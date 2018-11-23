AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin Kimdir?

AK Parti, 31 Mart günü yapılacak Yerel Seçimlerde adaylarını belirlemeye devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Fatma Şahin kimdir?

FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Fatma Şahin, 20 Haziran 1966 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İlköğrenimini İstiklal İlkokulunda, lise öğrenimini Kız Lisesinde tamamlamasının ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Fakültesi'nden Kimya Mühendisi olarak mezun oldu.Eğitimini bitirdikten sonra özel bir şirkette İşletme Mühendisi olarak çalışmaya başladı ve 18 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak görev yürüttü.

AK PARTİ KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANI OLDU

Evli ve 2 çocuk annesi olan Fatma Şahin, 2001 yılında Ak Parti Gaziantep İl Kurucu üyesi oldu ve 2002 seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçildi. Şahin, 22. 23. ve 24. Dönem Gaziantep milletvekilliği görevinde bulundu. 2007 yılında Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine getirildi. Fatma Şahin, Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu ile TBMM Töre-Namus cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyon'unda görev yaptı ve 6 Temmuz 2011'de açıklanan 61. Hükümette, Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı olarak görev aldı.

İLK KADIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

26 Aralık 2013 tarihinde bakanlık görevinden ayrılıp Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Türkiye'nin İlk Kadın Büyükşehir Belediye Başkanlarından biri oldu.