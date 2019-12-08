AK Parti'nin delege seçimine yoğun katılım

08.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:53

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Ak Parti'nin delege seçimlerinde yoğun katılım sağlandı.



Delege seçimlerine Ak Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, belde belediye başkanları, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Demir ve çok sayıda partili katıldı. Nilüfer Anaokulu Konferans Salonunda düzenlenen seçim saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İl Başkanı İbrahim Halil Erkan yaptığı konuşmada HDP'ye yüklendi. Sözde demokrasi diyenlerin yıllarca bu halka dayatmalarla geldiğini belirten Erkan, "Bu gün sıra dışı bir iş için buradayız. Parti teşkilat tabanları oluşurken ilk evvela delege seçimleri oluyor. Bu güne kadar il başkanı ilçe başkanı kafa kafaya veriyordu. Listeleri düzenliyordu. Ama biz Ak Parti'nin demokratik bir parti olduğunu her platformda dile getirdik. Şimdi demokratik bir seçim için buradayız. Adını tanımlayamadığım bir parti olan HDP sözde bu halka demokrasi ve kardeşlik vaadiyle gelenler bırakın delege seçimini böyle demokratik bir şekilde yapmayı belediye başkan adaylarını bir cunta anlayışıyla tepeden gönderdiler, hiç tanımadığımız insanları bu halka vekil diye dayattılar. Sözde demokrasi adına evvela bizim evlatlarımızı bizden aldılar. Daha sonra şehirlerimizi talan ettiler. İnşallah bu kirli oyunlar yok oldu olacak. Herkesin bunları düşünmesini ve halka aktarması istiyorum. Bu seçimimizin birinci göstergesi demokrasi çerçevesi içerisinde yapılıyor olmasını herkes görsün bilsin istedik. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA