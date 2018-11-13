AK Parti'nin, Çevre ve Atık Yönetimiyle İlgili Çalışmalarda Teşvik, Marketlerde Poşetlerin 25 Kuruş...

AK Parti'nin, çevre ve atık yönetimiyle ilgili çalışmalarda teşvik, marketlerde poşetlerin 25 kuruş olması, yeni yapılacak imar uygulamalarında bisiklet yolları yapımının zorunlu hale getirilmesi ile ilamsız icra takibi için Merkezi Takip Sistemi kurulması gibi düzenlemeleri de içeren iki ayrı kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu