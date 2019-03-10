AK Parti'nin İskenderun Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye son 17 yılda hangi başarıya imza atmışsa, HDP'ye, CHP'ye, marjinallere, CHP zihniyetindeki bürokratik vesayete rağmen başarmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince İskenderun Anıt Alanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

CHP'nin insana yaklaşımının hastalıklı olduğunu, insana hiçbir zaman "eşrefi mahlukat" olarak bakmadığını, Hazreti Mevlana gibi "yaratıktan şikayet, Yaradan'dan şikayettir", Hünkar Hacı Bektaş gibi "Her ne ararsan kendinde ara" demediğini belirten Erdoğan, bunların hatayı, noktanı, eksiği, yanlışı hep millette aradıklarını ifade etti.

"Milleti bu CHP nasıl vasıfladı? 'Bidon kafalı, makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam.' dediler. Böyle tahkir ettiler. Bu CHP'liler böyle. Kendi beceriksizliklerinin, tembelliklerinin faturasını geldiler vatandaşa ya da devlete kesmeye gayret ettiler. Vatandaşa hizmet götürmediler." diyen Erdoğan, CHP'lilerin eserlerinin olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum, Türkiye son 17 yılda hangi başarıya imza atmışsa, HDP'ye, CHP'ye, marjinallere, CHP zihniyetindeki bürokratik vesayete rağmen başarmıştır. Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı olarak 4,5 yıldır Türkiye'nin başında. Hatay'da İbrahim Güler kardeşimizi büyükşehire belediye başkanı yapalım. Fatih Tosyalı kardeşimi İskenderun'a belediye başkanı yapalım. Böylece Cumhurbaşkanı, büyükşehir belediye başkanı ve İskenderun ilçe başkanı üçlü olarak buralarda mevcut eksiklikleri gidererek yeni bir İskenderun, yeni bir Hatay inşa edelim. Zaten Hatay'a ne yapıldıysa bizimle yapıldı."

Erdoğan, 17 sene öncesinin Hatay'ı ve İskenderun'u ile bugünkünün arasındaki fark bulunduğuna değinerek, "Elini vicdanına koyan her bir vatandaşım iki Türkiye arasındaki bu değişimi görecektir." diye konuştu.

"688 öğretmen ataması yaptık"

Hatay Havalimanı'nı, bütün bölünmüş yolları AK Parti'nin yaptığını anımsatan Erdoğan, sadece eğitimde İskenderun'da 706 derslikli toplam 67 okul inşa ettiklerini, derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 42'den 26'ya, ortaöğretimde ise 36'dan 22'ye düşürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih projesiyle ilçedeki öğrencilere 2 bin 862 tablet bilgisayar dağıttıklarını, okullara 834 akıllı tahta kurduklarını, ilçedeki okullara 688 öğretmen ataması yaptıklarını aktardı.

İskenderun Teknik Üniversitesini kurduklarını belirten Erdoğan, gelecek yıl bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurdunu ilçeye kazandıracaklarını anlattı.

Gençlik merkezini ve spor salonunu gençlerin istifadesine sunduklarına işaret eden Erdoğan, sağlıkta İskenderun'a biri 250 yataklı devlet hastanesi olmak üzere, toplam 6 tesis kazandırdıklarını vurguladı.

"Bir koyun teslim edilmez"

Miting alanındakilere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde hastanelerde yaşananlara ilişkin görüntüleri izleten Erdoğan, "Bay Kemal dönemi... İşte Bay Kemal'in SSK'sı. Buna bir koyun dahi teslim edilmez." dedi.

AK Parti döneminde yapılan hastanelere ilişkin görüntüleri de alandakilere izleten Erdoğan, "İskenderun'a şehir hastanesi standartlarında 600 yataklı bir devlet hastanesi yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Hastanemiz arsa sürecinde. İnşallah en kısa sürede kazmayı vuruyoruz." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçede 2002'de bir tane bile diyaliz cihazı yokken, bugün bunun kamu ve özelde toplam 136'ya ulaştığını belirterek, kamuda 4 tomografi, 3 modern MR cihazıyla en kaliteli sağlık hizmetini sunduklarını açıkladı.

