AK Parti'nin icraatlarını konu edinen makale ve tezler 6'ncı kez yarışacak
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AK Parti'nin icraatlarını konu edinen makale ve tezler 6'ncı kez yarışacak

03.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:10

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, iktidarın icraatlarını irdeleyen makale ve tezlerin yarışacağı ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü için başvuruların başladığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, iktidarın icraatlarını irdeleyen makale ve tezlerin yarışacağı ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü için başvuruların başladığını bildirdi.

Dağ, AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından düzenlenen Sosyal Bilimler Teşvik Ödülleri'ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen teşvik ödülleri için başvuruların başladığını aktaran Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan olduğu AK Parti'nin, siyasi, toplumsal, hukuki, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve tarihi konulardaki faaliyetleriyle ortaya koyduğu fikir ve düşünceleri inceleyen doktora tezi, yüksek lisans tezi ile uluslararası kriterlere uygun makaleleri değerlendireceklerini söyledi.

"Türkiye'nin, iktidarın faaliyetlerini inceleyen, irdeleyen son 5 yılda hazırlanmış makale, yüksek lisans ve doktora tezleri bir jüri tarafından değerlendirilecek." ifadelerini kullanan Dağ, jürinin akademisyenlerden oluşacağını belirtti.

Sosyal Bilimler Teşvik Ödülleri'ni birkaç yılda bir verdiklerini hatırlatan Dağ, AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirilen bu tarz çalışmaları bir çatı altında toplamak, onları bir kapsam içine almak ve yapılanların farklı açılardan nasıl değerlendirildiğini görme noktasında bu faaliyetleri önemli bulduklarını söyledi.

İngilizce çalışmalar da değerlendirilecek

Tezlerin Türkçe veya İngilizce olmasının önem taşımadığını belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Biz her iki dilde de yapılmış çalışmaları değerlendiriyoruz. Bunun uluslararası boyutu da bu anlamda olacak. Bütün üniversitelere bunu ileteceğiz, bildireceğiz, rektörlerimize bunları bildireceğiz ve bu çalışmaları değerlendirme noktamız olacak. Başvuru için bir adresimiz de olacak. Bu tarz çalışma yapanların inşallah oradan başvurma imkanı olacak. Bu ilana çıktıktan sonra yeni bir çalışma yapma zamanı çok fazla olmayacak ama yapılmış bütün tezleri bu bağlamda değerlendirmeye tabi tutacağız."

Sosyal Bilimler Teşvik Ödülleri'ne başvurular, "tesvikodulleri.akparti.org.tr" internet adresinden 3 Mart'a kadar yapılabilecek.

AK Parti'nin icraatlarını konu edinen makale ve tezler 6'ncı kez yarışacak
AK Parti'nin icraatlarını konu edinen makale ve tezler 6'ncı kez yarışacak
AK Parti'nin icraatlarını konu edinen makale ve tezler 6'ncı kez yarışacak
AK Parti'nin icraatlarını konu edinen makale ve tezler 6'ncı kez yarışacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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