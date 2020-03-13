AK Parti'nin hafta sonu kongreleri ertelendi AK Parti'den yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yapılması planlanan kongrelerin ertelendiği bildirildi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yapılması planlanan kongrelerin ertelendiği bildirildi.

AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü coranavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında, alınan bilim kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz, Genel Başkanımızın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelenmiştir" denildi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA