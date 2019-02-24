AK Parti'nin Hatay Mitingi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirmek için imalattan, enerjiye, sağlıktan yatırıma pek çok sektörde yerli üretimi daha da yukarılara taşıyacağız." dedi.

Varank, Hatay İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentin bugün tarihi günlerinden birini yaşadığını belirten Varank, Hataylıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteklerini bugün çok farklı gösterdiklerini söyledi.

Hatay'ın medeniyet, hoşgörü ve ensar şehri olduğunu ifade eden Varank, "Siz tüm dünyanın gözünü kapattığı, arkasını döndüğü bir zamanda mazlumlara sahip çıktınız. Siz tüm dünyaya insanlık, medeniyet nedir öğrettiniz. Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

Kentin sadece kültür ve turizmde değil sanayide ve üretimde de hem bölge hem de Türkiye için çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Bir ay önce yine buradaydık. İlimiz ve ülkemiz ekonomisi için çok hayırlı olacak bir makine fabrikasının açılışını yaptık. Sanayicilerimiz, esnafımız, gençlerimiz ve girişimcilerimizle bir araya geldik. AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliği her şehrin nabzını bizzat yerinde tutması ve yerel dinamiklere göre politikalar oluşturmasıdır. Biz de Bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir yanını geziyor, üreticilerimizin sorun ve önerilerine yerinde çözümler buluyoruz. Saniye sektörü ülkemizin lokomotifi. Sektörü desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın reel sektör istihdamına ilişkin çok güzel müjdeleri olmuştu. Asgari ücret ve 5 puanlık prim indirimi desteklerimiz devam ediyor. KOBİ ve ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk bir indirim yaptık. OSB'lerde arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Şimdi en önemli yapısal reformu yerlileştirme alanında yapacağız. Yerli kaynaklarımızdan en iyi şekilde yararlanıp, üretip, ithal bağımlılığını azaltacağız. Ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirmek için imalattan, enerjiye, sağlıktan yatırıma pek çok sektörde yerli üretimi daha da yukarılara taşıyacağız."

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu sayesinde savunma sanayisinde yerlileşme alanında önemli başarılar elde edildiğini, bunların kendilerine yol göstereceğini ifade etti.

Kamuda yerli malı alımını daha güçlü bir şekilde teşvik edeceklerini dile getiren Varank, "Kamunun oluşturacağı ölçek, yurt içi üretimin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine de önderlik edecek. Bakanlığımız kaynakları her zaman şehrimizin hizmetinde oldu. Sunduğumuz yatırım, üretim ve Ar-Ge teşviklerimiz ilimizin çehresini değiştirdi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın yine bu alanda müjdeleri olacak." diye konuştu.

Hatay yatırımları

Bakan Varank, yatırım teşvikleriyle 13 bin kişilik ilave istihdam oluşturduklarını, 4 yeni OSB kurarak 30 bin vatandaşın çalışabileceği üretim alanlarını Hatay'a kazandırdıklarını ifade etti.

KOSGEB'in Hatay'da 2 binden fazla KOBİ'ye ulaştığını ve üretimi doğrudan desteklediğini anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Hem Ar-Ge merkezlerini hem TÜBİTAK destekleriyle buradaki projeleri teşvik ederek şehrimizin daha katma değerli üretim yapmasının önünü açtık. Sonuçta ne oldu? Hatay'ın milli geliri 16 yılda 2,6 milyar liradan 41 milyar liraya ulaştı. Bu 16 yılda 16 katlık bir artış demek. Bu performans AK Parti hükümetlerinin istikrarlı, kararlı, büyüme ve istihdama odaklı politikaları sayesinde gerçekleşti. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hatay için çalışmaya, üretmeye inşallah devam edeceğiz."

Varank, yerel seçimlere de değinerek, Büyükşehir Belediyesinde Hatay'ın 5 yılını kaybettiğini, kentin 5 yıl daha kaybetmeye tahammülünün olmadığını belirtti.

Alanı dolduran vatandaşlara seslenen Varank, "31 Mart'ta Hatay'da 5 yıl boyunca yan gelip yatanlara derslerini verecek misiniz? Allah sizlerden razı olsun. Hatay'da İbrahim Güler kardeşimizle inşallah yeni bir döneme başlayacağız. Hatay'ın tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarının zaferiyle tam bir uyumu yakalayacağız. Tarım, turizm, sanayi şehri Hatay'ımızı yerel yönetimlerde de şaha kaldıracağız. Ensar, gönül şehri Hatay'da gönül belediyeciliğini yükselteceğiz. Rabbim bu yolda yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA