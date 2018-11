AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları Belli Oldu! İşte O İsimler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 büyükşehir ile 26 il belediye başkan adayının isimlerini açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı 40 başkan adayı:

ADIYAMAN: DR. SÜLEYMAN KILINÇ (ADIYAMAN EĞT. VE ARŞ. HAS. BEYİN CERRAHİ)

1965 yılında Adıyaman'da doğan Süleyman Kılınç, orta öğrenimini Adıyaman İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı, daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar Adıyaman'da uzman tabip olarak görev yapan Kılınç, 4 dönem Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı ve 1 dönem de Tabip Odası Onur Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Kamuda ve özel hastanelerde başhekimlik ve yöneticilik de yapan Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Evli ve üç çocuk babası, İngilizce bilen Kılınç'ın, önceki dönemlerde AK Parti Adıyaman milletvekili aday adaylığı bulunuyor.

Dr. SÜLEYMAN KILINÇ

AMASYA: CAFER ÖZDEMİR (AMASYA BELEDİYE BAŞKANI)

Cafer Özdemir, 1967 yılında Yozgat Yerköy'de doğdu. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2003 yılında AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atılan Özdemir, 2004 yılındaki mahalli idareler seçiminde birinci sıradan Amasya Belediyesi Meclis Üyesi seçildi ve Amasya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Özdemir, 29 Mart 2009'daki mahalli idareler seçiminde Amasya Belediye Başkanlığına ilk kez seçildi. 2014'te Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Özdemir, evli ve 3 çocuk babasıdır.

CAFER ÖZDEMİR

ANTALYA:MENDERES TÜREL (ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)

Antalya'da 11 Temmuz 1964'te doğan Türel, İlk, orta ve lise eğitiminin ardından İngiltere'de gazetecilik eğitimi aldı. Uzun yıllar Antalya'da gazetecilik yapan Menderes Türel, çeşitli basın ve yayın kuruluşlarınca birçok kez "yılın gazetecisi" olarak ödüllendirildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine 1992'de 28 yaşındayken seçilen Türel, 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999'da ATSO Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 2001'den 2004'e kadar ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Türel, 28 Mart 2004'te yapılan genel yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu görevi 29 Mart 2009'a kadar yürüten Türel, Antalyaspor'a başkanlık da yaptı. 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimlerde AK Parti Antalya Milletvekili seçilen Türel, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Türkiye Brezilya Parlamentolar Arası Dostluk Kurulu Grubu Başkanlığı yapan Türel, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu üyesi oldu. 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türel, New York, Londra, Paris belediye başkanlarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Güçlü Şehirler Ağı (Strong Cities Network -SCN) oluşumunda yer alan Türkiye'den tek belediye başkanı oldu. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Milli Heyet Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Türel, 2017'de Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı'na seçildi ve halen bu görevi de yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Menderes Türel University of Cambridge First Certificate sahibi ve çok iyi derecede İngilizce biliyor.

MENDERES TÜREL

ARDAHAN: YUNUS BAYDAR (ESKİ ARDAHAN İL BAŞKANI - VETERİNER)

1976 yılında Ardahan'ın Yalnızçam köyünde doğan Baydar, ilk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamladıktan sonra Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun oldu. Ardahan'da özel veterinerlik yapan, evli ve 3 çocuk babası Baydar, farklı dönemlerde toplamda 7 yıl AK Parti Ardahan İl Başkanlığı görevinin yanı sıra bir dönem de AK Parti Ardahan İl Genel Meclis üyeliği yaptı.

YUNUS BAYDAR

ARTVİN: MEHMET KOCATEPE (ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI)

Mehmet Kocatepe, 1966 yılında Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Altıparmak köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu köyünde, liseyi de Bursa Süleyman Çelebi Lisesi'nde tamamlayan Kocatepe, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladıktan sonra Sosyal Bilimler Enstitüsünde halk eğitimi üzerine mastır yaparak "bilim uzmanı" unvanını aldı. Gıda ve tekstil üzerine ticaretle uğraşan Kocatepe, 1992'de öğretmenliğe başladı. Kocatepe, 2003 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Personel ve Eğitim Daire Başkanı, 2009'da da Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2014 yerel seçimlerinde Artvin Belediye Başkanı seçilen Kocatepe, Ekim 2014'ten bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde Türkiye'yi temsil ediyor. Evli ve 3 çocuk babası Kocatepe, İngilizce ve Arapça biliyor.

MEHMET KOCATEPE

BARTIN: YUSUF ZİYA ALDATMAZ (AK PARTİ BARTIN MERKEZ İLÇE BAŞKANI/ İGM ÜYESİ)

Bartın'da 1965'te dünyaya gelen Yusuf Ziya Aldatmaz, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Aldatmaz, lisans eğitimi ve askerlik sonrası, 4 nesilden beri devam eden aile mesleği gıda maddeleri toptancılığı işini babasından devraldı. Aldatmaz, 2000-2002 yılları arasında Anavatan Partisi'nde Merkez İlçe Başkanlığı, 2011 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi İl Yönetim Kurulu üyeliği, Bartın Kemerspor Kulübü Başkanlığı, Bartın Spor Kulübü yöneticiliği, Bartın Üniversite Derneği yöneticiliği, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanlığı, Bartın Toptancılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi olan Aldatmaz, 5 Kasım 2017 tarihinde yapılan kongrede AK Parti Merkez İlçe Başkanı seçildi. Yusuf Ziya Aldatmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

BAYBURT: FATİH YUMAK (AK PARTİ İL BAŞKANI)

1984 yılında Bayburt'ta doğan Yumak, İlk orta ve Lisesiyi Bayburt'a okudu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı. Üniversite yıllarında Uluslararası İlişkiler Araştırma Topluluğu (UAT) bünyesinde aktif ve etkin görevler aldı. Trabzon Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimi tamamladı. Ticaretle uğraşan Yumak MÜSİAD Bayburt'un kurucu başkanlığını yaptı. 13 Eylül 2017 tarihinde AK Parti Bayburt İl Başkanlığına atanan Yumak evli ve üç çocuk babasıdır.

FATİH YUMAK

BATMAN: MURAT GÜNEŞTEKİN (AK PARTİ İL BAŞKANI)

Güneştekin, 1971'de Siirt'in Kurtalan ilçesinde doğdu. İnşaat mühendisi Murat Güneştekin, siyasete 2002 yılında AK Parti üyeliği ile başladı. 2011 yılında AK Parti İl Başkanı seçilen Güneştekin, milletvekili adaylığı nedeniyle 2015'te bu görevinden istifa etti. Murat Güneştekin, 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı olarak görev yaptı, 2017 Ekim ayında tekrar İl Başkanlığı görevine getirildi. Güneştekin, ASKON, İHH, TÜGVA ve ASRİAD gibi sivil toplum kuruluşlarında istişare kurulu üyesi görevinde bulundu. Murat Güneştekin evli ve üç çocuk babası.

MURAT GÜNEŞTEKİN

BİTLİS: NESRULLAH TANĞLAY (AK PARTİ BİTLİS İL BAŞKANI)

Bitlis'te 1975'te dünyaya gelen Tanğlay, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü'nü bitirdi. 1996 yılından bu yana ticaretle uğraşan Tanğlay, AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayarak mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 8 şubat 2015'ten bu yana AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdüren Tanğlay, evli ve 3 çocuk babası.

NESRULLAH TANĞLAY

BOLU: FATİH METİN (TİCARET BAKAN YARDIMCISI)

Fatih Metin, 14 Ekim 1973'te Bolu'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Metin, bir süre serbest avukat olarak çalıştı, Boluspor Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Metin, 2015 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciliğine seçildi. 2001-2003 yılları arasında AK Parti Bolu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2007 yılları arasında AK Parti Bolu İl Başkanı, 2007-2011 yılları arasında AK Parti Bolu Milletvekilli (23. Dönem), 2009-2011 yılları arasında TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, 2011-2015 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Metin, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde AK Parti Merkez Karar Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildi. 30 Aralık 2015'te Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Metin, son olarak 10 Ağustos 2018'de Ticaret Bakan Yardımcılığı'na getirildi. Fatih Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

FATİH METİN

BURDUR: DENİZ KURT (ESKİ AK PARTİ BURDUR TEŞKİLAT BAŞKANI)

Deniz Kurt, 1978'de Isparta'da doğdu. Ege Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Kurt, 2012 yılında AK Parti Burdur İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Kurt Depo Liman Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi Kurt, Burdur Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanlığı görevini yürütmektedir.

DENİZ KURT

BURSA: ALİNUR AKTAŞ (BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1970 yılında doğan Alinur Aktaş, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi alanında tamamlayan Aktaş, serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik yaptı. Aktaş, mobilya sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra ortaklarıyla kurduğu mobilya firmasıyla ticaret hayatına atıldı. 2002 yılında AK Parti kurucu yönetim kurulu üyesi olarak siyasi hayatına başlayan Aktaş, 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. Ekonomi, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, spor, alt ve üst yapı çalışmalarındaki vizyon projeleri ve marka şehir hedefiyle 3 dönem boyunca belediye başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle birçok kez "Yılın Belediye Başkanı" seçildi. Aktaş, 2 Kasım 2017'de Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan olağanüstü oturumda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İngilizce ve Arapça bilen Aktaş, evli ve 2 çocuk babası.

ALİNUR AKTAŞ

DENİZLİ: OSMAN ZOLAN (DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)

AK Parti'den Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan mevcut başkan Osman Zolan, 1964 yılında Denizli'nin Tavas ilçesinde doğdu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk öğrenimini Tavas-Garipköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta- Gönen Öğretmen Lisesi'nde yaptı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Başkan Zolan, Denizli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev aldı. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Başkan Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 10 Mart 2011'de dönemin Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'nin AK Parti'den milletvekili adaylığı için istifa etmesi üzerine belediye başkan vekili görevini yaptı. Zolan, 16 Mart 2011'de Denizli Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Denizli Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 30 Mart 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den seçilerek Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Zolan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

OSMAN ZOLAN

DİYARBAKIR: CUMALİ ATİLLA (DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI/KAYYIM)

1964 yılında Elazığ'da doğan Atilla, ilk ve orta öğrenimini Elazığ'da, Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. Atilla, 1990'da Erzincan kaymakam adayı olarak göreve başladı. Dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere'de bulunan Atilla, Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar ilçesinde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü. Sırasıyla Giresun Piraziz, Muş Malazgirt, Bolu Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Konya Beyşehir, Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevlerinde bulunan Atilla, evli ve 3 çocuk babası.

CUMALİ ATİLLA

DÜZCE: FARUK ÖZLÜ (BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI)

Faruk Özlü, 19 Kasım 1962'de Düzce'nin Çilimli ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini Düzce'de tamamlayan Özlü, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yapan Özlü, İspanya'da proje mühendislik, Harvard Üniversitesi'nde yöneticilik eğitimi aldı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda 1990'da sözleşmeli personel ve mühendis olarak görevlendirilen Özlü, aynı kurumda farklı görevlere getirildi. Özlü, Türkiye'nin kendi tasarımı ilk milli tankı "Altay", ilk insansız hava aracı "Anka", ilk milli gemisi "MİLGEM" projelerinin yürütülmesinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev aldı. Faruk Özlü, ayrıca Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı Airbus A400M Atlas, F-35 ve F-16 savaş uçakları projelerinde görev aldı.Belediye başkan adayı Özlü, 24 Mayıs 2016'da kurulan 65. Hükümet'te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görevlendirildi. İki çocuk babası olan Özlü, İngilizce biliyor. FARUK ÖZLÜ ELAZIĞ: ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI (İŞADAMI – AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI)

1980 yılında Elazığ'da doğan Şerifoğulları, ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Şahin Şerifoğulları, akaryakıt istasyonu, inşaat ve güneş enerjisi sektöründe faaliyette bulunan aile şirketinde yönetici olarak görev yaptı. Halen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Şerifoğulları, birçok sivil toplum kuruluşunda da görevler aldı. Evli olan Şerifoğulları, 3 çocuk babası. ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI ERZURUM: MEHMET SEKMEN (MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 1958'de doğan Sekmen, ilkokulu dünyaya geldiği Kılıççı köyünde, liseyi İstanbul Fatih İmamhatip Lisesi'nde tamamladı.İstanbul Üniversite İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da bankacılık ihtisasını tamamlayan Sekmen, gençlik yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.İş hayatına bir kamu bankasında yöneticilik yaparak başlayan Sekmen, 1985'ten sonra mali müşavirlik ve özel sektörde holding finans yöneticiliği yaptı.Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başlayan Sekmen, 1989'da Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi.1992 yılında Samandıra Belediye Başkanlığına seçilen Sekmen, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde de Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerini tekrar kazanarak Kartal'da 2. dönem belediye başkanı olarak hizmet etti.Kartalspor Kulübü Başkanlığını 10 yıl yapan Sekmen, kulübün altyapısını kurarak aynı zamanda 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu.Sekmen, 2002'de genel seçimlerde 22. Dönem İstanbul Milletvekilliğine seçildi, TBMM'de Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonunda görevler yaptı.2003-2005 yılları arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu üyeliği yapan Sekmen, 2007'de de 23. Dönem İstanbul Milletvekilliğine seçildi.AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Karadeniz ve Ege Bölge Koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Sekmen, iktisat alanında yüksek lisansına devam etmektedir.Sekmen, 2014 yılında AK Parti'nin adayı olarak katıldığı yerel seçimlerde de Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu.Sekmen, evli ve 4 dört çocuk babasıdır. MEHMET SEKMEN GAZİANTEP: FATMA ŞAHİN (GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI)

