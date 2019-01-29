AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bir...

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bir...

IHAAW212632-SIY/29-01-2019- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Adaylık başvurusu sonrası Meclis Başkanlığı görevimi bırakacağım" dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bir...

IHAAW212632-SIY/29-01-2019

- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Adaylık başvurusu sonrası Meclis Başkanlığı görevimi bırakacağım" dedi. 29.01.2019 21: 26: 32 TSI
NNNN - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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