AK Parti'de Naci Bostancı Grup Başkanı, Mustafa Şentop İse Meclis Başkanvekili Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen grup toplantısının ardından AK Parti Meclis yönetimi netleşiyor.

AK Partili Naci Bostancı 27. dönemde AK Parti Grup Başkanı olacak. Grup Başkanvekili ise Mehmet Emin Akbaşoğlu oldu. Mustafa Şentop ise Meclis Başkanvekili görevini üstlenecek.

Grup Başkanvekili olan Mustafa Elitaş'ın yerine Cahit Özkan, İlknur İnceöz'ün yerine Özlem Zengin görev yapacak. Öte yandan AK Parti'nin beşinci Grup Başkanvekilliğini alabilmesi için TBMM Başkanlık Divanı'ndan karar alınması bekleniyor.