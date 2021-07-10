AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi "Cemre"nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca, gençlere yönelik hazırlanan "Cemre" adlı çevre projesinin saha çalışması Edirne'den başlatıldı.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca, gençlere yönelik hazırlanan "Cemre" adlı çevre projesinin saha çalışması Edirne'den başlatıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, kent ormanında gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Cemre Projesi" etkinliğine katıldı.

Burada gençlerle yürüyen Karaaslan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cemre"yi içlerine düşen çevre hareketi olarak tanımladıklarını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak tüm Türkiye'de gençlerle farkındalık oluşturacak, çevreye ve geleceğe katkı sunacak projelerde birlikte çalıştıklarını belirten Karaaslan, "Karşımızda hızla gelen bir tehlike var, iklim değişikliği. İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum, birlikte yürütülmeyi gerektiren çok önemli bir çabayı gerektiriyor. Dolayısıyla bizler de AK Parti olarak özellikle ilkim değişikliğiyle mücadele ve uyum kapsamında oluşturulacak yeni politikaları çok önemsiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 19 yıl önce başlattıkları çok önemli bir hamlenin olduğunu anımsatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bu noktada ülkemizdeki ağaçlandırma kampanyalarından geçen yıl 'Geleceğe Nefes Kampanyası' ile 13 milyon fidan toprakla buluştu. Millet bahçelerinden arıtma tesislerine kadar, onun dışında Türkiye'de Sıfır Atık kapsamında ve Sıfır Atık Mavi kapsamında yapılan projeler ile özellikle yenilenebilir ve temiz enerji konusunda attığımız önemli adımlar var Türkiye'de. Onun taşıyıcısı da gençler, hatta çocuklar, buna inanıyoruz. Dolayısıyla burada çevreyi sadece korumak değil yaşatmak ve geleceğe daha güçlü aktarmakla mesulüz. Bize düşen sorumluluğun farkındayız. Söz söylemenin ötesine geçmek, aynı zamanda projeler üretmek, çevreye dair önemli işlerin altına imzamızı atıyor olmak, bizler için çok çok değerli. Ama bunu gençlerle yapıyor olmak işi başka bir boyuta taşıyor."

Karaaslan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve gençler, Meriç Nehri kenarında yürüyüş yaptı.

Karaaslan'a "3 Nehir 1 Şehir Projesi" hakkında bilgi veren İba, Edirnelilerin yıllardır nehir kenarını kullanabilmenin hayalini kurduğunu ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca nehir kenarının Millet Bahçesi olarak projelendirildiğini anlatan İba, "2 aşamalı projemiz var. Bir tanesi 3 Nehir 1 Şehir Projesi, geçen hafta temelini attığımız hidroelektrik santral, yeşil enerjiyle elektrik üreteceğiz nehrimizden, ikinci kısım da Millet Bahçesi olarak kullanılacak kısım. Onun projeleri devam ediyor. 3 Nehir 1 Şehir Projemizde temel atma törenini geçen haftalarda gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönem burası çok güzel bir yer olacak. Cazibe merkezi olacak Meriç Nehri'miz. En büyük hayalimiz buydu ve gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Karaaslan kürek çekti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Meriç Nehri kenarındaki TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Tesisi'ni ziyaret etti. Burada sporcularla sohbet eden Karaaslan ve İba, nehirde kürek çekti.

Karaaslan, Edirne için kürek sporunun çok değerli olduğunu ifade etti.

Kendisinin ilk kez kürek çektiğini anlatan Karaaslan, "Burası ruhu olan tarihi bir şehir. Burada tarihe tanıklık ettik, Meriç Nehri'nde gençlerle metaforik olarak geleceğe kürek çektik. Çok keyifliydi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci