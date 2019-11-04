04.11.2019 15:46

AK Parti'nin iktidar oluşunun 17. yılı dolayısıyla Karabük İl Başkanlığınca toplantı düzenlendi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, toplantıda yaptığı konuşmada, il genelinde yol yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Devletin sağladığı ödenekler doğrultusunda yatırımların yapılması konusunu takip ettiklerini belirten Ünal, Keltepe Kayak Merkezi'nin tamamlanması için çalıştıklarını ifade etti.

Ünal, 3 Kasım 2002'den bu yana Karabük'ün kamu yatırımları alanında çok yol aldığını anlatarak, "Yaz boyunca köy ziyaretleri yaptık. En ücra köylere kadar gittik. 200'e yakın köy gezisi yaptık. 500 yıllık tarihi olan köylerimiz var. Köylerimiz ilk defa sıcak asfalt görüyor, bu bir devrimdir. Çay kumu ile çakıllanan yollar, sıcak asfalt atılabilen hale gelmiştir." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de 17 yıllık AK Parti iktidarlarında Karabük'te birçok hizmet gerçekleştiğini dile getirdi.

Sağlıkta, eğitimde ve ulaşımda köklü hizmetler yapıldığını vurgulayan Güneş, hizmetlerin devam edeceğimi kaydetti.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de AK Parti'nin milletin kök değerlerinden çıkan bir parti olduğunun altını çizdi.

AK Parti iktidarları boyunca birçok alanda önemli başarılar elde ettiklerini söyleyen Esgin, "Son 10 yılda 8 milyon 500 bin kişiye istihdam sağladık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 170 milyar dolara çıkardık. Birçok alanda milletimizden aldığımız güçle projelerimizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ise AK Parti'nin başarısının millete olan yakınlığına dayandığını kaydetti.

Kaynak: AA