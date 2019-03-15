AK Parti'nin Gaziantep Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çıkın, delikanlıca kim kiminle ittifak halinde, kim kimin belediye başkan adayını destekliyor, kim kimin belediye meclis üyelerini kendi listesinden gösteriyor söyleyin." dedi.

Erdoğan, partisince Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

Ülke ve millet için şehir şehir, fert fert ne yapabiliriz, hangi hizmetleri getirebiliriz diye çalışıp mücadele ederken birilerinin de suyu bulandırmanın gayreti içinde olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii kimse asıl niyetini söylemiyor. Milletin karşısına hep cilalı, boyalı, makyajlı çıkıyorlar. Sonra gerçekler yağmur gibi yağmaya başladığında işte o cilalar dökülüyor, altından hakiki yüzleri çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Seçimlerde bir Cumhur İttifakı var, bir de CHP'nin etrafında kurulan, görünüşte yanında adı 'İYİ' kendi bir hayli karışık bir partiyle, isminden başka geçmişiyle bağlantısı kalmayan Saadet'in olduğu bir ittifak var ama ittifakın asıl ortağını sürekli gizlemeye çalıştılar çünkü bu parti sabıkalı, bu partinin ipi terör örgütünün elinde. Bu partiyi Ankara'daki genel merkezi değil, Kandil yönetiyor." şeklinde konuştu.

Gaziantep'te işlerin daha da karışık olduğunu, CHP'nin aslında sırtını Kandil'e dayayan ve oradan gücünü alanı desteklediğini ama görünürde başka bir adayın yanında gibi gözüktüğünü dile getiren Erdoğan, Gaziantep yöresinin "Et diye kaptım, balcan börkü çıktı." sözünü anımsattı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu partinin adayı' diyorsunuz, sonra bakıyorsunuz, aslında başka bir partinin adayı. 'Şu parti şunu destekliyor.' diyorsunuz, sonra bakıyorsunuz, kimin kimi desteklediği belli bile değil. Türk siyasetini bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok. Çıkın, delikanlıca kim kiminle ittifak halinde, kim kimin belediye başkan adayını destekliyor, kim kimin belediye meclis üyelerini kendi listesinden gösteriyor söyleyin. CHP'nin listesinde HDP meclis adayları, FETÖ'nün belediye başkan adayları cirit atıyor. Ötekilere bakıyorsunuz hakeza aynı şekilde. Neyse ki herkes rolünü iyi oynayamıyor, kurulan tezgahları ele veriyor da milletimiz de neyin ne olduğunu daha iyi görebiliyor."

Bu esnada, HDP'li parti yöneticileri ve milletvekillerinin terör örgütü PKK'yı öven ve eylemlerine destek veren ifadelerinin yer aldığı görüntüleri vatandaşlara izleten Erdoğan, "Ne diyor bu adam, 'Kürdistan'da oylar HDP'ye' diyor. Bu adam Kürt değil, bu adam ne idüğü belirsiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi var." şeklinde konuştu.

"Bu toprakları böldürtmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 7 siyasi bölgesi olduğuna dikkati çekerek, "Bu zat Kürdistan'dan bahsediyor. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol oraya git. Ülkemizi, bu toprakları bölemezsiniz. Bu toprakları böldürtmeyiz. Bunlar bayrak, ezan düşmanı. İşte Taksim'de yaptılar. Milletimiz ne dedi, biliyorsunuz... 'Bunlar bayrak düşmanı' diyordu. Bunlar bizim bayraklarımızı yakanlar değil mi?" ifadelerini kullandı.

Alandaki vatandaşlara video izleten Erdoğan, "Görüyorsunuz, CHP-HDP yan yana. Bay Kemal Hakkari'de, bir tane Türk bayrağı yok. Gezi olaylarında duvarlara 'Zulüm 1453'te başladı' yazdılar. Yani İstanbul'un fethiyle zulüm başlamış... CHP'nin İstanbul İl Başkanı, bu da orada. Ezan okunurken elinde düdük öttürmeye mecbur musunuz? Dünya Kadınlar Günü için oraya gelmişler, sen Dünya Kadınlar Günü için oraya gelirken acaba Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nu bilmiyor musun?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı ve gösteri yürüyüşü için Valiliğe müracaat edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aradım valimizi, 'Müracaatları var mı?' dedim, 'Yok' dediler. Bu ülke yol geçen hanı mı? Bu ülkeyi eski Türkiye mi zannediyorsun? Yazını yazacaksın, haberi vereceksin ve sana Valilik nereyi uygun görürse toplantını da yürüyüşünü de orada yapacaksın. Ben öyle yapıyorum da sana ne oluyor da sen istediğin gibi hareket ediyorsun. Yok böyle bir şey. Onun için de gereği yapıldı ve o akşam onlar oradan dağıtıldı.

