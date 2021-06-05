AK Parti'nin "Cemre" gönüllüleri Samsun'da sahil temizliği yaptı

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca hayata geçirilen "Cemre" projesi kapsamında çevre gönüllüsü gençler, Samsun'da sahil temizliği gerçekleştirdi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca hayata geçirilen "Cemre" projesi kapsamında çevre gönüllüsü gençler, Samsun'da sahil temizliği gerçekleştirdi.

Gönüllüler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nde çocuklara çevre duyarlılığının anlatıldığı puzzle, vatandaşlara de tomurcuk çiçeği fidesi verdi. Gönüllüler, daha sonra sahil temizliği yaptı.

Gönüllüler adına açıklama yapan Zümre Ergün, çevreyi korumak ve yaşatmak konusunda güçlü bir iddianın sahibi olduklarını söyledi.

Bugüne kadar ortaya koyduğu hedefleri bir bir gerçekleştiren AK Parti'nin dün olduğu gibi bugün de sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla yoluna devam ettiğini anlatan Ergün, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından farklı şehirlerimizde açılışı gerçekleştirilecek 11 millet bahçesi ve diğer yatırımlar, çevreye saygılı şehirler ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yeni eserler olarak milletimize kazandırılacaktır. Bugün dünyamız çok ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıyadır ve bizler, yarın daha geç olmadan bu gidişatı tersine çevirebilecek, yarınlarımız için bugünden inisiyatif alacak son nesiliz." dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının "Cemre" ismini verdiği çevre gönüllüleri hareketini 81 ilde bin gençle başlattığını dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

"Cemre nasıl havaya, suya ve toprağa düşerse çevre gönüllüleri hareketi de içimize düştü. İklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalması, kuraklık, kirlilik gibi küresel çevre sorunları karşısında Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla adımlar atmaya devam ediyoruz. İklim değişikliği, bir süredir mücadele ve uyum çalışmalarının ulusal çapta ve uluslararası platformda ele alındığı en önemli gündem maddelerindendir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizin küresel meselelerdeki liderliği ve öncü rolü çok önemli olmakla birlikte biliyoruz ki bu mücadele için tüm dünyanın, şehirlerimizin ve her bir vatandaşımızın ortak çabası gereklidir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevre gönüllüsü cemrelerle çok güçlü bir mesaj veriyoruz. Doğanın sahibi değil, bir parçası olduğumuz bilinciyle gelecek nesillerimize yeşiliyle mavisiyle daha temiz bir çevre bırakmak, farkındalık ve duyarlılık sahibi bireyler yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün