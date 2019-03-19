AK Parti'nin Ereğli Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için mücadele ettiğimiz 2023 hedeflerimize ulaşmamızı hiç kimse engelleyemeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince eski terminal alanında düzenlenen Ereğli mitinginde halka hitap etti.

Ereğli'yi Karadeniz'in incisi olarak niteleyen Erdoğan, "Yarım asrı aşkın süredir, ülkemizin demir çelik üretiminin merkezi, emeğin, alın terinin, gayretin, helal kazancın, üretimin şehri Ereğli, sizleri gönülden selamlıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden önce verdiği sözü tutarak yüzde 56 ile şahsını Cumhurbaşkanlığına layık gördükleri için Ereğlililere teşekkür etti.

Hem teşekkür etmek, hem hasret gidermek hem de 31 Mart seçimleri için destek istemek için Ereğli'ye geldiğini belirten Erdoğan, Zonguldak mitinginde verdiği sözü yerine getirerek ilçeye gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ereğli'nin bu seçim döneminde İstanbul ve Ankara dışında ziyaret ettiği dördüncü ilçe olduğuna işaret eden Erdoğan, vakit darlığı sebebiyle ancak il merkezlerine gidebildiklerini ifade etti. Erdoğan, 2 hafta önce Zonguldak'ta çok büyük ve coşkulu bir katılımla miting gerçekleştirdiklerini ancak Ereğli'nin içinde bir ukde olarak kaldığını anlattı.

"Mektup yazıp bugün bizi bekleyeceğini söyleyen 5. sınıf öğrencisi Şevval Cerrah kızımız burada mı?" diye soran Erdoğan, Şevval'i sahneye çağırdı ve "Şevval kızımızın mektubuna cevap veremedik ama bak bizzat çıkıp geldik. Şimdi biraz sonra Rabia'mızı birlikte tekrarlayacağız." dedi.

Erdoğan, bugün Sakarya, Kocaeli ve Üsküdar'da 3 mitingi olmasına rağmen Ereğli için yine de şartları zorladıklarını söyledi.

Ereğlililere "Hatırlayın, kar yağar buram buram, evim yok nerde duram, şöyle bir yarim olsa dereye çadır kuram." sözleriyle seslenen Erdoğan, "Biz de yarimiz Ereğli için çıktık geldik. İnşallah 31 Mart akşamı Ereğli'den güzel haberler bekliyoruz." diye konuştu.

"Ereğli, hizmetin, üretimin, yatırımın, istihdamın kıymetini iyi bilir"

Ereğli'nin hizmetin, üretimin, yatırımın, istihdamın kıymetini iyi bildiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ereğli, geçmişte bu şehri ve bu ülkeyi yıllarca boş sözlerle oyalayanları iyi bilir. Ereğli, kuruluş aşamasında, CHP'nin nasıl demir çelik fabrikasına karşı çıktığını iyi bilir. Şimdi de Ereğli yatırımın ve hizmetin nereden geleceğini iyi bilir. AK Parti 17 yıldır bu ülkeyi hep daha ileri taşımanın gayreti içinde oldu. Milletimizle birlikte nice badireleri atlatarak kalkınma yolculuğumuzu kesintisiz devam ettirdik. Ülkemizin önünü terör örgütleriyle, gizli açık nice tuzakla, oyunla kesemeyeceklerini görenler son olarak doğrudan milletimizin işine, aşına saldırdılar. Hamdolsun bu saldırıyı da püskürttük. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için mücadele ettiğimiz 2023 hedeflerimize ulaşmamızı hiç kimse engelleyemeyecektir. İstikrar ve güven ortamına sahip çıktığımız müddetçe bu tür sarsıntılar bizi ne durdurabilir ne de yıldırabilir. Allah'ın izniyle ülkemizi Gazi Mustafa Kemal'in vasiyeti olan muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmakta kararlıyız."

Erdoğan, alandakilere "Ereğli 31 Mart'ta hizmet siyasetine sahip çıkıyor muyuz, gönül belediyeciliğine sahip çıkıyor muyuz, tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz, şehrinin ve ülkenin geleceğine sahip çıkıyor muyuz." sorularını yöneltti. Alandakilerin hep bir ağızdan "Evet" yanıtı vermesi üzerine Erdoğan, "Maşallah" karşılığını verdi.

"Atatürk'ün adını istismar etmekten başka icraatı olmayanlar ne yapıyor dersiniz?" diye soran Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"CHP, etrafında bazı partileri toplayarak bizim karşımızda ittifak kurdu. Bu partilerin bir kısmı CHP'nin ittifakında resmen var, bir kısmı da fiilen var. Çünkü milletin karşısına çıkıp bu ittifakı söylemeye cesaret edemiyorlar. Hangi ittifak olduğun anladınız değil mi? Cumhuriyetin kurucu partisi olmakla övünen CHP, gitti ülkemizin ve milletimizin sırtına hançer saplamak için herkesle yatıp kalkan bir terör örgütünün emrindeki partiyle ittifak kurdu. Aynı şekilde adı İYİ ama kendisi karışık parti de bu örtülü ittifakı güle oynaya kabul etti. Kendileri her ne kadar inkar etseler de bölücü örgütün emrindeki partinin eş başkanı çıktı, her şeyi açıkça ifade etti."

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin sözlerinin yer aldığı videonun izletilmesinin ardından Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu adam Kürt değil. Kürtler benim kardeşim, Türk de kardeşim Abaza'sı, Çerkez'i, Laz'ı, Roman'ı, Arnavut'u, benim ülkemde yaşayan 82 milyon benim kardeşim. Niye? Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Ayrımcılık bizde yok ama bunlar ayrımcı. Ne diyor? 'Kürdistan'da oylar HDP'nin, batıda AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Şimdi Karadeniz Ereğlisi'nden sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Güneydoğu Anadolu bölgemiz var, Doğu Anadolu Bölgemiz, Karadeniz'imiz, Akdeniz'imiz, Orta Anadolu'muz, Ege'miz, Marmara'mız var ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Nerede var? Irak'ın Kuzeyi'nde var. Çok seviyorsan defol git oraya. Ama bu ülkede benim milletime bu şekilde seslenenlere 31 Mart işte bir beka meselesidir, orada gereken cevabı vermeye hazır mıyız? Ben şimdi Karadeniz Ereğlisi'nde diyorum ki kardeşlerim ne olur oylarımızı böldürmeyelim, oylarımızı birilerine kaptırmayalım. Bu sandıklardan patlatırcasına çok daha güçlü çıkalım."

(Sürecek)

Kaynak: AA