AK Parti'nin Bursa Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz." dedi.

Erdoğan, Gökdere Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitingindeki konuşmasında, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak Bursa-Bilecik Hızlı Tren Projesi'nin yapımının süratle devam ettiğini söyledi.

Bursa'nın şehir içi ulaşım sorunu olduğunu, bu konuda bazı müjdeleri paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, Yıldırım Osmangazi Metrosu'nun kent meydanı terminal bölümünün bir türlü bitirilemediğini, projenin sadece yüzde 21'lik bölümünü oluşturan bu hattın bir an önce tamamlanıp, metronun hizmete açılabilmesi için ne gerekiyorsa yapılmasının takipçisi olacağını ifade etti.

Erdoğan, çalışmaların durduğu 28 kilometrelik Nilüfer Gürsu Metrosu'nun devam edebilmesi için de gerekirse farklı formülleri ortaya koyacaklarını, bu meseleyi de bizzat takip edeceğini vurguladı.

Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerini Bursa'ya bağlayan dağ yolunun ilk etap ihalesinin yapıldığını ve inşaat çalışmalarının sürdüğünü anlatan Erdoğan, arazinin zorlu şartlarına rağmen viyadük ve tünellerle tamamlayacakları bu yol bittiğinde, dağ ilçelerinden Bursa'ya ulaşımın hızlı ve konforlu hale geleceğini dile getirdi.

Erdoğan, Bursa'ya 20 baraj ve 15 gölet inşa ettiklerini anımsatarak, "9 baraj ve 2 göletin ise yapım çalışmaları devam ediyor. İnşasını yarıladığımız Gemlik Büyükkumla Barajı'yla, Gemlik Körfezi'ndeki yerleşim yerlerine içme, kullanma ve sanayi suyu temin edeceğiz. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle Bursa'da 534 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık." dedi.

"TEKNOSAB'ı kuruyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı çiftçilere son 16 yılda bir buçuk milyar tarımsal destek verdiklerini, Bursalı iş insanlarına ve girişimcilere de 42,5 katrilyon tutarında yatırım teşviki verdiklerini kaydetti.

Bursa'da bir teknokent, 113 araştırma-geliştirme merkezi, 25 tasarım merkezi kurduklarını anlatan Erdoğan, buralarda 118 bin kişilik ilave istihdam oluşturduklarını ifade etti.

Erdoğan, küresel ekonomilerde yeni bir sanayi devriminin temellerinin atıldığı bir dönemde, milli teknoloji hamlesine uygun şekilde Bursa'da Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi TEKNOSAB'ı kuracaklarını açıkladı.

Bursa'nın bilgi ve inovasyona dayalı üretimde rekabet gücünü artıracak TEKNOSAB ile bilim, teknoloji ve sanayinin el ele vererek çalışacağı bir altyapı oluşturacaklarına işaret eden Erdoğan, toplam 8 milyon 370 bin metrekare alanda kurulacak TEKNOSAB için bugüne kadar kamulaştırma ve altyapıya 2 milyar lira tutarında harcama yapıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 68 parselin bu yılın ikinci yarısında yatırımcılara teslim edileceği bu organize sanayi bölgesinden 150 bin kişilik istihdam gerçekleştirilmesini ve 40 milyar dolar ihracat yapılmasını hedeflediklerini bildirdi.

"Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın..."

Bir yandan 31 Mart seçimleri için hazırlanırken, diğer yandan ülkenin ve milletin beka meselesi olarak gördükleri konuları da yakından takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, dün Rusya'nın Soçi kentinde "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin dördüncüsüne katıldığını anımsattı.

Erdoğan, Soçi'den tüm dünyaya mesajlar verdiklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Ülke olarak öyle bir dönemden geçiyoruz ki yaptığımız her tercih geleceğimizi yakından ilgilendiriyor. Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki, Ege'deki gelişmelerde ülkemizin haklarını, menfaatlerini sıkı bir şekilde korumadığımızda ileride karşımıza nasıl bir manzara çıkacağını çok iyi biliyoruz.

Diplomaside olduğu gibi ekonomide de sağlam durmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Bütün bunların yolu ülkemizin siyasi istikrarından geçiyor. Onun için çok çalışacağız. İşte bunun için 31 Mart seçimleri önemlidir."

"Tam bir Osmanlı tokatını sandıkta atın"

"Birileri ellerini ovuşturarak, belediye başkanlığı seçimlerinin sonuçlarının bizim aleyhimize sonuçlanması için gayret sarf ediyor." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi CHP, yanında Kandil'in tayin ettiği, desteklediği HDP var. Benim vatansever, milliyetperver kardeşlerim acaba bu CHP ile el ele, kol kola olan bu Kandil'in desteklediği, bölücü terör örgütünün desteklediği HDP'ye oyunu nasıl verir? İYİ Parti, bir taraftan 'milliyetçiyim' diyor, diğer taraftan da bu hanımefendi bu CHP ile, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP ile acaba nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor.

Öbür taraftan Saadet Partisinin bunlarla el ele, kol kola, omuz omuza yürümesini siz anlayabiliyor musunuz? Ben, bütün bu partilere gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; Eğer bu vatanı, milleti seviyorsak o zaman gelin bu CHP'ye de diğerlerine de 31 Mart'ta tam bir Osmanlı tokatını sandıkta atın. Bunlar Gezi Olayları'nda sokakları karıştırarak aynı hesabı yapmışlardı ama tokadı yediler mi? Yediler. Bunlar FETÖ'nün, 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimiyle, hükümeti düşürmeye çalışırken de aynı beklenti içindeydiler. Bunlar PKK'nın çukur eylemleriyle birlik ve beraberliğimize saldırırken de beraberdiler. "

(Sürecek)

Kaynak: AA