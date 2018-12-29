AK Parti'nin İstanbul Adayları Açıklandı (4)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın isminin duyurulduğu toplantıda, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak ilçe belediye belediye başkan adayları da tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı.

AK Parti'nin, MHP adaylarını destekleyeceği 3 ilçe dışındaki (Beşiktaş, Maltepe ve Silivri) AK Parti Belediye Başkan Adayları, alfabetik sıraya göre şöyle:

Şile: İlhan Ocaklı

Şişli: Nihal Yıldırım

Tuzla: Şadi Yazıcı

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Zeytinburnu: Ömer Arısoy

Kaynak: AA