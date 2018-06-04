AK Parti'nin Elindeki Son Anket! Erdoğan Yüzde 55, AK Parti Yüzde 46

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti'nin son seçim anketini açıkladı. Elitaş, normal seçimlerde HDP'ye oy vereceğini düşünen insanların da Erdoğan'a oy vereceklerini de söyledi.

Yapılan anketlerde Erdoğan'a oy vereceklerin oy oranının yüzde 55 olarak belirlendiğine dikkat çeken Elitaş, "AK Parti'ye oy vereceklerin oranı 46-48 çıkıyor. Normal seçimlerde HDP'ye oy vereceğini düşünen insanların da Erdoğan'a oy vereceklerini düşünüyoruz" dedi.

İşte Elitaş'ın Akşam gazetesine verdiği röportajdan bir kesit:

"Güçlü Meclis'le güçlü hükümetin arasını açıp hükümeti güçsüz bırakmak isteyenler körüklüyor. Bizim içimizden arkadaşlar çıkarmış olabilir adaylık sürecinde. Anketlerde de şu çıkıyor aslında. Erdoğan'a oy verecekler dediğimizde 55 ve üzeri AK Parti'ye oy verecek dediğimizde 46-48 çıkıyor.

"TAM BİR KUMPAS, TAM BİR ORGANİZASYON"

Bir de sosyal medyada troller var. Reis '15 Temmuz'da seni yalnız bıraktılar biz seni bırakmayacağız' diyenler. AK Parti seni bıraktı ama biz seni bırakmayacağız diyenler. Erdoğan'la AK Parti arasında mesafe koymaya çalıştılar sanki 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'yi açan milletvekillerinin yüzde 90'ı AK Partili değilmiş gibi. Tam bir kumpas, tam bir organizasyon.

"24 HAZİRAN'DA HEZİMETE UĞRAYACAKLAR"

Reisçi görünerek yüzlerine Erdoğan maskesi takan ama AK Parti ile Erdoğan'ı ayırmaya çalışan troller. İnceleyin sosyal medyayı bunların kim olduğunu görürsünüz. Onlar haindir açıkça söyleyeyim. Cumhurbaşkanımızın her zaman AK Parti'den daha fazla oy aldığını biliyoruz. Bu milletin terazisi öylesine hassas tartar ki bir avuç kendini akıllı zanneden kargalar maalesef 24 Haziran tarihinde hezimete uğradıklarını görecekler.

"HDP'YE OY VERECEĞİNİ DÜŞÜNEN İNSANLARIN..."

Cumhur ittifakı kurduk. Bunun sebebi ne? Cumhurbaşkanlığında tek aday gösterildi. AK Parti, MHP, BBP yani onların toplamı da zaten AK Parti'nin oy toplamından daha fazla edecek. Normal seçimlerde HDP'ye oy vereceğini düşünen insanların da Erdoğan'a oy vereceklerini düşünüyoruz."