İçme suyu sorununu çözdük"

2002'de İskenderun'da sadece bir 112 acil istasyonu varken, bu sayıyı 9'a ulaştırdıklarını anlatan Erdoğan, kendilerinden önce bir ambulansla hastaların yardımına gidilirken bugün 9 ambulansın faaliyette olduğunu aktardı.

Erdoğan, ilçede helikopter ambulans ile 112 Acil sağlık hizmeti verdiklerini, 2002'de toplam hastane yatak sayısı 659 iken bugün kamu ve özelde toplam 988 yatak kapasitesine çıktıklarını, hastanelerdeki koğuş sisteminden nitelikli yatak sistemine geçtiklerini anlattı.

İskenderun'da 5 bin 386 vatandaşımıza evde sağlık hizmeti verdiklerini bildiren Erdoğan, İskenderun'u doğal gazın rahatlığıyla tanıştırdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçede bugüne kadar bin 305 konut projesini hayata geçirdiklerine işaret ederek, "2B Yasası" ile 2 bin 190 hak sahibinin tapularını teslim ettiklerini belirtti.

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nin otoyol bağlantısının bu yıl tamamlanacağını bildiren Erdoğan, Toprakkale-İskenderun yolunun ise gelecek yıl biteceğini, İskenderun Pirinçlik Barajı'nı ilçeye kazandırdıklarını, barajın sulama şebekesinin inşaatı için çalışmaları başlattıklarını, inşa ettikleri isale hattı ve arıtma tesisiyle İskenderun'un içme suyu sorununu çözdüklerini vurguladı.

"Sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskenderunlu çiftçilere 19 milyon liralık tarımsal destek verdiklerini belirterek, önceki ay Amik Ovası'nda meydana gelen sel felaketinden dolayı yaşanan sıkıntıları bildiğini, sel afetinde tarım sigortası yaptıranlara hasar ödemeleri yapıldığını hatırlattı.

Erdoğan, sigortası olmayanlarla ilgili de il acil destek ödeneği konusunda gerekli adımları imkanları dahilinde atacaklarını bildirdi.

Türkiye genelinde bu yılın ocak-şubat döneminde çiftçilere 5 katrilyon liralık destekleme ödemesi yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Mart ayı içerisinde 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi daha gerçekleştiriyoruz. Böylece yılın ilk üç ayında çiftçilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız. Hataylı ve İskenderunlu çiftçilerimiz de bu ödemelerden paylarına düşeni alacaklardır." dedi.

İskenderunlu girişimcilerin, gümrük laboratuvarlar işlemleri için çevre illere gitmek zorunda kaldıklarına işaret eden Erdoğan, "İnşallah bu meseleyi artık kalıcı olarak çözüme kavuşturuyoruz. İnşallah İskenderun'a bir gümrük laboratuvarı açıyoruz. Firmalarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bu yatırımların artarak sürmesi için 31 Mart hayati öneme sahip. Hatay'ı hakaret belediyeciliğinden kurtarıp, hizmet belediyeciliğine kavuşturmamız lazım. Hataylıyı 'oy yoksa hizmet de yok' diye azarlayan kibir abidelerine sandıkta güzel bir ders vermeye hazır mıyız? Sizden topladığı vergileri, devletin gönderdiği milyarlarca kaynağı çarçur edenleri artık sandıkta tasfiye etmemiz gerekiyor. Sizlerden çok çalışmanızı ve sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasından önce ve sonra AK Parti'nin seçim şarkılarından "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti. Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, vatandaşlara torba içinde çay dağıttı.

Erdoğan ve AK Parti'yle ilgili filmlerin gösterildiği mitingde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Tosyalı da birer konuşma yaptı.

(Bitti)

Kaynak: AA