20 Haziran 1966 Gaziantep'te doğan Fatma Şahin, evli ve iki çocuk annesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Fakültesi'nden kimya mühendisi olarak mezun olan Şahin, 2001 yılında AK Parti Gaziantep il kurucu üyesi oldu, 2002 seçimlerinde Gaziantep Milletvekili seçildi. 22. 23. ve 24. Dönem Gaziantep Milletvekilliği görevinde bulunan Şahin, 2007 yılında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine getirildi.TBMM'de Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu, AB Uyum Komisyonu ile TBMM Töre-Namus Cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonunda görev alan Şahin, 61. hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı olarak yer aldı. Bakanlık görevinden 26 Aralık 2013 tarihinde ayrılıp Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Şahin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yüzde 55'e yakın oy aldı. FATMA ŞAHİN GİRESUN: AYTEKİN ŞENLİKOĞLU (AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANI)

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Abacıbükü İlkokulu, 1990 yılında da Giresun İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladı. 2001 yılında AK Parti Giresun Kurucu İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı olarak görev alan Şenlikoğlu, 2004-2006 yıllarında AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü. Geçen yıl AK Parti Giresun İl Başkanlığına yeniden atanan Şenlikoğlu, serbest avukatlık yapıyor. Şenlikoğlu, evli ve 4 çocuk babası. AYTEKİN ŞENLİKOĞLU GÜMÜŞHANE: ERCAN ÇİMEN (GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI)

Ercan Çimen, 1966'da Gümüşhane'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.Siyasi hayatına Doğru Yol Partisi'nden Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevleri ile başlayan Çimen, 2011'de AK Parti Gümüşhane İl Başkanı olduktan sonra 2014 yılında da Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi.Çimen, evli ve iki çocuk babasıdır. ERCAN ÇİMEN HAKKARİ: CÜNEYT EPCİM (HAKKARİ VALİ YARDIMCISI/KAYYIM)

Amasya'da 1981 yılında doğan Epcim, 2002'de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. 2004'te kaymakam adaylığı sınavını kazanan Epcim, Konya Kaymakam adayı olarak göreve başladı.İngiltere'nin Manchester Üniversitesi'nde dil eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi eğitimi alan Epcim, Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Artvin'in Ardanuç ve Çorum'un Mecitözü ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu.2014'te Hakkari Vali Yardımcılığına atanan Epcim, 2016'da İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.Bu görevi sürdüren ve evli olan Epcim, İngilizce biliyor. CÜNEYT EPCİM KAHRAMANMARAŞ: HAYRETTİN GÜNGÖR (TBB GENEL SEKRETERİ CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ)

1965 yılında Kahramanmaraş Göksun ilçesinde doğdu.İlçedeki ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1987 yılında mezun oldu.Polis Akademisi "Özel Eğitim Bölümü"ne bir süre devam etti. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nı tamamlayarak "kamu yönetimi uzmanı" unvanını aldı.Kısa süre mali müşavirlik yapan Güngör, Türkiye Vakıflar Bankası'nda mali analist olarak bir süre çalıştı.1990 yılında stajyer kontrolör olarak girdiği İçişleri Bakanlığında kontrolör, başkontrolör ve Kontrolörler Başkanı olarak görev yaptı. Bir dönem Devlet Muhasebe Standartları Kurulu (2006-2009) üyeliği de yaptı.2008 yılından bu yana Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliği de bulunan Güngör, evli, iki kız ve bir erkek çocuk babası. HAYRETTİN GÜNGÖR KARABÜK: BURHANETTİN UYSAL (AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ/ KARABÜK ÜNV. ESKİ REKTÖRÜ)

