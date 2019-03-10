AK Parti'nin İskenderun Mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin geleneğinde seçmenin değeri sandıkta çıkan oy kadardır. CHP'nin gözünde bu milletin kıymeti ancak kendilerine verilen destek kadardır. Açın bakın, CHP'nin mazisi insanımızın aşağılandığı, hor, hakir görüldüğü, işte burada olduğu gibi hakarete maruz kaldığı skandallarla doludur." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Anıt Alan'daki mitinginde, zillet ittifakının eş başkanlarının 31 Mart'ı önemsizleştirmesine kesinlikle müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Herkesin 31 Mart sabahı vatandaşlık görevi olarak sandığa gitmesi gerektiğini belirten Erdoğan, 17 yılın en yüksek katılım oranına ulaşılarak Türk demokrasisine leke sürmeye çalışanlara hadlerinin bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Rumlara, Yunanlara ses çıkartmazken, söz konusu Türkiye olunca tehdit diline başvuranlar karşısında hep birlikte egemenliğimize sahip çıkacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İşte bak Mısır'da dokuz genci idam ettiler. Batı'nın sesi çıktı mı, çıkmadı. Kahire'de ne yazık ki katil Sisi ile bir araya geldiler mi, geldiler. Darbecilerin elini sıkmak için sıraya giren Batı'nın ikiyüzlü siyasetçilerine gelin 31 Mart'ta sandıkta bir ders verelim. Şimdi Fatih'in emaneti İstanbul'da ezanı Muhammediye'yi ıslıklayan nursuzlara, cuma salası ile dalga geçen edepsizlere inşallah hep beraber sandıkta esaslı bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?"

"Ülkemizi bölmeye bunların hakkı da haddi de yok"

Meydandakilere, "Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı?" diye soran Erdoğan, vatandaşların "Hayır" cevabının ardından şunları söyledi:

"Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgemiz var, Doğu Anadolu bölgemiz var, Karadeniz'imiz var, Akdeniz'imiz var, İç Anadolu var, Ege var, Marmara var ama 'Kürdistan' diye bir bölge yok. Ben ona adresi söyleyeyim. Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Çok sevdiğine göre buyursun oraya gitsin. Ülkemizi bölmeye bunların hakkı da haddi de yok."

HDP'lilerin "1 Temmuz'a kadar eğer terörle mücadele yasasını kaldırmazsanız savaş kapıda..." sözlerini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçti 1 Temmuz, neredesiniz? Cudi'de gömdük, Gabar'da gömdük, Tendürek'te gömdük. Böyle bir yanlışa başvurduğunuz anda bulunduğunuz yerde sizleri gömeriz. Açtığınız çukurlarda gömdük, kanallarda gömdük, bundan sonra da gömeriz. Artık yıllar öncesinin Türkiye'si yok, geçti o iş. Ne diyor kadın, 'Biz sırtımızı YPG'ye, PYD'ye dayadık.' diyor. Kadın bak ben sana bir şey söyleyeyim, biz de sırtımızı İskenderun halkına ve Allah'a dayadık. Buraya böyle geldik."

Erdoğan, 31 Mart'ta barışın şehri ve bağımsızlık sevdalısı olan Hatay'dan rekor, İskenderun'dan da tarih yazmasını beklediğini dile getirerek, parti teşkilatından çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakılmamasını istedi.

"Artık doğrudan şantaj yapmaya başladılar"

Boş tenekenin çok ses çıkarttığını, muhalefetin durumunun da aynen böyle olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bunların ülkeye dair ne bir vizyonu ne bir planı ne de bir fikri var. Türkiye'yi kalkındıracak, yüceltecek, ekonomik, siyasi, ticari, askeri olarak güçlendirecek tek bir projeleri dahi yok. Her kamera gördüklerinde, mikrofonu ellerine her aldıklarında koro halinde bize saldırıyorlar. Hepsi birden bize iftira atıyor. Vizyon boşluğunu, ufuk yokluğunu hakaretle kapatmaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 4-5 gündür muhalefetin dilinin iyice çirkinleştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Seçim günü yaklaştıkça sandık korkusu sarmaya başladı. Kandil'in kontrolündeki bu dört kafadar, ittifak olarak her gün yeni bir skandalla yeni bir rezalete imza atıyor. Baktılar millet bunlara itibar etmiyor, benim Hataylı kardeşim bunları dikkate almıyor artık doğrudan şantaj yapmaya başladılar. Oy verdiği belediye başkanından hesap soran insanımızı kameraların önünde azarlayacak kadar muvazeneyi yitirdiler. 'Oy varsa yol var, oy yoksa yol da yok.' diyor. Hatay'da bu adama haddini bildirmek görevimiz değil mi? Öyleyse çok çalışacağız. Bunun genel başkanı da genel başkan değil ki. Genel başkan olsa kalkar, 'Sen nasıl böyle konuşursun.' der. İnanın benim bir belediye başkanım böyle bir yanlış yapsa kapıya koyarım çünkü benim vatandaşıma, benim halkıma belediye başkanı böyle bir hakarette bulunamaz. CHP'nin millete bakış açısı bu. CHP'nin geleneğinde seçmenin değeri sandıkta çıkan oy kadardır. CHP'nin gözünde bu milletin kıymeti ancak kendilerine verilen destek kadardır. Açın bakın, CHP'nin mazisi insanımızın aşağılandığı, hor, hakir görüldüğü, işte burada olduğu gibi hakarete maruz kaldığı skandallarla doludur. Niye? Çünkü CHP'nin siyaseti temelden bozuktur da ondan."

(Sürecek)

Kaynak: AA