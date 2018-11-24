AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları

AK Parti'nin Batman Belediye Başkan adayı İl Başkanı Murat Güneştekin oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin Batman Belediyesi Başkan adayının Murat Güneştekin olduğunu açıkladı.



AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Güneştekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adaylığının hem partiye hem de Batman'na hayırlar getirmesini diledi.

Batman'da belediye başkanlığını kazanmak için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışacaklarını belirten Güneştekin, "Genel merkezimizin anket, yoklama ve istişareler sonucunda Cumhurbaşkanımızın da teveccühüyle Batman Belediye Başkan adayı gösterildim. Belediyeyi AK belediyecilikle buluşturmak için çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Allah'ın izniyle de sandıktan başarıyla çıkarak kentimizi hizmetle buluşturacağız." diye konuştu.



Güneştekin'in öz geçmişi



1971 yılında Siirt'in Kurtalan ilçesinde doğan Güneştekin, ilk, orta ve lise öğrenimini Batman'da tamamladı.

Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü'nün ardından Azerbaycan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesini bitiren Güneştekin, AK Parti teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı olan Güneştekin, evli ve üç çocuk babası.