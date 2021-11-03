TORBALI, İZMİR (AA) - AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Selman Günaydın, mesajında, 3 Kasım 2002 tarihinin, sadece AK Parti için değil, Türkiye ve mazlum milletler için bir milat olduğunu, AK Parti iktidarının milletin teveccühü ile kesintisiz şekilde 19 yıldır sürdüğünü ve bundan sonra da süreceğini belirtti.

AK Parti'nin, önüne konulan engelleri aşarak bugün kesintisiz iktidarının 19. yılını kutladığını ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Siyaset sahnesine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde giren AK Parti, 3 Kasım 2002'deki seçimle ilk kez iktidara geldiği günden bu yana millet sevdasıyla kesintisiz hizmet dönemini sürdürüyor. Aziz milletimiz, 19 yıl önce siyaset yorgunu partilere 'dur' diyerek tarihi bir tasfiyeye imza atmıştır. Ardı ardına yaşanan ekonomik krizlerin ağır faturası sosyal patlama olarak sandığa yansımış ve halk tabiri caizse AK Parti öncesi siyasilere muhtıra vermiş, hatta bazılarını tarihten silmiştir. 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diye yola çıkan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi demokrasiden ekonomiye kadar her alanda tarihi önemde bir değişim sürecine sokmuş ve bugün ülkemiz dünyada sözü geçen ülkeler arasına girmiştir."

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