Burhanettin Uysal, 20 Haziran 1967'de Konya Ereğli'de doğdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ve Polis Akademisini bitiren Uysal, yüksek lisansını ve doktorasını Gazi Üniversitesinde tamamladı ve profesör oldu.Emniyet Genel Müdürlüğünde komiser yardımcılığı ve komiserlik görevlerinde bulunan Uysal, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Karabük Üniversitesinin 2 dönem rektörlüğü ve YURTKUR Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü.AK Parti'de 26. Dönem Karabük Milletvekilliği yapan ve iyi derecede İngilizce bilen Uysal, evli ve 3 çocuk babası. BURHANETTİN UYSAL KASTAMONU: TAHSİN BABAŞ (KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI)

Tahsin Babaş, 1967 yılında Kastamonu'da doğdu.İlk, orta ve lise eğitimini Kastamonu'da tamamlayan, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Babaş, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı'nı da bitirdi.Kastamonu Belediyesinde 1989 yılında memuriyete başlayan Babaş, çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2013 yılına kadar Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ile Fen İşleri Müdürlüğü görevlerini yürüttü.Babaş, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı olarak Kastamonu Belediye Başkanlığına seçildi.Belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projelerle çeşitli alanlarda ödüller alan Babaş, evli ve bir çocuk babasıdır. TAHSİN BABAŞ KAYSERİ: MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI)

1953 yılında Develi ilçesine bağlı Şıhlı beldesinde doğan Büyükkılıç, Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesinden mezun oldu.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren ve nöroloji dalında uzmanlığını alan Büyükkılıç, Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı.Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde tabip teğmen olarak tamamlayan Büyükkılıç, çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik ve başkanlık görevlerinde bulundu.Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak giren Büyükkılıç, 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.Fazilet Partisi'nden 1999 yılında Melikgazi Belediye Başkanı seçilen Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında ise AK Parti'den belediye başkanı seçilerek görevini sürdürdü.Halen Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babası. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KIRIKKALE: MEHMET SAYGILI (KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI)

1969 yılında dünyaya gelen Mehmet Saygılı, ilk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı.Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1990 yılında mezun olduktan sonra İngiltere'de dil eğitimi alan Saygılı, askerlik hizmetinin ardından 1993 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetine devam etti.Saygılı, 2009 yılında AK Parti İl Genel Meclis üyeliğine, 2011 yılında da Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanlığına seçildi.Serbest muhasebeci mali müşavir ruhsatına sahip Saygılı'nın, Kırıkkale Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı, Kırıkkale Üniversitesi Vakfı, Polis Hizmetlerini Güçlendirme Derneği gibi sosyal, kültürel ve yardım amaçlı pek çok kuruluşta üyelikleri bulunuyor.30 Mart 2014 seçimlerinde AK Parti'den Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen Mehmet Saygılı, evli ve üç çocuk babası. MEHMET SAYGILI KIRKLARELİ: BURAK SÜZÜLMÜŞ (İŞADAMI - KIRKLARELİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI)

Kırklareli'nde 1986 yılında doğan Süzülmüş, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Süzülmüş Kardeşler Süt Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu üyesi olan Süzülmüş, Yeşil Beyaz İnşaat Taahhüt ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin de sahibi.Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Kulübü yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Süzülmüş, Ticaret ve Sanayi Odası'nda disiplin kurulu üyeliği görevini de sürdürüyor.Süzülmüş, evli ve İngilizce biliyor. BURAK SÜZÜLMÜŞ KİLİS: MEHMET ABDİ BULUT (KİLİS ESKİ BELEDİYE BAŞKANI)

Bulut, 1967 yılında Kilis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Uzun süre Kilis'te serbest avukatlık yapan Bulut, 2001 yılında AK Parti Kilis teşkilatının kurucuları arasında yer alan Bulut, 2004-2014 yıllarında AK Parti Kilis Belediye Başkanlığı görevini icra etmişti. Evli ve 3 çocuk babası olan Bulut, iyi derecede İngilizce biliyor. MEHMET ABDİ BULUT KOCAELİ: TAHİR BÜYÜKAKIN (BİLECİK VALİSİ)

