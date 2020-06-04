AK Parti'nin hedefi Seyhan'da 20 bin yeni üye
AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan, partilerine Seyhan'da 20 bin yeni üye kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.
04.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:37
AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan, partilerine Seyhan'da 20 bin yeni üye kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Akan, yaptığı açıklamada, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'ın kentte 60 bin yeni üye hedefini açıkladığını hatırlattı.
Bu rakamın üçte birinin sorumluluğun Seyhan ilçesine düştüğünü kaydeden Akan, hedefe ulaşmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.
Kaynak: AA