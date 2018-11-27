AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

MARDİN (AA) - AK Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, Mehmet Vejdi Kahraman oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Kahraman olduğunu açıkladı.



Kahraman'ın adaylığı il parti teşkilatında sevinçle karşılandı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye başkan adayının hem partiye hem de Mardin'e hayırlar getirmesini temenni etti.



Yerel seçimlerde 10 ilçe ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanarak bir ilke imza atmak istediklerini belirten Kılıç, şöyle dedi:



"Diğer belediye başkan adaylarımız da açıklandıktan sonra eski ve yeni tüm milletvekillerimizle, teşkilatlarımız ve aday adaylarımızla seçimde tek yürek canla başla çalışacağız. Hedefimiz, büyükşehir ve 10 ilçe belediyeyi kazanmak olacak. 16 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde altyapı, ulaşım, sağlık, adalet ve eğitim gibi birçok alanda önemli çalışmalara imza atıldı. Her şeyin en iyisini hak eden milletimiz, tarihi nitelikte reformlarla özlemini çektiği yatırımlarla buluşturuldu. Allah'a şükürler olsun ülkemizin güçlü ve öngörüsü yüksek bir lideri var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte önemli bir gelişme ve büyüme sağlamıştır. Daha fazla büyümek için de çalışmalar yürütülüyor. Var gücümüzle ülkemizin huzuru, refahı ve gelişimi için çalışacağız."

"Yarım kalan işimizi tamamlayacağız"

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kahraman da 2014 yılındaki belediye başkan adaylığına dikkati çekerek, yarım kalan işini tamamlayacaklarını söyledi.



Gelişen, kalkınan, refaha kavuşan bir Mardin için halkını kucaklayan, üreteceği hizmetleri toplumun tüm kesimlerine ulaştıran bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmeyi arzu ettiklerini kaydeden Kahraman, "Bu kutlu yolculuğa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühüyle çıktık. Halkımızın destek vermesiyle liyakat, tevazu, samimiyet ve gayret içinde hizmet edeceğiz. Geçen dönemden yarım kalan bir işimiz vardı. İnşallah bu dönemde tamamına erdirerek halkımıza hizmet edeceğiz." dedi.

"Parti teşkilatında ve Mardin'de sevinçle karşılandı"

AK Parti Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Tarık Atlı ise yeni seçilen belediye başkan adaylarına başarılar diledi.



Atlı, "İnşallah Mardinimize hayırlı olur. Biz de onun arkasında parti olarak desteğimizi vereceğiz. Büyükşehiri de AK Parti alacak. Partimizin ve başkanımızın arkasında olacağız." diye konuştu.

Esnaf Abdullah Ürün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklanmasını heyecanla izlediklerini söyledi.



Ürün, "Halk tarafından sevilen, sayılan, tanınan bir büyüğümüz, ağabeyimizdir. İnanıyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanlığında Vejdi bey güzel şeylere imza atacak ve Mardinimiz için güzel şeyler yapacak." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Ayfer Düzlüoğlu da AK Parti adayının açıklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kahraman'ın özgeçmişi



Kahraman, 1962'de Mardin'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Mardin'de tamamladı. Tarım, inşaat ve sanayi alanındaki ticari faaliyetlerini sürdüren Kahraman, bölgesinin bilimsel ve teknik yeniliklerle tanışmasına önayak olarak birçok firmada yöneticilik yaptı. 30 yıldan bu yana iş hayatının yanında birçok sivil toplum kuruluşlarında görev aldı, mesleki oda ve birliklerde aktif olarak çalıştı. 2014 yerel seçimlerde AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 3. sıra milletvekili adayı olan Kahraman evli ve 5 çocuk babası.