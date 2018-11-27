AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

AK Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı, Adalet Bakan Yardımcısı Hilmi Bilgin oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Sivas Belediye Başkanlığına Hilmi Bilgin'in aday gösterildiğini açıkladı.

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sivas Belediye Başkan adayının daha önce milletvekilliği yapan ve şimdi de Adalet Bakan Yardımcısı görevinde bulunan Hilmi Bilgin olduğunu belirtti.

Aksu, "Teşkilatlarımız ve Sivas halkı olarak sonuna kadar arkasındayız. Seçime hazırız. Yarından itibaren sahada olacağız. Yerel seçimlerde Türkiye genelinde rekor bir oyla belediyeleri kazanacağız." dedi.

Bilgin'in öz geçmişi

1972 yılında Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde dünyaya gelen Bilgin, ilk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun olan Bilgin, bir süre Sivas SGK İl Müdürlüğünde kamu avukatı olarak çalıştıktan sonra 2003'te istifa ederek kendi hukuk bürosunda serbest avukatlık yaptı.

Sivas Barosu Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeliği ile Sivas Barosu Başkanlığı görevlerinde de bulunan Bilgin, AK Parti Sivas İl Teşkilatı'nda Seçim İşleri Başkanı ve Teşkilat Başkanı olarak siyasi çalışmalarda bulundu.

24, 25 ve 26. dönem Sivas Milletvekili olarak görev yapan Bilgin, Anayasa Komisyonu Üyeliği görevini de yürüttü.

Halen Adalet Bakan Yardımcısı görevini yürüten Bilgin, evlidir.