AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi "Cemre"nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi "Cemre"nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı

AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi 'Cemre'nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Politika

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca, gençlere yönelik hazırlanan "Cemre" adlı çevre projesinin saha çalışması Edirne'den başlatıldı.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca, gençlere yönelik hazırlanan "Cemre" adlı çevre projesinin saha çalışması Edirne'den başlatıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, kent ormanında gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Cemre Projesi" etkinliğine katıldı.

Burada gençlerle yürüyen Karaaslan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cemre"yi içlerine düşen çevre hareketi olarak tanımladıklarını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak tüm Türkiye'de gençlerle farkındalık oluşturacak, çevreye ve geleceğe katkı sunacak projelerde birlikte çalıştıklarını belirten Karaaslan, "Karşımızda hızla gelen bir tehlike var, iklim değişikliği. İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum, birlikte yürütülmeyi gerektiren çok önemli bir çabayı gerektiriyor. Dolayısıyla bizler de AK Parti olarak özellikle ilkim değişikliğiyle mücadele ve uyum kapsamında oluşturulacak yeni politikaları çok önemsiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 19 yıl önce başlattıkları çok önemli bir hamlenin olduğunu anımsatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bu noktada ülkemizdeki ağaçlandırma kampanyalarından geçen yıl 'Geleceğe Nefes Kampanyası' ile 13 milyon fidan toprakla buluştu. Millet bahçelerinden arıtma tesislerine kadar, onun dışında Türkiye'de Sıfır Atık kapsamında ve Sıfır Atık Mavi kapsamında yapılan projeler ile özellikle yenilenebilir ve temiz enerji konusunda attığımız önemli adımlar var Türkiye'de. Onun taşıyıcısı da gençler, hatta çocuklar, buna inanıyoruz. Dolayısıyla burada çevreyi sadece korumak değil yaşatmak ve geleceğe daha güçlü aktarmakla mesulüz. Bize düşen sorumluluğun farkındayız. Söz söylemenin ötesine geçmek, aynı zamanda projeler üretmek, çevreye dair önemli işlerin altına imzamızı atıyor olmak, bizler için çok çok değerli. Ama bunu gençlerle yapıyor olmak işi başka bir boyuta taşıyor."

Karaaslan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve gençler, Meriç Nehri kenarında yürüyüş yaptı.

Karaaslan'a "3 Nehir 1 Şehir Projesi" hakkında bilgi veren İba, Edirnelilerin yıllardır nehir kenarını kullanabilmenin hayalini kurduğunu ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca nehir kenarının Millet Bahçesi olarak projelendirildiğini anlatan İba, "2 aşamalı projemiz var. Bir tanesi 3 Nehir 1 Şehir Projesi, geçen hafta temelini attığımız hidroelektrik santral, yeşil enerjiyle elektrik üreteceğiz nehrimizden, ikinci kısım da Millet Bahçesi olarak kullanılacak kısım. Onun projeleri devam ediyor. 3 Nehir 1 Şehir Projemizde temel atma törenini geçen haftalarda gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönem burası çok güzel bir yer olacak. Cazibe merkezi olacak Meriç Nehri'miz. En büyük hayalimiz buydu ve gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Karaaslan kürek çekti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Meriç Nehri kenarındaki TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Tesisi'ni ziyaret etti. Burada sporcularla sohbet eden Karaaslan ve İba, nehirde kürek çekti.

Karaaslan, Edirne için kürek sporunun çok değerli olduğunu ifade etti.

Kendisinin ilk kez kürek çektiğini anlatan Karaaslan, "Burası ruhu olan tarihi bir şehir. Burada tarihe tanıklık ettik, Meriç Nehri'nde gençlerle metaforik olarak geleceğe kürek çektik. Çok keyifliydi." dedi.

AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi 'Cemre'nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı
AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi 'Cemre'nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı
AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi 'Cemre'nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı
AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi 'Cemre'nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Erdoğan: 'Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile iş birliği yapıyor.
Erdoğan: "Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile iş birliği yapıyor.
AK Parti'den 25 maddelik yeni yasa teklifi
AK Parti'den 25 maddelik yeni yasa teklifi
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de (1)
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'nin gençlere yönelik çevre projesi "Cemre"nin saha çalışması Edirne'den başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 12:29:17. #1.15#

title