgütün partisine desteğe gönderenlerin değirmenine su akıtanları bu millet asla unutmaz." diye konuştu.

"Kayseri'den bu CHP'ye oy çıkacak mı?" diye soran ve "Hayır" yanıtını alan Erdoğan, Kayserililere güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsını, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır olup olmadıklarını sordu ve "Evet" yanıtını aldı.

"İrade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak"

"Vakit Kayseri vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" sorularına vatandaşlardan, "Evet" yanıtı alan Erdoğan, "İnşallah sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak." dedi.

Seçimlerin demokrasinin er meydanı olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz bu meydana kimsenin gölgesi olarak çıkmıyoruz. Biz kendi cismimizle ve irademizle rakiplerimize meydan okuyoruz. Seçim meydanlarında yaptıklarımızı anlatıyoruz, halen yapmakta olduklarımızı anlatıyoruz, yapacaklarımızı anlatıyoruz. 2023 hedeflerimizi, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Peki diğerleri ne anlatıyor? Palavra. Sadece neyi yıkacaklarını, ülkemizi nasıl eskiye döndüreceklerini anlatıyorlar. Köşeye sıkışınca da 'Biz öyle demek istemedik, aslında şunu kastettik' diyerek hemen sıvışmaya çalışıyorlar. Biz bunların cibilliyetini çok iyi biliriz. Bunlara kalsa Türkiye'yi hemen yarın 1940'lara, 1970'lere, 1990'lara hatta taş devrine geri döndürecekler."

Vatandaşlara "Karşınıza yıkma vaadiyle gelenlere lütfen şunları sorun" diye seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

"AK Parti Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı, siz onları yıkacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı, siz onları işten atacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 131 yeni üniversite açtı, siz onları kapatacak mısınız? Bunları Bay Kemal'e, Bay Muharrem'e sorun. Geldi mi buraya Bay Muharrem? Muhakkak sorun. AK Parti Türkiye'de 69 milyon kişiye geniş bant internet hizmeti sağladı, siz onları kesecek misiniz? AK Parti Türkiye'ye bin 245 yeni hastane, 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, siz onları kaldırıp atacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 539 bin yeni sağlık çalışanını hizmete aldı, siz onları kapı dışarı edecek misiniz?

AK Parti Türkiye'de 817 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptı siz onları yıkacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 20 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptı, siz bunları yeniden söküp oraları tarlaya mı döndüreceksiniz? AK Parti Türkiye'de 383 kilometre uzunluğa sahip 258 yeni tünel açtı siz bunları yeniden taşla, toprakla dolduracak mısınız? AK Parti Türkiye'de yüksek hızlı tren hatları yaptı, mevcut tren hatlarını modernize etti, siz yeniden kara trene mi bineceksiniz? Olur ya CHP bu, bunlar kara trenle gidip gelmeye alışık, gelirler, ama biz modern dünyanın Türkiye'sini inşa ediyoruz."

AK Parti'nin 29 yeni havalimanı inşa ettiğini, yurt dışı uçuş noktalarının sayısını 307'ye çıkardığını ve bu konuda dünyada bir numara olduğunu söyleyen Erdoğan, iktidara geldiklerinde yalnızca 6 ilde doğalgaz kullanılırken bunu 78'e çıkardığını ve bu rakamın çok yakında 81 olacağını ifade etti.

Erdoğan, "Şimdi buradan ey Sayın Muharrem, siz bu doğalgaz borularını söküp atıp, evleri yeniden kömür sobasına mı mahkum edeceksiniz? AK Parti 525 baraj ve 528 hidroelektrik santrali yaptı, 207 içme suyu tesisi, bin 232 sulama tesisi açtı, siz bunları yıkıp yeniden suları denize mi akıtacaksınız? AK Parti 5 milyon hektar alanı ağaçlandırdı, siz bunları kökünden sökecek misiniz? AK Parti 242 katrilyon lira sosyal yardım yaptı, kime? Fakir fukaraya, garip gurebaya. Siz gidip bunları garip gurebadan geri mi isteyeceksiniz?" sorularını yöneltti.

"AK Parti Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttü, siz yeniden küçültecek misiniz"

AK Parti'nin yaklaşık 4,5 milyon kişiye 15 katrilyon lira tasarruf teşvik fonu ödemesi, 8 milyonun üzerinde kişiye 3,5 katrilyon lira konut edindirme yardımı ödemesi yaptığını anımsatan Erdoğan, "Siz bunları geri mi alacaksınız?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti emeklilerin maaşlarını 2 katına, 3 katına, 4 katına çıkardı. En son Ramazan ve Kurban Bayramlarında biner lira bayram ikramiyesi getirdi, siz bunları yeniden eski seviyelerine mi çekeceksiniz? AK Parti Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttü, siz yeniden küçültecek misiniz?" dedi.

AK Parti döneminde Türk lirasından 6 sıfırı atarak Türkiye'yi itibarlı hale getirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Şimdi ben buradan Bay Muharrem'e soruyorum, siz paramızdaki sıfırları yeniden geri mi getireceksiniz? AK Parti ihracatı 36 milyar dolardan 162 milyar dolara çıkardı, siz yeniden eski rakama mı indireceksiniz? AK Parti Marmaray'ı Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü, Nissibi Köprüsü'nü ve daha nice dev eseri Türkiye'ye kazandırdı, siz bunların hepsini de dinamitleyip, yerle yeksan mı edeceksiniz?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin savunma sanayisinde İHA, SİHA, tüfek, füze, tank yaptığını anımsatan Erdoğan, "Siz bunları geçmişte yaptığınız gibi yine toprağa mı gömeceksiniz?" diye sordu.

Sivaslı merhum Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası yaptığını ve yerli uçak ürettiğini söyleyen Erdoğan, "Bu CHP var ya, bunlar var ya bunlar, bunların gidecek yeri yok. Bunlar uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına dönüştürdüler, Ey Muharrem, seninkiler geçmişte, ecdadın böyleydi." dedi.

AK Parti'nin terör örgütlerinin başlarını inlerinde ezdiğini dile getiren Erdoğan, "Siz yeniden ülkeyi bunlara mı teslim edeceksiniz? Şu ana kadar bunlardan terörle mücadeleyi duydunuz mu? Muharrem'den böyle bir şey duydunuz mu? Onların böyle bir derdi yok, beyannamelerinde böyle bir şey yok. Söyleyeyim ben, Sayın Muharrem Edirne'de terörün adeta başı durumunda olan birisini gidip ziyaret ediyor ve bununla da övünüyor. 6-7 Ekim'de Kobani'de, bu Demirtaş değil miydi 'Dökülün sokağa' deyip Kürt kardeşlerimizi, 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu değil miydi? Yasin Börülerin ölümüne neden olan bu değil miydi?" ifadelerini kullandı.

"Bizim yandaşlarımız millet"

AK Parti'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında Suriye'de 4 bin kilometrekarelik bir alanı güvenli hale getirip sığınmacıların buraya dönüşlerini sağlamaya başladığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla 200 bin civarında sığınmacı tekrar eski topraklarına döndü, dönüyor. Şimdi burada Bay Kemal ne diyordu? 'Afrin'e girmeyelim', biz dinledik mi? Dinlemedik, niye? Çünkü Bay Kemal'in aklıyla hareket edilmez. Çünkü onlar teröre yardım, yataklık ederler, niye? Ankara'dan İstanbul'a bu terör yandaşlarıyla yürümediler mi? Beraber yürüdüler ama bizim yandaşlarımız bunlar değil, bizim yandaşlarımız millet, millet, Kayseri. İşte biz 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan' dedik, milletle yola çıktık."

(Sürecek)