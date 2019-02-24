AK Parti'nin Hatay Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörle mücadeledeki başarılarımızın çok daha ileriye taşınması için AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler kurup Suriyeli muhacirleri tekrar vatanlarına huzuru kalple geri döndürmek için de 31 Mart'tan büyük bir zaferle çıkmamız gerekiyor." dedi.

Erdoğan, partisince Hatay İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Muhalefet partilerini eleştiren Erdoğan, "Sürekli vatandaşlarımızı rencide eden, sürekli sağa sola çamur atan, yalan makinesi bir Genel Başkana ancak böylesi bir ortak veya ortaklar yaraşır. Eline tutuşturulan bir fotoğrafın önünü arkasını araştırmadan Meclis kürsüsünde sallayan, yalan olduğu ortaya çıkınca da çıkıp özür dilemek yerine suç bastıran bir siyaset arsızsına ancak böyle ortaklar yakışır." ifadelerini kullandı.

Siyasetin fedakarlık, aşk, gönül, vizyon, öngörü işi olduğunun altını çizen Erdoğan, siyasette söz söylemenin, vadetmenin önem taşıdığını ancak asıl önemlisinin vaadi yerine getirmek olduğunu vurguladı.

Yalancılarla, gerçek siyasetçiler, gerçek devlet adamları, gerçek hizmet insanları arasındaki en büyük farkın bu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biri laf üstüne laf koymanın derdindedir, diğeri taş üstüne taş koymanın derdindedir. Bizim farkımız bu. Biz, 40 yıllık siyasi hayatımız boyunca daima bu hassasiyetle hareket ettik. Seçimlerden önce ne söz verdiysek, neyi vaat ettiysek seçim sonrasında da onu hayata geçirmenin çabası içinde olduk. Türk siyasetine şeffaflığı, saydamlığı ve milletin huzurunda hesap verme alışkanlığını biz kazandırdık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bununla kalmayarak 100'er günlük icraat programlarıyla hesap verme işini Cumhurbaşkanlığı nezdinde kurumsal hale getirdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"İlk 100 günlük icraat programımızı 3 Ağustos 2018 tarihinde kamuoyuna ilan ettik. Bunun sonuçlarını ve ikinci 100 güne dair hedeflerimizi 13 Aralık 2018 tarihinde milletimizle paylaştık. Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık. İcraat programımızda yer alan 400 icraattan 340 tanesini tamamlayıp sizlerin istifadesine sunduk. İnşallah ikinci 100 günlük eylem planımızda yer alan yaklaşık 24 milyar liralık 454 icraatın da belirlenen sürede bitirilmesini temin edeceğiz. İcraatları takip işini çeyreklik dilimler halinde sürdürüyoruz. Her 6 ayda bir de sonuçları milletimizle paylaşacağız."

"Vaatler hayata geçirilmedi"

Aynı şekilde gelecek 5 yıl boyunca belediyelerde ne yapacaklarını, nasıl bir vizyonla hareket edeceklerini de manifestoyla ilan ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Peki biz, hükümet şeffaf davranırken, sizlerin huzurunda karnemizi ortaya koyarken muhalefet ne yapıyor? Onlar köşe bucak milletten saklanıyor, halka hesap vermekten kaçıyorlar. Bilhassa da bir önceki seçim vaatleri gündeme getirilmesin diye dua ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Ege illerinden birindeki bir CHP'li belediye başkanının "Seçim dönemlerinde attık tuttuk, sonra da yapamadık" diye itirafta bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Benzer bir vehametin Hatay'da da yaşandığını biliyorum. Hatay'da da 2014 seçimleri öncesi millete verilen 81 vaadin bir tanesi bile doğru düzgün hayata geçirilmedi. 30 Mart 2014 öncesinde verilen sözler, taahhütler unutulmaya terk edildi. Bırakın bu taahhütlerin gerçekleştirilmesini Hatay'ın trafik sorunu, yol, su, içme suyu sıkıntıları daha da arttı. Bizim Ankara ve İstanbul'da 50, 60, 70 günde bitirip insanımızın hizmetine sunduğumuz alt geçitler, üst geçitler burada aylarca tamamlanamadı. İşte bizim Karayolları olarak yaptığımız dalçıklarla Hatay yaşıyor. Bizim bölünmüş yollarımızla Hatay yaşıyor. Büyükşehirin yaptığı bir şey yok. Son 5 yılda Hatay, belediye hizmetlerinde bırakın bir adım ileriye gitmeyi, diğer illerimize göre çok ciddi mesafe kaybetti. İnşallah 31 Mart Hatay'ın makus tarihinin değiştiği gün olacaktır. İnşallah 31 Mart Hatay'ın yeniden gönül belediyeciliğine kavuştuğu gün olacaktır."

