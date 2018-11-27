AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanlığına Yücel Yılmaz'ın aday gösterilmesine ilişkin, "Yerel seçimlerde Balıkesir'i yeniden AK Parti'ye kazandırmak istiyoruz." dedi.

Canbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde Balıkesir olarak büyük bir zafere ardından da hizmetlere imza atacaklarını söyledi.

Yücel Yılmaz'ı aday gösterilmesinden dolayı tebrik eden Canbey, "Yerel seçimlerde Balıkesir'i yeniden AK Parti'ye kazandırmak istiyoruz. Kısa zaman içinde ilçe belediye başkan adaylarımız belli olacak ve AK Parti olarak sahaya gümbür gümbür ineceğiz. AK Parti teşkilatları olarak Balıkesir'de inşallah önümüzdeki dönemde büyük hizmetler yapacağız. Yücel Yılmaz'ın, şehrimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim." diye konuştu.

"Birlik ve beraberliğimiz en büyük güvencemiz"

AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'na verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

"Bayrak yarışı olarak gördüğümüz bu hizmet kervanında birlik ve beraberliğimiz bizim en büyük güvencemiz." değerlendirmesinde bulunan Demiraslan, şöyle konuştu:

"20 ilçe, 20 belediye, güçlü büyükşehir, gelişen Balıkesir hedefiyle çıktığımız kutlu yolda, zafere birlikte yürüyeceğimize inandığım, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Yücel Yılmaz'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. İnşallah hep birlikte, 24 Haziran'da ayağa kaldırdığımız Balıkesir'i, yerel seçimlerde şaha kaldırarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözü tutacağız."