AK Parti'nin Hatay Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 16'ncı il mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Millet 33 gün sonra sandığa gidecek. Beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor." dedi.

Erdoğan, partisince İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Konuşmasına "Bir ümitle yaylasından, dağından

bakar enginlere gözü Hatay'ın. Güller yetiştirir gönül bağından, başkadır baharı yazı Hatay'ın. Halkı hak yolunun yılmaz aşığı, coğrafyası medeniyetler beşiği, zümrüttendir kapısının eşiği, başımız üstüne sözü Hatay'ın" dizeleriyle başlayan Erdoğan, Hatay'ı, ilçelerini ve Hataylıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'den ayrı kaldığı her günün, her saatin, her saniyenin hesabını tutan Hatay, Türkiye'ye katılmadan İstiklal Marşımızı kendi istiklal marşı kabul eden Hatay, 1939'da kendi kararıyla, 'can candan ayrılmaz' diyerek anavatana iltihak eden Hatay, seni bir kez daha hürmetle, muhabbetle selamlıyorum." diye konuştu.

Havalimanından gelene kadar yolun tıklım tıklım olduğunu aktaran Erdoğan, miting alanında da uçsuz bucaksız bir katılım gerçekleştiğini belirtti.

Hatay'ın şehitlerini rahmetle, minnetle yad eden Erdoğan, Hatay Devletini kuran ve anavatana iltihak kararı veren Hatay Meclisi'nin üyelerini, Başbakan Abdurrahman Melek Bey'i, Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen Bey'i, Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen Bey'i şükranla andığını söyledi.

Erdoğan, 8 aylık hasretin ardından tekrar Hatay'da olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

"Şu giden ben olaydım, atına nal olaydım, dolan da gel yanıma

sana kurban olaydım." sözleriyle Hataylılara seslenen Erdoğan, "Bu güzel atmosferde bizleri kavuşturduğu için Rabbime hamdediyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için sonsuz şükürler olsun diyorum. Hatay'a, siz Hataylı kardeşlerime, sevginizden, muhabbetinizden, heyecanınızdan, coşkunuzdan, en çok da vefanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hatay, bizim gözbebeğimiz. Biz Hatay'ı severiz, Hatay da bizi sever. Biz Hatay'ı anlarız, Hataylı da bizi bilir, bizi anlar." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Hataylılara Kayseri'den on binlerin selamını getirdiğini söyledi.

"Hatay denince akla ilk sabır gelir, feraset gelir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay denince akla ilk sabır, feraset, Anadolu irfanı geldiğini ifade ederek, "Onun için men sabera zafera, sabreden kimse zafere ulaşır. Sabrettik evelallah zafere de ulaştık, ulaşıyoruz." diye konuştu.

Şehrin 24 Haziran seçimlerinde bu irfanını bir kez daha gösterdiğini belirten Erdoğan, Hatay'ın 24 Haziran'da tercihini yine demokrasiden, milli iradeden, istikrar ve güvenden yana kullandığını dile getirdi.

Hatay'ın 7 Haziran günü yine bu meydanda verdiği sözü yerine getirdiğini aktaran Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 51 ile Cumhur İttifakı'nı birinci yapan Hataylılara teşekkür etti. Erdoğan, "Mevlam birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." dedi.

Hataylılardan 31 Mart akşamında yeni zaferler beklediğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da iradenize, istikbalinize sahip çıkmanızı bekliyorum. 31 Mart'ta bu güzel şehrin geleceğine sahip çıkmanızı bekliyorum. 31 Mart'ta Hatay'da yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Artık Hatay'da yepyeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Hatay'ın, sırtındaki CHP kamburundan artık kurtulması gerekiyor. Bu güzel şehri, beceriksiz, çapsız, vizyonsuz belediyecilik yerine, yıllardır hasretini çektiği gönül belediyeciliğiyle buluşturmamız lazım. 31 Mart'ta, Hatay'ı belediyecilikte liyakatli kadrolara teslim etmemiz lazım. 31 Mart'ta, bu şehrin anahtarını artık emin ellere, ehil ellere vermemiz lazım."