"Ecdat, 'Gönüle giren her şey göze de hoş gelir.' diyor. Bizler de hizmetlerimizle, yatırımlarımızla, eserlerimizle insanlarımızın gönlüne girmeye, kalplerini fethetmeye çalışıyoruz." diyen Erdoğan, son 17 yılda Hatay'a 29 katrilyon lira yatırım yaptıklarını söyledi.

"Hastane için çalışmalarımız devam ediyor"

Hatay'a, 7 bin 644 derslik inşa ettiklerini, ikinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesini kurduklarını aktaran Erdoğan, şu anda İskenderun'a mükemmel bir belediye başkan adayı koyduklarını dile getirdi.

Erdoğan, yüksek öğrenim öğrencileri için 5 bin 401 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını, bu yıl için de Hatay'da ve Reyhanlı'da toplamda bin 800 kişi kapasiteli yurt binaları açacaklarını, gelecek yıl ise Antakya, Kırıkhan ve İskenderun'da toplamda 2 bin 350 kapasiteli yurt binalarını faaliyete geçireceklerini ifade etti.

Hatay Stadyumu'nu bu yıl tamamlayacaklarını bildiren Erdoğan, eski stadın yerine de 46 bin metrekarelik bir alanda millet bahçesi yapacaklarını anlattı.

Hatay, Kırıkhan ve Altınözü'ndeki spor salonlarının yapımının, Erzin Gençlik Merkezinin ihalesinin, Hatay atletizm pistinin projesinin devam ettiğini belirten Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, yaşlılara, engellilere toplamda yaklaşık 4,5 katrilyon lira tutarında destek verdiklerini söyledi.

Sağlıkta Hatay'a 14'ü hastane olmak üzere toplam 43 tesis kazandırdıklarını, İskenderun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini hizmete sunduklarını anımsatan Erdoğan, "250 yataklı Dörtyol, 75 yataklı Samandağı Devlet Hastanemizle birlikte Kırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerimizin inşaatı devam ediyor. İskenderun'a inşa edilecek ancak tüm bölgeye hizmet verecek 600 yataklı bir devlet hastanesi için de şu anda çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Dünyanın en büyük mozaik müzesi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da 8 bin konut projesinin hayata geçirildiğini ve imar barışıyla toplam 205 bin Hataylı vatandaşın sorununun çözüldüğünü, 78 ata yadigarı eserin restore edildiğini ve Antakya Meydan ile Kürt Fakih camileri gibi önemli eserlerin restorasyonlarına devam edildiğini aktardı.

Kırıkhan ve Reyhanlı'ya iki kültür hanının inşa edildiğini ve dünyanın en büyük mozaik müzesinin şehre kazandırılmaya çalışıldığını anımsatan Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunun 502 kilometreye çıkarıldığını söyledi.

Erdoğan, bu yıl birçok yol çalışmasının da tamamlanacağını duyurarak, "Ayrıca Samandağ-Arsuz yolunun ihalesini de iki gün önce gerçekleştirdik. Hatay turizmi açısından son derece önemli bu yolu 29 Ekim'e yetiştirip sizlerin istifadesine sunacağız." dedi.

Amanos Tüneli'nin proje çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hatay şehir merkezi, Samandağ ilçe merkezi ve 16 mahalleye geçen yıl hizmete aldığımız Büyük Karaçay Barajı'yla içme suyu vereceğiz. Büyük Karaçay Barajı'ndan alacağımız isale hattı ve arıtma tesisiyle şehre ileterek Hatay'ın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. Bay Kemal diyor ki 'Çiftçiler aç, çiftçilerin elinden toprakları alındı.' Bay Kemal, Hataylı çiftçilerimize toplamda 2, 2 milyar liralık tarımsal destek verdik."

"Mobilyacılar Sitesi'ni hızla bitireceğiz"

Erdoğan, şehre bir Teknopark yapılacağını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hatay'daki girişimcilerimiz, Mobilyacılar İhtisas Sitesi'nde 100 fabrika, 10 bin kişilik istihdam ve 500 bin dolarlık ihracat sözü verdi. Mobilyacılar Sitesi'ni hızla bitireceğiz. Buradan Bakanlığımıza ve diğer ilgili kurumlarımıza gereken talimatı veriyorum; bu sitenin en kısa sürede tamamlanıp yıl bitmeden faaliyete geçmesini sağlayacağız. Ayakkabıcılar da 300 iş yerinde 15 bin istihdam sözü verdi. Türkiye ayakkabı üretiminin üçte birinden fazlasını tek başına yapan Hatay'ı bu alanda daha da ileriye taşıyacak. Ayakkabıcılar İhtisas Sitesi'ni de bu yıl yapıp bitireceğiz. Ayrıca gıda arzı güvenliği bakımından önem verdiğimiz sera yatırımları konusundaki teşvikleri genişletiyoruz. Seracılıkta asgari yatırım tutarını 5 milyona, asgari kapasiteyi de 25 dekara indiriyoruz. Hatay'ın bu konuda da ülkemize öncülük edeceğine inanıyorum."

31 Mart seçimleri çok önemli

Reyhanlı ve Hassa ilçelerine bu yıl doğal gaz arzını sağlayacaklarını bildiren Erdoğan, tüm bu hizmetlerin aksamadan devam etmesi için 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin çok önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan, istikrarın sürmesi ve ekonominin güçlenmesi için 31 Mart'ta bir yol kazasının yaşanmasına müsaade edemeyeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Terörle mücadeledeki başarılarımızın çok daha ileriye taşınması için AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler kurup Suriyeli muhacirleri tekrar vatanlarına huzuru kalple geri döndürmek için de 31 Mart'tan büyük bir zaferle çıkmamız gerekiyor. Bu seçimlerden de alnımızın akıyla çıkacak ve 2023'e kadar seçim olmadan enerjimizin tamamını yapısal reformlara vereceğiz. Hataylı kardeşlerimizin basiretine, ferasetine güveniyorum. Biliyorsunuz Hatay'da büyükşehir ve 12 ilçemizde AK Parti, 3 ilçemizde ise Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi adaylarıyla seçime giriyoruz. Sizlerden gerek AK Parti'nin adaylarına gerekse Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek bekliyorum."

Mitingden Notlar

Mitingin yapıldığı meydandaki binalara "Hedefe varana kadar durmak, yılmak, yorulmak bize haram olsun", "Memleket işi gönül işi", "Tayyip baba, Suudi Arabistan'da bile gönüllerimizin kralısın", "Vaktin çoksa künefe yapalım akidi, vaktin azsa çay yapalım şekeri sen ol, şu garibi kırma evimize misafir ol" yazılı pankartlar asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti. Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, keyif çayı dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yle ilgili filmlerin gösterildiği mitingde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler de birer konuşma yaptı.

(Bitti)

Kaynak: AA