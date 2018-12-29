AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "2019 belediye seçimlerinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak TBMM Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ın açıklanmasından büyük memnuniyet duydum. Sayın Yıldırım'ın adaylığı İstanbul ve İstanbullular için büyük bir kazançtır." dedi.

Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandığını hatırlattı.

Yıldırım'ın adaylığının açıklanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Uysal, "Yıldırım'ın adaylığı İstanbul ve İstanbullular için büyük bir kazançtır. Ülkemize Bakanlık, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı gibi devletin en üst kademelerinde hizmet etmiş ve siyasette AK Parti Genel Başkanlığı yapmış olan Sayın Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı İstanbul'a ve İstanbullulara hayırlı olsun." dedi.

İstanbul'un müjdelenmiş, kutlu bir şehir olduğunu ifade eden Uysal, bu şehre hizmet etmenin bir şeref olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini, 31 Mart gecesi İstanbulluların büyük teveccühü ile Binali Yıldırım'a devredeceğine inandığını dile getiren Uysal, şunları ifade etti:

"31 Mart Yerel Seçimleri'nde Genel Başkanımızın takdirleriyle Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayıyım. Bizim siyaset anlayışımızda her görev kutsaldır. Her ilçemiz, bizim için İstanbul'umuza hizmet etmenin bir vesilesidir. ve İstanbul'a hizmet etmek bir aşktır. Bu inanç ve aşkla Büyükçekmece'yi AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız inşallah. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden zaferle çıkacağımıza inanıyor; Büyükçekmeceli kardeşlerime selam ve sevgilerimi sunuyorum. 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adayı olan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Kaynak: AA