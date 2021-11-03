AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü - Haberler
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AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

BARTIN (AA) - AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalaycı, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 Kasım 2002'de iktidara gelen partilerinin, 19 yıldır millete hizmet yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

İktidara geldikten bu yana millete hizmet sevdasıyla çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerimize ulaşma gayretimizle birlikte ülke genelinde eğitim, sağlık, sanayi, yerli ve milli teknoloji hamleleri ve birçok alanda reform niteliğinde yatırımlar ve çalışmalar yaptık, yapmayı sürdürüyoruz. Bartınlı hemşehrilerimizin bizlere olan güveni ve sevgisiyle, bizlerin de onlara layık olma anlayışıyla gece gündüz çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyoruz. Bartın'ımıza birbirinden önemli vizyonlu, prestijli ve örnek olacak projeleri kazandırdık, kazandırmaya devam edeceğiz. Şehrimizin için yapacağımız daha çok işimiz, hizmetlerimiz var. Hep birlikte nice yıllara, nice zaferlere inşallah."

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri
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