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1969'da dünyaya gelen Tahir Büyükakın, Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi'ndeki eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nden 1992 yılında mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü´nde 1993'te araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Büyükakın, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sırasıyla 1995 ve 2001 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doç. kadrosuna 2002'de atanan Büyükakın, 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. "Makro iktisat" bilim alanındaki çalışmalarıyla 2013 yılında doçent unvanını alan Büyükakın'ın ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında da çalışmaları bulunuyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne 2005-2007 yılları arasında danışmanlık yapan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırladı. Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde 2007'den 2014'e kadar genel sekreter yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra aynı belediyede genel sekreter olan Tahir Büyükakın, 21 Haziran 2017'de Bilecik Valisi olarak atandı.İyi derecede İngilizce bilen Tahir Büyükakın, evli ve 3 çocuk babasıdır. TAHİR BÜYÜKAKIN MALATYA: SELAHATTİN GÜRKAN (BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI)

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan, 1958 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lisesi öğrenimini Malatya'da tamamlayan Gürkan, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü ve Bolu Eğitim Enstitüsü bölümlerinden mezun oldu.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yapan Gürkan daha sonra 1995-2001 yılları arasında MEB İlköğretim Müfettişi, 2001 ile 2003 yılları arasında Malatya İŞ- KUR İl Müdürü olarak görev yaptı.2004 yılında seçildiği Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini 2004- 2009 (bağımsız) ve 2009- 2013 (AK Parti) dönemlerinde gerçekleştiren Gürkan, yine AK Parti'den 2014 yılındaki yerel seçimlerde Battalgazi Belediye Başkanlığını kazandı.Gürkan, evli ve 2 çocuk babası. SELAHATTİN GÜRKAN NEVŞEHİR: RASİM ARI (GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI – DAİRE BAŞKANI)

Arı, 1975'te Nevşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu kentte tamamlayan Arı, liseyi Pendik İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Arı, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisans yaptı.2001'de Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Arı, 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığı görevine getirildi. Bürokrasi hayatını bakanlar Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak sürdürdü.2011'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanan Arı, 2015'te Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Arı, 9 Kasım'da Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti.Arapça ve İngilizce bilen Arı, evli ve iki çocuk babası. RASİM ARI NİĞDE: EMRAH ÖZDEMİR (NİĞDE ESKİ İL BAŞKANI)

Emrah Özdemir, 1980 yılında Niğde'de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitiren Özdemir, vatani görevini İskenderun'da tamamladı.2011'de AK Parti İl Başkan Yardımcısı olan Özdemir, 2013-2017 yılları arasında İl Başkanı olarak görev yaptı.İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Özdemir, aile şirketinin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.İyi derecede İngilizce bilen Özdemir, evli ve iki çocuk babası. EMRAH ÖZDEMİR ORDU: HİLMİ GÜLER (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR ESKİ BAKANI)

Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949'da Ordu'da doğdu.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olan Güler, yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede tamamladı.Türk Uçak Sanayisi'nde proje mühendisi ve grup başkanı, TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı.AK Parti kurucu üyesi olan Güler, 22. Dönem Ordu Milletvekilliği ile 58, 59 ve 60. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.Güler, ayrıca Turkcell Yönetim Kurulu üyesidir.Evli ve iki çocuk babası olan Güler, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. HİLMİ GÜLER RİZE: RAHMİ METİN (RİZE ESKİ İL GENEL MECLİS BAŞKANI)

Rahmi Metin, 26 Kasım 1969'da Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Metin, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Erciyes Üniversitesinde siyaset felsefesi alanında yüksek lisans yaptı. Felsefe grubu öğretmenliği yapan Metin, 2004 mahalli idareler seçiminde AK Parti'den İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü. Çaykur Rizespor Kulübünde görev alarak spor alanında çalışmalar yürüten Metin, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme Kurulu'nda üye olarak görev yapmaktadır. Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır. RAHMİ METİN SAMSUN: MUSTAFA DEMİR (BAYINDIRLIK ESKİ BAKANI)