Meclis Başkanlığı seçimi anımsatan Erdoğan, "Cumhur İttifakı büyük bir zafer elde etti. Hamdolsun adayımız Mustafa Şentop Meclis Başkanlığına AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı olarak seçildi ve şu anda TBMM Başkanı oldu. Az önce Sayın Bahçeli ile görüştüm, Rabbim inşallah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip etsin dedim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Hatay, 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor musun, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun, tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor musun, mührü gönül belediyeciliğine vuruyor musun?" sorularına, alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının ardından, "31 Mart zaferimiz şimdiden kutlu olsun, mübarek olsun. Rabbim hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime az bir süre kaldığını belirterek, partililerden kapı kapı dolaşmalarını istedi.

"Yegane varlığımız, dayanak noktamız sizlersiniz"

"Bizim yegane varlığımız, yegane dayanak noktamız sizlersiniz. Bizim, hüznümüzü de sevincimizi de paylaşacağımız tek merci sizlersiniz. Sizin bir kardeşiniz olmaktan, sizin sevginize, sizin muhabbetinize, sizin hayır duanıza mazhar olmaktan çok büyük gurur duyuyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, halkın kapısını sadece seçim zamanı çalanlardan, halini hatırını kırk yılda bir soranlardan, Hatay'ın yollarını, seçimden seçime hatırlayanlardan olmadıklarını söyledi.

Erdoğan, Hatay'da 16'ncı il mitingini gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Dikkat edin dile kolay 16 kez burada miting yaptım. Hangi lider geldi burada bu kadar miting yaptı. Bu kardeşiniz sizler olmadan olamaz. Sizlerle varım." dedi. Erdoğan, bunun yanında ilçe mitingleriyle, toplu açılış törenleriyle, temel atma merasimleriyle halkla dertleştiklerini, kucaklaştıklarını, istişare ettiklerini kaydetti.

Dün Haliç'te, bittiğinde 60 bin kişiye istihdam sağlayacak "Tersane İstanbul" projesinin temelini attıklarını, ardından Kahramanmaraş'ı ziyaret ettiklerini, Edeler'le hasret giderdiklerini hatırlatan Erdoğan, Hatay'a gelmeden önce de Kayseri'nin misafiri olduklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çünkü biz bu ülkeyi, bu milleti seviyoruz. Biz diğerleri gibi fildişi kuleler, sırça köşkler içinde değil, milletin içinde, halkın arasında siyaset yapıyoruz. Ana muhalefet, Ankara'ya sıkışıp kalmışken, biz bugün 16'ncı il mitingimizi gerçekleştirdik. Millet, dikkat edin 33 gün sonra sandığa gidecek, beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor. 33 gün sonra seçim olacak, onlar hala toplantı üstüne toplantı yapıyor. Gerçi, onu bile doğru düzgün beceremiyorlar. Her seçimi muhakkak ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Aday listelerini dahi vakti zamanında seçim kuruluna teslim edemiyorlar. Hasbelkader aday göstermeyi başardıkları şahısların ise arkasında duramıyorlar. Ortada başarılı olmuş, hizmet üretmiş, eser üretmiş tek bir adayları yok."

"Ne bunlar adaylarına sahip çıkıyor, ne de adayları partilerine güveniyor"

Muhalefetin "Ankara'da daha önce iki kez seçim kaybetmiş, iki kez hezimete uğramış, tam iki kez milletten sandıkta dersini almış bir adayı" yine aday gösterdiğini ifade eden Erdoğan, bu adayın seçim afişlerinin asıldığını ancak kimin, hangi partinin, hangi ittifakın aday gösterdiğinin belli olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partisinin ambleminden kaçan, korkan bir aday olur mu? Partisinden utanan, kendisini destekleyen ittifakı saklamaya çalışan bir aday olur mu? İşte buyurun bakın bizim adayımızın hemen altında AK Parti. Bizim öyle bir çekincemiz yok. Partisinin amblemini gururla afişine koymaktan çekinen, kendisini destekleyen ittifak partilerinin isimlerini zikretmekten dahi korkan bir aday olur mu? Ama ne bunlar adaylarına sahip çıkıyor, ne de adayları partilerine güveniyor. Çünkü milletimizin o karanlık ittifakın içindeki partiler hakkında ne düşündüğünü çok iyi biliyorlar. Çünkü insanımızın CHP amblemine oy vermeyeceğini çok iyi biliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Kaynak: AA