AK Parti'nin Gaziantep'ten Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği belediye başkanları adaylarının tanıtım toplantısında, Ak Parti'nin Gaziantep Büyükşehir belediyesine başkan adayının mevcut Başkan Fatma Şahin olduğunu açıkladı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde partisinin 40 ilde belirlenen adayların isimlerini açıkladı. Toplantıda Gaziantep'te mevcut Başkan Fatma Şahin ile birlikte yola devam etme kararı alındığını belirtildi. Gaziantep'ten Belediye Başkanı Adayı gösterilen Şahin, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ve milletvekilleri ile birlikte sahneye çıktı.

Fatma Şahin, 20 Haziran 1966 Gaziantep doğumludur. Babası Mustafa Kıymık, annesi Perihan Kıymık'tır. 2 kız 1 erkek kardeşin en büyüğüdür. 18 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır. Evli ve 2 çocuk annesi olan Fatma Şahin, 2001 yılında Ak Parti Gaziantep İl Kurucu üyesi olmuş, 2002 seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçilmiştir. 22. 23. ve 24. Dönem Gaziantep milletvekilliği görevinde bulunmuştur. 2007 yılında Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir. Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu ile TBMM Töre-Namus cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyon'unda görev yapmıştır. Fatma Şahin, 6 Temmuz 2011'de açıklanan 61. Hükümette, Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı olarak görev almıştır. Yürüttüğü bakanlık görevinden 26 Aralık 2013 tarihinde ayrılıp Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştur. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yüzde 54,7'lik oy oranıyla seçilerek, Türkiye'nin İlk Kadın Büyükşehir Belediye Başkanlarından biri olarak göreve başlamıştır. - GAZİANTEP