Mustafa Demir, 18 Ocak 1961'de Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi.Dört yıl kamu hizmetinden sonra mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaretle uğraştı.Atakum Belediyesi Meclis Üyeliği görevinde bulunan Demir, AK Parti'nin Samsun'da kurucu il başkanlığını üstlendi.22, 23 ve 24. dönemde AK Parti'den Samsun milletvekili seçilen Demir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.Demir, 60. hükümette Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini de yürüttü.Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır. MUSTAFA DEMİR SİNOP: ALİ ÇÖPÇÜ (SİNOP İL BAŞKANI)

Sinop'ta 1981 yılında doğan Ali Çöpçü, ilk, orta ve lise öğrenimimi kentte tamamladı.Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Çöpçü, analiz, denetim ve muhasebe alanlarında eğitim aldı.İki dönemdir AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevinde bulunan Çöpçü, evli ve bir çocuk babası.

ALİ ÇÖPÇÜ

ŞANLIURFA: ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL (AK PARTİ ESKİ İL BAŞKANI)

1957 yılında Şanlıurfa'da doğan Zeynel Abidin Beyazgül, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.1985-1996 yıllarında avukat olarak görev yaptıktan sonra 1996 yılında İncesu Noteri olarak mesleğe başlayan Zeynel Abidin Beyazgül, daha sonra sırasıyla Viranşehir 1'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman 1'inci ve Malatya 2'nci Noterliği görevlerini yürüttü. Beyazgül, 2013 yılında atandığı Şanlıurfa 5'inci Noterliği görevine devam ediyor.Zeynel Abidin Beyazgül, aynı zamanda 2011-2012 yıllarında Malatya Noter Odası Başkanı, 2012-2014 yıllarında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak idari görevlerde bulundu. 2015 yılında yapılan AK Parti Şanlıurfa İl Kongresinde il başkanı seçilen Beyazgül, 26 Ocak'taki kongrede güven tazeledi.Beyazgül, 24 Haziran'daki milletvekili seçimlerinde aday olabilmek için görevinden istifa etti. ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL ŞIRNAK: MEHMET YARKA (İŞ ADAMI – İNŞAAT)

İş insanı Mehmet Yarka, 1963 yılında Şırnak'ta doğdu. İnşaat sektöründe olan Yarka, 2004 yılında Ak Parti'den Şırnak belediye başkan adayı oldu ancak kazanamadı. Şırnakspor ile Şırnak Sanayi ve Ticaret Odası'nda başkanlık görevlerinde bulunan Yarka, lise mezunu. Mehmet Yarka, evli ve 3 çocuk babası. MEHMET YARKA TEKİRDAĞ: MESTAN ÖZCAN (ZİRAAT MÜHENDİSİ – 24 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ ADAYI)

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 1973'te doğan Mestan Özcan, üniversite de dahil olmak üzere tüm tahsilini Tekirdağ'da tamamladı.Ziraat mühendisi olan ve halen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans öğrencisi olan Özcan, evli ve iki kız çocuğu babası.Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Mestan Özcan, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyeliği görevini de yürütüyor. MESTAN ÖZCAN YALOVA: YUSUF ZİYA ÖZTABAK (AK PARTİ YALOVA İL BAŞKANI - MALİ MÜŞAVİR)

Rize'de 1963 yılında doğan Yusuf Ziya Öztabak, Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Eğitiminin ardından Yalova'da iş hayatına atılan Öztabak, serbest muhasebeci, mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak mesleğini icra etti.Yalova Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında denetim, disiplin ve yönetim kurulu üyeliği ile başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Öztabak, UÜ Yalova Meslek Yüksek Okulunda da misafir öğretim görevlisi olarak meslek dersleri verdi.Öztabak, Yalova Yardım Derneği Başkanlığı, Yalova Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.Siyasi hayatına 2001'de başlayan Öztabak, Yalova'da AK Parti kurucu il yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı, mali ve idari işlerden sorumlu il başkan yardımcılığı, teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcılığı ve siyasi, hukuki işlerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu ve 2004-2009 döneminde Yalova Belediyesinde meclis üyesi olarak görev yaptı.AK Parti meclis grup başkanlığı ve belediye başkan vekilliği görevlerinde de bulunan Öztabak, 23. Dönem Genel Seçimleri'nde milletvekili aday adayı oldu. 28 Nisan 2014'te il başkanlığı görevine başlayan ve bu görevini halen sürdüren Öztabak, evli ve 3 çocuk babası.