AK Parti'nin Ek Gösterge Vaadi Memur Maaşlarını Artıracak

AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; milyonlara ek gösterge zammı müjdesi verdi. Erdoğan; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracaklarını söyledi. Sayılan mesleklerle birlikte şube müdürlerinin de beklediği artış gerçekleşmiş olacak.

MAAŞ MİKTARI AYNI OLMUYOR

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı olmuyor.

Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3.600'e çıkartılmasıyla birlikte polis öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Polis memurları ve öğretmenler için emekli ikramiyesindeki artış 10 bin ile 23 bin lira arasında olacak.

İKRAMİYEDE 23 BİN LİRALIK ARTIŞ

2008 öncesi memuriyete başlamış ve 1'inci derecenin 4'üncü kademesinden bir kamu görevlisi için değişiklik ile maaş artışları şöyle olacak:

Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarsa, emekli maaşı 641 lira, ikramiye 23 bin 121 lira artacak.

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarsa, emekli aylığında 569 lira, emekli ikramiyesinde ise 20 bin 516 lira artış sağlanacak. Bu memurların ayrıca aldıkları mevcut maaşlarında da artış yaşanacak.

POLİS VE ÖĞRETMENİN EK GÖSTERGE 3600 TALEBİ

Polis memurlarına 3600 ek gösterge verilmesi için TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklif, daha sonra Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmişti. Polis memurlarının sosyal ve özlük haklarına ilişkin mağduriyetlerin giderilmesi için verilen kanun teklifi yasalaştığında emeklilik ikramiyelerinde ciddi bir artış söz konusu olacak.

Göstergenin yükselmesi ile emekli olan bir polis memurunun maaşında 400 ile 500 lira emekli ikramiyesinde ise 17 bin ile 27 bin lira arsında bir artış meydana gelebilecek.

Öğretmenlerin emeklilik işlemleri ise Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılıyor. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlık tarafından uygun görülmesine bağlı.

Dolayısıyla, öğretmenlere de her yıl 24 Kasım'da ikramiye ve 3600 ek gösterge verilmesi TBMM gündemine geliyor. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, kasım ayı net maaşı tutarında öğretmenler günü ikramiyesi ödenmesi öngören kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştu.

EK GÖSTERGE 3600 TABLOSU

Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde yarattığı değişiklik.

1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı'na tabi bir işte çalışan devlet memurlarından, kazanılmış hak ve emekli keseneğine esas seviyesi 1/4 olan ve 30 yıl hizmeti bulunanlar ve aylık maaş bakımından, ilgili memurların yüzde 15'lik gelir vergisi dilimi için ek gösterge farkından kaynaklı tablo 2018 yılının ilk yarısı için şöyle;

5 MİLYONUN ÜZERİNDE İSTİHDAM OLUŞTURULACAK

Gelecek 5 yıllık dönemde yılda en az 1 milyon istihdamla toplamda 5 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturulacak. 2 milyon 250 bin vatandaşın aktif işgücü piyasası programlarından yararlanması sağlanacak.

İşbaşı eğitim programlarının süresi, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde 6 ay, diğer işyerleri ve mesleklerde ise 3 ay olarak uygulanacak. İşsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan Ek Gösterge 3600 aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor.

3600 ek gösterge emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle memurlarda emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği doğuruyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğrenim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler başta olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan pek çok memur ilgili yasanın meclise gelmesini bekliyordu.