Yurt dışında bakıyorsunuz, benim bayrağımı yakıyor. Kim bu, güya bunlar Türk. Ne Türk'ü? Bunlar ahlaksız, vatan haini. Dikkat edin, Gezi'de Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisinin bayrağıyla onların paçavraları yan yana. Bundan Bay Kemal hiç rahatsız oldu mu? Olmadı. Öyle bir derdi yok ki Bay Kemal'in. Onun derdi başka. İşte bu gerçekler ortadayken CHP Genel Başkanı istediği kadar kendini paralasın... Çok da açık vermiyor ama zaman zaman yakalıyoruz. Kendi başına atıp tuttuğu kürsülerde değilse bile sorulara muhatap olduğu televizyon programlarında asıl niyetini ifşa ediyor."

"Teröristleri baş tacı eden bu kafaya iyi bir ders vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "YPG Türkiye'ye saldırmaz." dediğini hatırlatarak, "Madem öyle, biz tepelerine binene kadar Afrin'den Gaziantep'e, Hatay'a düşen bombalar, roketler, sıkılan kurşunlar kimden geliyordu? Bunları YPG atmıyor muydu? Hala Tel Rifat'tan, Münbiç'ten, Fırat'ın doğusundaki yerlerden fırsat buldukça ülkemize kurşun sıkan YPG değil mi? Çukur eylemleriyle şehirlerimizin altını üstüne getirenler bunlar değil mi? Ankara'da, İstanbul'da bombaları patlatanlar bunlar değil miydi? Gaziantep'te Karşıyaka Polis Merkezi'nin önünde bombalı araç saldırısında 12 vatandaşımızı şehit edenler bunlar değil miydi?" diye sordu.

YPG ile PKK'nın farkının olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hadi Amerikalılar işlerine geldiği için ısrarla bunları ayrıştırmaya çalışıyor, Kılıçdaroğlu'na ne oluyor da aynı teraneleri tekrarlıyor? Hadi onlar çıkarları olduğu için bunu yapıyor, Kılıçdaroğlu ne için YPG'nin avukatlığına soyunuyor? Biz diyoruz ki 31 Mart beka seçimidir ve ona gereken dersi sandıkta bir Osmanlı tokadıyla verelim çünkü ülkemiz bu kafanın eline düşerse vay halimize. Terör örgütleri başımıza çıkar, teröristler sadece belediyelere değil, her yere sızar. İnşallah 31 Mart'ta hem belediye başkanlarımızı seçecek hem de teröristleri baş tacı eden bu kafaya iyi bir ders vereceğiz."

Sadece Türkiye'deki değil, tüm dünyadaki teröristlere de güçlü bir mesaj iletilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, 600 bin dolar bir müvekkilini güya dolandırıyor. Adam, dava açıyor. Sahte senet düzenlenmiş. Yargıda kazanıyor. Şimdi bunu Ankara'daki adayları inkar ediyor. Şu anda bütün belgeler ortaya döküldü. Artık gizleyecek hiçbir yerleri kalmadı." şeklinde konuştu.

CHP'nin "çöp, çukur, çamur" demek olduğunu ifade eden Erdoğan, "CHP demek, yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar demektir. Bunları ayaklarımızın altına almak için 31 Mart bizim için en büyük fırsattır." dedi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin gösterildiği mitingde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin de konuşma yaptı.

Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan meydana üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan "Biz gönül verdik, sen ömrü ver Allah'ım", "Ne bu davadan vazgeçeriz, ne senden vazgeçeriz"ve "Büyük Türkiye güçlü lider ister" yazıları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içinde yer alan haritada, Gaziantep'in üzerini raptiyeyle işaretledi, belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitingin ardından Erdoğan, alanın yanında bulunan ve yapımı tamamlanan 25 Aralık Panorama Müzesi'ni ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Mitinge Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik de katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA