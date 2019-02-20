AK Parti'nin Etimesgut Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin başını çektiği zillet veya illet ittifakı, PKK'sından FETÖ'süne, marjinal örgütlerinden adı iyi kendi karmakarışık partisine kadar kimi bulursa hepsini aynı çuvala doldurdu. Bunun adı ittifak değil iltihaktır. Nereye, terör örgütlerine iltihaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Belediyesi önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Etimesgutluları selamlayan Erdoğan, Ankara ahilerinin mirası olan bu güzel ilçede bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da verilen tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, Etimesgut'un bir şehitler ve gaziler diyarı olduğunu belirtti. Etimesgut'un 1984'ten bugüne kadar terörle mücadelede 157 şehit verdiğini aktaran Erdoğan, bunlardan 23'ünün 15 Temmuz şehidi olduğunu, aralarında Ömer Halisdemir ile 11 polis memurunun da bulunduğu 23 15 Temmuz şehidinin bu ilçede ikamet ettiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etimesgut'tan niçin bu kadar çok şehit çıkmıştır biliyor musunuz? Çünkü Etimesgut Türkiye'nin, Anadolu'nun bir özetidir. Anadolu hangi sevinçleri yaşarsa Etimesgut da onu yaşar. Ankara hangi tasaları çekerse Etimesgut da onu çeker. Anadolu gülerse Etimesgut güler, Anadolu ağlarsa Etimesgut ağlar. İşte bunun için Etimesgut'un şehidi, gazisi çok. İşte bunun için Etimesgut ülkesinin kıymetini iyi bilir. İşte bunun için Etimesgut devletinin beka meselesine sahip çıkar." diye konuştu.

Davalarının sadece seçim davası, sadece belediye davası olmadığını, her alanda ülkeyi ve milleti layık olduğu hizmetlere kavuşturma davası olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönüllere girmeden seçim sandığından çıkmak bize haramdır. Peki biz gönüllere girmek için çalışırken CHP ne yapıyor? Etimesgut'a bu ilçeyle ilgisi olmayan, Kılıçdaroğlu'nun özel avukatlığını yapan bir ismi aday olarak gönderiyor. Hadi bunu geçtik diyelim. Bu kişinin FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir isim olmasına ne diyeceksiniz? 15 Temmuz'da en büyük bedeli ödeyen ilçede böyle bir şahsı aday göstermek bu ilçeye hakaret etmek değil midir? Etimesgut 31 Mart'ta bunun hesabını sormayacak mı? Biz ülkenin ve milletin selameti için Cumhur İttifakı'nı kuruyoruz, onlar terör örgütlerinin desteğini almak için ittifak yapıyor. Talimat nereden? Kandil'den. Kandil'in verdiği talimatla PYD/YPG hep birlikte bu örgütün dıştan destekçileri ve dikkat edin HDP ile CHP omuz omuza. Bunların yanında adı İYİ Parti olan bir parti. Bir de bunların yanında maalesef Saadet. Dörtlü çete. Biz de bunların karşısına Cumhur İttifakı olarak çıkıyoruz. Aramızdaki fark işte bu kadar nettir."

Yarın Cumhur İttifakı'nın resmen kuruluşunun birinci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, geçen yıl seçim ittifaklarıyla ilgili kanun teklifini AK Parti ve MHP olarak ortak imza ile Meclise sunduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Aradan geçen bir yıllık sürede ülkemize yönelik saldırılarda meydana gelen artışa baktığımızda bu ittifakın ne kadar hayırlı ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördük. Onun için de mahalli seçimlerde Cumhur İttifakı'nı devam ettirme kararı aldık. Hatta ittifak yaptığımız yerlerin sayısını çoğalttık. Buna karşılık CHP'nin başını çektiği zillet veya illet ittifakı PKK'sından FETÖ'suna, marjinal örgütlerinden adı iyi kendi karmakarışık partisine kadar kimi bulursa hepsini aynı çuvala doldurdu. Bunun adı ittifak değil iltihaktır. Nereye? Terör örgütlerine iltihaktır. Milletimiz, 31 Mart seçimlerinde, ben sizlere inanıyorum, inşallah bunun hesabını soracaktır. Şimdi gelin öyle bir cevap verin ki CHP genel merkezinden dahi duyulsun."

Alandakilere "Etimesgut, 31 Mart'ta ülkemize sahip çıkıyor musun, milli iradeye sahip çıkıyor musun, istiklaline ve istikbaline sahip çıkıyor musun, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun?" diye soran Erdoğan, kalabalığın hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının ardından "Rabbim sizlerden razı olsun. Kardeşliğimizi daim etsin." dedi.

Etimesgut'un ülkesine sahip çıkmanın yanında gelişmenin, büyümenin, kalkınmanın, hizmetin anlamını da çok iyi bildiğini belirten Erdoğan, bundan çeyrek asır önce adeta bir köy olan ilçenin bugün başkentin en önde yerleşim yerlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bunun kolay olmadığını ifade eden Erdoğan, bir yandan ilçe belediyesinin bir yandan büyükşehir belediyesinin, bir yandan bakanlıkların yaptıkları yatırımlarla Etimesgut'un ve tüm Ankara'nın çehresini değiştirdiklerini bildirdi.

Ankara'ya yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, eğitimde 15 bin 709 derslik yaptıklarını, bugün 307 binden fazla üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü Ankara'ya son 16 yılda 12 yeni üniversite kurduklarını söyledi.

Yükseköğrenim öğrencileri için 10 bin 500 kişi kapasiteli yurtlar yaptıklarını belirten Erdoğan, bir kaç yıla kadar 13 bin 800 kişi kapasiteli yurt binalarını da hizmete açacaklarını kaydetti.

Sağlıkta, 140 tesisi şehre kazandırdıklarını, Etimesgut Devlet Hastanesine yeni bir bina yaptıklarını, bu yeni binada poliklinik hizmetlerinin verilmeye başlandığını aktaran Erdoğan, diğer bölümlerin de çok yakında açılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'nın medarı iftiharı olacağına inandığım 3 bin 704 yataklı Bilkent ve 3 bin 577 yataklı Etlik şehir hastanelerinin inşaatı devam ediyor. Bilkent'i 14 Mart'ta resmen açıyoruz. Şu anda hasta alıyor, hasta kabulü başladı, bir taraftan ameliyatlar şu anda yapılıyor. Etlik Şehir Hastanesini ise bu yıl içinde sizlerin hizmetine sunuyoruz. Böylece 7 bin 281 yataklı sağlık tesislerini Ankara'mıza kazandırmış oluyoruz. Ankara-Niğde otoyolunun yapımı devam ediyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu ve Ankara-Sivrihisar otoyolu projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor."

(Sürecek)

Kaynak: AA